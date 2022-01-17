Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев высказался о шансах мужской сборной России по биатлону завоевать медали на Олимпиаде в Пекине.



«В гонке преследования вся наша мужская команда выступила очень хорошо. На последнем круге Логинова поджимал белорус Смольский, но Саша сумел удержаться вторым. Отдельно нужно выделить и Максима Цветкова. Он находится сейчас в хорошей форме, что обнадеживает в предверии предстоящей Олимпиада. Видна работа тренерского штаба со спортсменами, стрельба стала лучше получаться. Сегодня Логинов один раз промахнулся, у Цветкова и Серохвостова — по два за четыре рубежа. У нас собирается очень приличный коллектив на старты в Пекине. Логинов имеет все шансы побороться за медали на Олимпиаде, он один из фаворитов», — цитирует Васильева РБК.

Олимпиада в Пекине состоится с 4 по 20 февраля.