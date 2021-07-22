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Фазель заявил, что решение по поводу участия хоккеистов из НХЛ в Олимпиаде-2022 примут после Игр в Токио

08:58
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Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ), член Международного олимпийского комитета (МОК) Рене Фазель сообщил, что решение по поводу участия хоккеистов из НХЛ в Олимпиаде-2022 примут после Игр в Токио.

«Решение об участии игроков НХЛ будет принято после Олимпиады в Токио, когда будет произведен мониторинг и анализ того, как Япония смогла провести Игры в условиях пандемии коронавируса. Все же есть обеспокоенность из-за COVID-19. Но то, что в предварительном плане календаря НХЛ есть «окно», настраивает на оптимизм», — приводит ТАСС слова Фазеля.

Предыдущая зимняя Олимпиада в Пхенчхане (Южная Корея) прошла без игроков из НХЛ. Комиссар НХЛ Гэри Беттмэн сообщил, что в календаре НХЛ на сезон-2021/22 будет предусмотрена пауза на время зимних Игр в Пекине, которые пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.

Летняя Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11958971

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Иван Торопцев все материалы автора

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