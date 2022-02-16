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Сегодня, 06:00

Олимпиада-2022, биатлон, женская эстафета: где смотреть и во сколько начало

Объявлен состав женской сборной России на эстафету Олимпиады
Сергей Ревенко
Корреспондент
Кристина Резцова.
Фото Global Look Press

В среду, 16 февраля, в рамках Олимпийских игр-2022 в Пекине состоится женская эстафета. Начало — в 10.45 по московскому времени.

Состав сборной России: Ирина Казакевич, Кристина Резцова, Светлана Миронова, Ульяна Нигматуллина.

Календарь биатлонных гонок на Олимпиаде-2022 — по этой ссылке.

Медальный зачет Олимпиады в соревнованиях по биатлону — здесь.

Следить за ходом гонки можно в онлайн-трансляции на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на канале «Россия 1».

Олимпиада
Сборная России по биатлону
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