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Пекин-2022

Сегодня, 22:27

Дания и Нидерланды присоединились к дипломатическому бойкоту Олимпиады-2022

Иван Шитик
Корреспондент

Нидерланды и Дания приняли решение не направлять правительственную делегацию в Пекин на зимнюю Олимпиаду, сообщает WTVB со ссылкой на Reuters.

6 декабря США объявили о дипломатическом бойкоте Олимпиады 2022 года в Пекине, который предполагает отказ от поездки в КНР официальных лиц. Инициативу США поддержали Австралия, Великобритания и Канада.

XXIV зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года.

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