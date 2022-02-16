Швейцарские керлингистки обыграли Корею и вышли в полуфинал Олимпиады-2022

На Олимпиаде-2022 в Пекине завершилась 10-я сессия кругового турнира по керлингу среди женщин.

Сборная Швейцарии обыграла Корею со счетом 8:4 и с 7 победами в 8 матчах первая квалифицировалась в полуфинал олимпийского турнира. Также в первой четверке идут Швеция, Канада, которая обыграла США (7:6), и Япония.

Сборная России потеряла шансы выйти в полуфинал.

Керлинг

Пекин (Китай)

Олимпийские игры-2022

Женщины

Круговой турнир

Канада — США — 7:6

Китай — Великобритания — 8:4

Швейцария — Корея — 8:4