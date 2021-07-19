НХЛ запланировала перерыв в регулярном чемпионате на время Олимпиады-2022
20:21
Национальная хоккейная лига запланировала перерыв на время проведения Олимпиады в Пекине — с 5 по 22 февраля, сообщает ESPN.
Напомним, что после пропуска Олимпийских игр в Пхенчхане в 2018 году НХЛ согласилась разрешить своим игрокам вернуться на Олимпийские игры в 2022 и 2026 годах в рамках четырехлетнего продления коллективного соглашения, которое они заключили с Ассоциацией игроков НХЛ прошлым летом.
Но это соглашение не гарантировало, что игроки НХЛ будут представлять свои страны на зимних Играх. Лиге все еще нужно уладить проблемы с Международным олимпийским комитетом, которые, как заверяла НХЛ, помешали им отпустить игроков в 2018 году.
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