Олимпиада
Пекин-2022
Керлинг
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Все материалы
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Олимпиада
Пекин-2022
Керлинг

Сегодня, 18:14

Сборная России по керлингу победила Канаду на Олимпиаде и сохраняет шансы на выход в плей-офф

Иван Шитик
Корреспондент
Мужская сборная России по керлингу.
Фото AFP

Мужская сборная России по керлингу обыграла команду Норвегии в матче предварительного раунда на Олимпийских играх в Пекине. Встреча завершилась со счетом 7:6 после экстра-энда.

В состав сборной России входят Сергей Глухов (скип), Дмитрий Миронов, Антон Калалб, Евгений Климов и Даниил Горячев.

Российские керлингисты одержали четвертую победу в восьми матчах. Они делят четвертое место с американцами. В заключительном матче предварительного раунда в среду сборная России встретится с командой Великобритании.

Четыре лучшие команды выйдут в плей-офф, который начнется со стадии полуфиналов.

Керлинг

Пекин (Китай)

Олимпийские игры-2022

Мужчины

Круговой турнир

Россия — Канада — 7:6

Швеция — Великобритания — 6:7

Норвегия — Китай — 6:8

Олимпиада 2022: Камила Валиева, а&nbsp;также Александра Трусова и&nbsp;Анна Щербакова. Олимпиада 2022: Валиева — первая в короткой программе, обидная бронза биатлонистов и серебро в коньках. Онлайн-трансляция 15 февраля

Олимпиада
Сборная России по керлингу
1
1
Читайте также
Бросила свою сборную и принесла золото другой стране. Самая неоднозначная олимпийская чемпионка
Камила Валиева выступила с короткой программой на Олимпиаде - сквозь слезы и дрожь. И выиграла ее
Реклама
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде-2022 в Пекине: все медали, соревнования и результаты
Олимпиада-2022: расписание соревнований и трансляций 15 февраля
Олимпиада-2022, хоккей: результаты матчей 1/8 финала
Щербакова: «Я тренируюсь в группе Этери Георгиевны с 9 лет. Мы добиваемся результатов, это говорит само за себя»
Щербакова — о настрое перед короткой программой: «Осознавала, что я на Олимпиаде, это придавало стимула»
Олимпиада 2022: Валиева — первая в короткой программе, обидная бронза биатлонистов и серебро в коньках. Онлайн-трансляция 15 февраля
Анна Щербакова: «Довольна своим прокатом, справилась с поставленной задачей»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Олимпиада-2022, керлинг, мужчины: расписание и результаты матчей
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости