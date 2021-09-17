Организаторы Олимпиады-2022 в Пекине представили девиз Игр

Организаторы Олимпийских игр 2022 года в Пекине представили официальный девиз соревнований.

Был выбран девиз: «Вместе ради общего будущего».

«Девиз Игр отражает твердое стремление людей преодолевать трудности. Это позиция и инициативный план действий для совместной работы во имя лучшего будущего», — говорится в сообщении оргкомитета.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.