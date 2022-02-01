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Пекин-2022

1 февраля, 23:23

ФБР рекомендовало американским спортсменам не использовать на Олимпиаде личные телефоны

Американским спортсменам рекомендовано не использовать на Олимпиаде личные телефоны
Иван Шитик
Корреспондент

Федеральное бюро расследований (ФБР) США рекомендовало американским спортсменам из соображений безопасности не брать на Олимпиаду в Пекине личные мобильные телефоны, а использовать временные.

«ФБР предупреждает организации, связанные с проведением зимних Олимпийских игр в Пекине в феврале 2022 года и Паралимпийских игр в марте, что лица, осуществляющие свою деятельность в кибербпространстве, могут использовать широкий спектр [возможной] киберактивности для подрыва этих мероприятий», — говорится в уведомлении, распространенном во вторник американским ведомством, информирует ТАСС.

Федеральное бюро расследований (ФБР) США рекомендовало американским спортсменам из соображений безопасности не брать на Олимпиаду в Пекине личные мобильные телефоны, а использовать временные.

«ФБР предупреждает организации, связанные с проведением зимних Олимпийских игр в Пекине в феврале 2022 года и Паралимпийских игр в марте, что лица, осуществляющие свою деятельность в кибербпространстве, могут использовать широкий спектр [возможной] киберактивности для подрыва этих мероприятий», — говорится в уведомлении, распространенном во вторник американским ведомством.

В сообщении при этом отмечается, что «на данный момент» у ФБР нет сведений «о какой-либо конкретной киберугрозе для Олимпийских игр».

Церемония открытия зимних Олимпийских игр в Пекине состоится 4 февраля, а завершатся Игры 20 февраля.

Источник: https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/13589105
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