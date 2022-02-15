Сборная России по керлингу победила Канаду на Олимпиаде и сохраняет шансы на выход в плей-офф

Мужская сборная России по керлингу обыграла команду Норвегии в матче предварительного раунда на Олимпийских играх в Пекине. Встреча завершилась со счетом 7:6 после экстра-энда.

В состав сборной России входят Сергей Глухов (скип), Дмитрий Миронов, Антон Калалб, Евгений Климов и Даниил Горячев.

Российские керлингисты одержали четвертую победу в восьми матчах. Они делят четвертое место с американцами. В заключительном матче предварительного раунда в среду сборная России встретится с командой Великобритании.

Четыре лучшие команды выйдут в плей-офф, который начнется со стадии полуфиналов.

Керлинг

Пекин (Китай)

Олимпийские игры-2022

Мужчины

Круговой турнир

Россия — Канада — 7:6

Швеция — Великобритания — 6:7

Норвегия — Китай — 6:8