Загитова: «Для меня большая честь быть связующим звеном между спортсменами и их болельщиками на Олимпиаде»

Российская фигуристка Алина Загитова выложила новый пост в Instagram, в котором поделилась эмоциями от нахождения на Олимпиаде в Пекине.

«Пекин-2022! Совсем скоро здесь начнутся Олимпийские игры. Такая ностальгия. Очень рада вновь погрузиться в эту атмосферу. В этот раз я буду в роли корреспондента, который следит за событиями и освещает их. Для меня большая честь быть связующим звеном между спортсменами и их болельщиками по ту сторону экрана.

Желаю всем огромной удачи, наберитесь сил и терпения! Болею за каждого, вы огромные молодцы, и у вас все получится. Следите за нашими спортсменами на Первом канале, будет нереально круто!" - написала Загитова в Instagram.

Отметим, 1 февраля сборная России по фигурному катанию прилетела в Пекин для участия в Олимпийских играх. Ранее был объявлен состав командного турнира на Игры.