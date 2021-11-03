Минспорт разрабатывает проект денежного вознаграждения победителям и призерам Олимпиады

Министерство спорта РФ разрабатывает проект денежного вознаграждения спортсменов и тренеров, которые попадут в призеры на Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

«Минспорт разрабатывает проект денежного вознаграждения спортсменов и тренеров, — сообщил глава ведомства Олег Матыцин ТАСС. — Фонд поддержки олимпийцев России также планирует выплаты спортсменам и тренерам по результатам».

На прошедшей летом Олимпиаде в Токио спортсмены за золотые медали получили премию в размере 4 миллионов рублей, за серебряные медали — 2,5 миллиона рублей, за бронзовые — 1,7 миллиона. Данные поручения были подписаны премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.