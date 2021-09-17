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Организаторы Олимпиады-2022 в Пекине представили девиз Игр

11:02
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Организаторы Олимпийских игр 2022 года в Пекине представили официальный девиз соревнований.

Был выбран девиз: «Вместе ради общего будущего».

«Девиз Игр отражает твердое стремление людей преодолевать трудности. Это позиция и инициативный план действий для совместной работы во имя лучшего будущего», — говорится в сообщении оргкомитета.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.

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Сергей Разин все материалы автора

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