Сборная России по керлингу победила Канаду на Олимпиаде и сохраняет шансы на выход в плей-офф
Мужская сборная России по керлингу обыграла команду Норвегии в матче предварительного раунда на Олимпийских играх в Пекине. Встреча завершилась со счетом 7:6 после экстра-энда.
В состав сборной России входят Сергей Глухов (скип), Дмитрий Миронов, Антон Калалб, Евгений Климов и Даниил Горячев.
Российские керлингисты одержали четвертую победу в восьми матчах. Они делят четвертое место с американцами. В заключительном матче предварительного раунда в среду сборная России встретится с командой Великобритании.
Четыре лучшие команды выйдут в плей-офф, который начнется со стадии полуфиналов.
Керлинг
Пекин (Китай)
Олимпийские игры-2022
Мужчины
Круговой турнир
Россия — Канада — 7:6
Швеция — Великобритания — 6:7
Норвегия — Китай — 6:8
Новости