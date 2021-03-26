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Российские фигуристы обеспечили себе максимальную квоту в парном катании на Олимпиаде-2022

11:07
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Российские фигуристы обеспечили стране максимальные три квоты в парном катании на Олимпийских играх 2022 года.

По итогам произвольной программы на чемпионате мира в Стокгольме пары Анастасия Мишина / Александр Галлямов и Александра Бойкова / Дмитрий Козловский заняли первое и третье места соответственно. Сумма мест двух лучших пар составила менее 13, что дало право сборной России представить три спортивные пары на Олимпиаде в Пекине.

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