Керлингист сборной России Калалб назвал причину поражения от Норвегии на Олимпиаде в Пекине

Керлингист сборной России Антон Калалб назвал причину поражения от Норвегии (5:12) на Олимпиаде в Пекине.

«Игра была важная, определенно. Она давала нам больше шансов. Наверное, немного перенастроились, переосознали важность игры. Все-таки каждая игра — отдельный процесс, и к ней надо готовиться как к отдельному процессу.



Здесь мы взглянули на картинку в целом, немного были, наверное, шокированы, что прямо нужно сыграть хорошо. Были ошибки в чтении льда. Конечно, они подвели нас в двух эндах. Шансы на выход в плей-офф? Соперники все серьезнее, но шансы есть», — приводит ТАСС слова Калалба.

Следующий матч сборная России проведет сегодня, 15 февраля против Канады. Начало — в 15.05 (мск).