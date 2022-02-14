Как Джеки Чану удается поддерживать спортивную форму: секреты любимого актера

История о том, как Джеки Чан тренируется и питается.

Сегодня гонконгскому актеру 67 лет, и он до сих пор имеет шикарную физическую форму. Джеки в свое время получил несколько тяжелых травм, несмотря на них, Чан продолжает тренироваться и сам выполняет большинство сложных трюков вместо каскадеров. Расскажем, как тренируется и как питается Джеки Чан.

Джеки Чан. Фото AFP

Джеки Чан продолжает сниматься в кино и вести активный образ жизни. Например, недавно он принял участие в эстафете огня зимних Олимпийских игр в Пекине. Актер пронес факел по популярному участку Великой китайской стены «Бадалин». Факелоносцем он стал уже второй раз, первый раз — на Играх в Пекине в 2008 году. И хоть он признался, что сильно замерз, на улице было всего 10 градусов, но, по его словам, его сердце согревалось при виде радостных лиц спортсменов, журналистов и волонтеров, приветствующих участников эстафеты. Фанаты по всему миру ожидали увидеть его и на самой церемонии открытия Игр.

Также Джеки Чан признался: «Китайская цивилизация существует уже 5 тысяч лет, не так много государств имеют такую долгую историю. Надеюсь, что благодаря Олимпиаде мы сможем показать миру нашу культуру, еще больше людей начнет понимать Китай».

Джеки вспоминает: «Я был никчемным ребенком. Я был оборванным мальчишкой. Я был безрассудным подростком. А теперь? Смотрите, кем я стал!»

Тренировки

В молодости Джеки Чан был на пике своей физической формы. Тренировался он много и сложно. Актер до сих пор придерживается очень жесткого режима тренировок. Именно это он считает своим главным секретом успеха. Помимо физических упражнений он всегда практикуется в единоборствах.

Джеки Чан. Фото Global Look Press

Джеки Чан считает: «Мы трюкачи, поэтому мы всегда должны поддерживать себя в форме. Я заставляю свою команду тренироваться каждый день. Мы всегда должны быть легкими и подвижными».

Стандартная тренировка длится три часа. Сначала разминка. Утро начинается с пробежки, которая составляет 5 километров. Это способствует улучшению кровообращения. А также бег хорошо разогревает мышцы перед основной нагрузкой. Это полезно для сердечно-сосудистой системы и вырабатывает силу, выносливость.

Актер признается: «Чтобы добиться успеха, необходимо избегать шести пороков: сонливости, лени, страха, гнева, праздности и нерешительности».

После кардионагрузки легкая разминка, включающая упражнения для гибкости. Актер тренируется с собственным весом, а также обожает турники, брусья и отжимания. Чан в упражнениях пользуется гантелями и гирями небольшого веса, но делает много повторений, чтобы лишний вес не сказался на скорости и легкости выполнения трюков. Его любимыми упражнениями являются боковые подъемы и маятник. По признанию актера, комплекс он подсмотрел у Брюса Ли. В основе лежат упражнения из ушу. Отдельно акцент идет на разминку таза и шпагат. Он достаточно простой, но очень эффективный.

Джеки Чан. Фото Getty Images

Комплекс упражнений

Отжимания на пальцах — 5 подходов, 10 раз

Скручивания на скамье — 5 подходов, 20 раз

Жим лежа — 3 подхода, 15 раз

Тяга верхнего блока — 3 подхода, 15 раз

Тяга нижнего блока — 2 подхода, 15 раз

Наклонный жим — 2 подхода, 15 раз

Жим над головой с гантелями — 2 подхода, 15 раз

Приседания со штангой — 3 подхода, 15 раз

Выпады с гантелями — 2 подхода, 15 раз

Сгибание ног — 2 подхода, 15 раз

Подъем гантелей на бицепс — 2 подхода, 15 раз

Тяга вниз на трицепс — 2 подхода, 15 раз

Третий этап состоит из отработки ударов на снарядах и повтор базовых техник.

Хотя Джеки Чан во всем мире известен как актер, он имеет реальный опыт в боевых искусствах. Он начал заниматься этими дисциплинами в очень молодом возрасте: в юношестве занимался гимнастикой, тхэквондо, шаолинь-кунг-фу и хапкидо, впоследствии популяризировав их. Сам он признается: «Мой стиль боевых искусств — китайский винегрет».

Регулярные тренировки уже давно являются рутиной, которую он не нарушает. Такой подход позволяет не сидеть на строгой диете. Если он съедает что-то лишнее, то просто увеличивает время тренировки. А актер очень любит поесть, он позволяет себе и традиционную острую китайскую еду. Иногда актер делает послабление, если травмирован или заболел, в таких случаях он дает телу отдохнуть, а потом постепенно входит в режим.

Джеки говорит: «День, когда я не смогу выполнять трюки, станет моим последним рабочим днем».

Кунг-фу и уши неразрывно связаны еще и с самопознанием. В основе учения лежит баланс между физическим и духовным. Благодаря этому сохраняется ясный и трезвый ум, начинаешь чувствовать радость, а главное, это защита ума от внешних раздражителей. Смотря на Джеки Чана, понимаешь, что это работает, ведь в его возрасте он до сих пор полон энергии и сил. Актер продюсирует фильмы, пишет книги, является владельцем гоночной команды, посвящает много времени благотворительности, строя школы и больницы для нищих, имеет большое количество бизнес-проектов, записывает песни и очень много снимается.

Чан признается: «Я бы хотел стать не звездой боевиков, а быть актером, умеющим драться: китайским Робертом де Ниро или китайским Дастином Хоффманом. Мне кажется, что именно так я смогу запомниться в киноиндустрии. Грустно, что мне так и не предложили драматическую или романтическую роль. Джеки Чан — это «Час пик» и «Полицейская история». Однако я совсем не молод, мне необходимо было меняться. Мне страшно, но я хотел бы испытать что-то новое. Я рад, что зрители хорошо восприняли мой новый образ, теперь я знаю, что принял правильное решение».