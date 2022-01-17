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Сегодня, 09:31

Васильев — о сборной по биатлону: «У нас собирается очень приличный коллектив на старты в Пекине»

Васильев оценил шансы сборной России по биатлону завоевать медали на Играх в Пекине
Виктория Кравченко

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев высказался о шансах мужской сборной России по биатлону завоевать медали на Олимпиаде в Пекине.

«В гонке преследования вся наша мужская команда выступила очень хорошо. На последнем круге Логинова поджимал белорус Смольский, но Саша сумел удержаться вторым. Отдельно нужно выделить и Максима Цветкова. Он находится сейчас в хорошей форме, что обнадеживает в предверии предстоящей Олимпиада. Видна работа тренерского штаба со спортсменами, стрельба стала лучше получаться. Сегодня Логинов один раз промахнулся, у Цветкова и Серохвостова — по два за четыре рубежа. У нас собирается очень приличный коллектив на старты в Пекине. Логинов имеет все шансы побороться за медали на Олимпиаде, он один из фаворитов», — цитирует Васильева РБК.

Олимпиада в Пекине состоится с 4 по 20 февраля.

Источник: https://sportrbc.ru/news/61e4a0479a7947635c0f0839
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