«Могу поспорить, вы не видели мою фамилию в возможных составах на Игры». Кузнецов пошутил об участии в Олимпиаде-2022

Нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов сыграл в игру NHL20 c форвардом Джонатаном Юбердо из «Флориды». Когда речь зашла о составах сборных на Олимпийские игры-2022, Кузнецов не упустил возможности пошутить, сообщает Telegram-канал «Эпицентр» со ссылкой на прямой эфир Instagram.

— Могу поспорить, вы не видели мою фамилию в возможных составах на Игры, — посмеялся Кузнецов.

В августе 2019 года Международная федерация хоккея дисквалифицировала нападающего на четыре года за нарушение антидопинговых правил. В допинг-пробе спортсмена, взятой 26 мая 2019 года во время чемпионата мира в Словакии, были обнаружены следы кокаина.

Подобная формулировка означает, что Кузнецов не сможет сыграть на турнирах под эгидой ИИХФ до 12 июня 2023 года. Таким образом, хоккеист пропустит Олимпиаду 2022 года в Китае.