Лопухов: «Результаты лыжниц на ЧМ вызывают оптимизм перед Олимпиадой»

Бывший старший тренер женской сборной России Николай Лопухов высказал мнение, что у россиянок хорошие перспективы в олимпийском сезоне.

Лопухов вместе с командой завоевал в 2006 году в итальянском Турине золотые олимпийские медали в эстафете.

«Если говорить про выступление наших женщин, то олимпийский сезон мы можем ждать с оптимизмом, — цитирует ТАСС Лопухова. — Основания для этого есть, наша команда впервые за 16 лет смогла занять второе место в эстафете. Последний раз это случилось в 2005 году здесь же, в Оберстдорфе, когда я работал с Юлией Чепаловой. А на следующий год сборная России завоевала в Турине золотые олимпийские медали, и мне очень хотелось бы, чтобы эта традиция повторилась в Пекине».

На чемпионате мира в Оберстдорфе в активе женской российской команды только серебро в эстафете, которое завоевали Яна Кирпиченко, Татьяна Сорина, Юлия Ступак и Наталья Непряева. Ступак и Непряева заняли четвертое место в командном спринте, в личном спринте россиянкам не удалось пробиться в полуфинал. Сорина стала лучшей из россиянок в скиатлоне на 15 км (8-е место), гонке на 10 км с раздельным стартом (5-е) и гонке на 30 км (9-е).

«У нас в команде собрались очень хорошие лыжницы, у которых есть перспективы, но все будет зависеть от того, как они подготовятся, — продолжил Лопухов. — Речь идет прежде всего о Сориной, Кирпиченко, Непряевой и Ступак. Ждем, когда вернется в сборную Анастасия Седова. Но я считаю, что должна быть отдельная женская команда».