Российские фигуристы обеспечили себе максимальную квоту в парном катании на Олимпиаде-2022

Российские фигуристы обеспечили стране максимальные три квоты в парном катании на Олимпийских играх 2022 года.

По итогам произвольной программы на чемпионате мира в Стокгольме пары Анастасия Мишина / Александр Галлямов и Александра Бойкова / Дмитрий Козловский заняли первое и третье места соответственно. Сумма мест двух лучших пар составила менее 13, что дало право сборной России представить три спортивные пары на Олимпиаде в Пекине.