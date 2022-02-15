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Сегодня, 07:00

Керлингист сборной России Калалб назвал причину поражения от Норвегии на Олимпиаде в Пекине

Керлингист сборной России Калалб заявил, что команда проиграла Норвегии на Олимпиаде из-за перенастроенности
Иван Торопцев
Корреспондент

Керлингист сборной России Антон Калалб назвал причину поражения от Норвегии (5:12) на Олимпиаде в Пекине.

«Игра была важная, определенно. Она давала нам больше шансов. Наверное, немного перенастроились, переосознали важность игры. Все-таки каждая игра — отдельный процесс, и к ней надо готовиться как к отдельному процессу.

Здесь мы взглянули на картинку в целом, немного были, наверное, шокированы, что прямо нужно сыграть хорошо. Были ошибки в чтении льда. Конечно, они подвели нас в двух эндах. Шансы на выход в плей-офф? Соперники все серьезнее, но шансы есть», — приводит ТАСС слова Калалба.

Следующий матч сборная России проведет сегодня, 15 февраля против Канады. Начало — в 15.05 (мск).

Источник: https://tass.ru/sport/13708311
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