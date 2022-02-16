Олимпиада-2022, биатлон, женская эстафета: где смотреть и во сколько начало

В среду, 16 февраля, в рамках Олимпийских игр-2022 в Пекине состоится женская эстафета. Начало — в 10.45 по московскому времени.

Состав сборной России: Ирина Казакевич, Кристина Резцова, Светлана Миронова, Ульяна Нигматуллина.

Календарь биатлонных гонок на Олимпиаде-2022 — по этой ссылке.

Медальный зачет Олимпиады в соревнованиях по биатлону — здесь.

Следить за ходом гонки можно в онлайн-трансляции на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на канале «Россия 1».