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Минспорт разрабатывает проект денежного вознаграждения победителям и призерам Олимпиады

11:57
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Министерство спорта РФ разрабатывает проект денежного вознаграждения спортсменов и тренеров, которые попадут в призеры на Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

«Минспорт разрабатывает проект денежного вознаграждения спортсменов и тренеров, — сообщил глава ведомства Олег Матыцин ТАСС. — Фонд поддержки олимпийцев России также планирует выплаты спортсменам и тренерам по результатам».

На прошедшей летом Олимпиаде в Токио спортсмены за золотые медали получили премию в размере 4 миллионов рублей, за серебряные медали — 2,5 миллиона рублей, за бронзовые — 1,7 миллиона. Данные поручения были подписаны премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12833631

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Иван Шитик все материалы автора
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