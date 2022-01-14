Поздняков отметил важность участия спортсменов при создании новой экипировки

Президент олимпийского комитета России Станислав Поздняков отметил важность участия спортсменов при создании новой экипировки и рассказал, кто является самым главным экспертом в этом вопросе.

«Отвечу с организационной стороны — экипировкой должны заниматься профессионалы своего дела. Без наших спортсменов, без главных экспертов, достаточно сложно построить такую работу, чтобы получить нужный результат», — сказал Поздняков.