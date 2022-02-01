ФБР рекомендовало американским спортсменам не использовать на Олимпиаде личные телефоны

Федеральное бюро расследований (ФБР) США рекомендовало американским спортсменам из соображений безопасности не брать на Олимпиаду в Пекине личные мобильные телефоны, а использовать временные.

«ФБР предупреждает организации, связанные с проведением зимних Олимпийских игр в Пекине в феврале 2022 года и Паралимпийских игр в марте, что лица, осуществляющие свою деятельность в кибербпространстве, могут использовать широкий спектр [возможной] киберактивности для подрыва этих мероприятий», — говорится в уведомлении, распространенном во вторник американским ведомством, информирует ТАСС.

Федеральное бюро расследований (ФБР) США рекомендовало американским спортсменам из соображений безопасности не брать на Олимпиаду в Пекине личные мобильные телефоны, а использовать временные.

«ФБР предупреждает организации, связанные с проведением зимних Олимпийских игр в Пекине в феврале 2022 года и Паралимпийских игр в марте, что лица, осуществляющие свою деятельность в кибербпространстве, могут использовать широкий спектр [возможной] киберактивности для подрыва этих мероприятий», — говорится в уведомлении, распространенном во вторник американским ведомством.

В сообщении при этом отмечается, что «на данный момент» у ФБР нет сведений «о какой-либо конкретной киберугрозе для Олимпийских игр».

Церемония открытия зимних Олимпийских игр в Пекине состоится 4 февраля, а завершатся Игры 20 февраля.