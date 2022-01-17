Хованцев дал прогноз на медали сборной России по биатлону на Олимпиаду-2022

Экс-тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев прокомментировал «СЭ» состав сборной России на Олимпийские игры-2022 в Пекине.

«После гонок в Рупольдинге такой состав был ожидаем как у мужчин, так и у женщин. Список биатлонистов не вызывает никаких вопросов. У женщин в индивидуальных гонках на награду может рассчитывать только Резцова, и то с учетом идеальной стрельбы. В эстафете у девушек все сложнее, нужны ошибки других команд. В мужской команде в индивидуальных гонках медали можно ждать от Логинова и Латыпова. В эстафете у мужчин сильная команда. Главное самим не делать ошибок, стрелять так же, как и в последней эстафете. Это оптимальный состав из того, что можно собрать», — сказал Хованцев «СЭ».

Сборную России по биатлону среди мужчин будут представлять Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Карим Халили, Даниил Серохвостов, Максим Цветков. Запасной — Антон Бабиков.

От женщин за сборную России будут выступать Кристина Резцова, Светлана Миронова, Ульяна Нигматуллина, Ирина Казакевич, Валерия Васнецова.