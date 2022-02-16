Швейцарские керлингистки обыграли Корею и вышли в полуфинал Олимпиады-2022
На Олимпиаде-2022 в Пекине завершилась 10-я сессия кругового турнира по керлингу среди женщин.
Сборная Швейцарии обыграла Корею со счетом 8:4 и с 7 победами в 8 матчах первая квалифицировалась в полуфинал олимпийского турнира. Также в первой четверке идут Швеция, Канада, которая обыграла США (7:6), и Япония.
Сборная России потеряла шансы выйти в полуфинал.
Керлинг
Пекин (Китай)
Олимпийские игры-2022
Женщины
Круговой турнир
Канада — США — 7:6
Китай — Великобритания — 8:4
Швейцария — Корея — 8:4
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