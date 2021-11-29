Загитова задумалась о женщине года, Карпин качается к стыкам ЧМ, звезда русского плавания женился под пальмами
Всегда приятно, когда твой сын видит заброшенные тобой шайбы. Такое счастье есть у Александра Овечкина.
Алина Загитова сверкнула шикарным платьем на премии «Женщина года».
Похоже, что из троицы футболистов «Зенита» Андрея Мостового, Алексея Сутормина и Далера Кузяева только последний знает, как правильно одеваться на культурное мероприятие.
Думаете Валерий Карпин уже не в форме? Он в бешеной форме!
Златан Ибрагимович наглядно показывает, что сделает с тем, кто попытается его обидеть.
Очень много красоты из мира художки на одном фото. Александра Солдатова с сестрами Авериными.
Евгения Медведева просто обожает обнимашки. Им она посвятила целый отдельный пост.
Один из топовых российских пловцов Владимир Морозов женился.
Даниил Медведев поделился стильной фотосессией вместе с женой.
Криштиану Роналду душевно попрощался с Оле Гуннаром Сульшером, покинувшим пост главного тренера «Манчестер Юнайтед».
Гжегожу Крыховяку не привыкать к зеленому цвету. Главное, что он выглядит стильно независимо от того где живет, в Европе, Москве или Краснодаре.
На волне интереса к ремастеру трилогии игр Grand Theft Auto, Сергей Шубенков сравнил себя с персонажем Райдером из GTA: San Andreas. Похож?
Дарья Клишина, как обычно, шлет солнечные фото из Майами.
Легендарный Джанлуиджи Буффон записал видеопоздравление для Игоря Акинфеева. Что? Да!
А Артем Дзюба очень мило поздравил маму с праздником.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю