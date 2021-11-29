Загитова задумалась о женщине года, Карпин качается к стыкам ЧМ, звезда русского плавания женился под пальмами

Все самое интересное в Instagram спортсменов за прошедшую неделю.

Всегда приятно, когда твой сын видит заброшенные тобой шайбы. Такое счастье есть у Александра Овечкина.

Алина Загитова сверкнула шикарным платьем на премии «Женщина года».

Похоже, что из троицы футболистов «Зенита» Андрея Мостового, Алексея Сутормина и Далера Кузяева только последний знает, как правильно одеваться на культурное мероприятие.

Думаете Валерий Карпин уже не в форме? Он в бешеной форме!

Златан Ибрагимович наглядно показывает, что сделает с тем, кто попытается его обидеть.

Очень много красоты из мира художки на одном фото. Александра Солдатова с сестрами Авериными.

Евгения Медведева просто обожает обнимашки. Им она посвятила целый отдельный пост.

Один из топовых российских пловцов Владимир Морозов женился.

Даниил Медведев поделился стильной фотосессией вместе с женой.

Криштиану Роналду душевно попрощался с Оле Гуннаром Сульшером, покинувшим пост главного тренера «Манчестер Юнайтед».

Гжегожу Крыховяку не привыкать к зеленому цвету. Главное, что он выглядит стильно независимо от того где живет, в Европе, Москве или Краснодаре.

На волне интереса к ремастеру трилогии игр Grand Theft Auto, Сергей Шубенков сравнил себя с персонажем Райдером из GTA: San Andreas. Похож?

Дарья Клишина, как обычно, шлет солнечные фото из Майами.

Легендарный Джанлуиджи Буффон записал видеопоздравление для Игоря Акинфеева. Что? Да!

А Артем Дзюба очень мило поздравил маму с праздником.