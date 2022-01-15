Милонов — о небинарной личности на Олимпиаде: «У США найдется место для подобного рода уродцев»

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов в разговоре с «СЭ» прокомментировал участие американца Тимоти Ледуке на Олимпиаде в Пекине. Он станет первым небинарным спортсменом на играх.

«Негуманно сумасшедших людей, у которых проблема с половой самоиндикацией, пускать на Олимпиаду. К нему надо гуманно относиться, поберечь его. Участие этого спортсмена противоречит принципу определения кто есть кто. В какую команду он может войти? Мне было бы очень неловко, если бы для них ввели отдельную категорию. У США найдется в их сумасшедшем шапито место для подобного рода уродцев», — сказал Милонов «СЭ».

Ледук и его партнерша Эшли Кейн были включены в олимпийскую сборную по итогам чемпионата США, который они выиграли. Небинарные личности не относят себя к категориям «мужчина» или «женщина». Некоторые из них просят, чтобы к ним обращались, используя нейтральное местоимение «они».

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.