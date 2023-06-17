«Труп со следами пыток обнаружили в пустыне». Звездный бодибилдер стал смертником

Успешная карьера Крейга Титуса оборвалась из-за жестокого убийства.

Американец Крейг Титус был одним из лучших бодибилдеров своего времени. Генетика и дисциплина сделали из него выдающегося спортсмена. Однако он имел вспыльчивый и заносчивый характер, любил вечеринки — и это не позволило ему достичь еще больших высот в спорте. Культурист часто попадал за решетку за мелкие преступления. Но в конце концов доигрался — сейчас он отбывает наказание за убийство.

Карьера

Крейг Майкл Титус родился 14 января 1967 года в городе Вейдотт (США). Его отец имел греческое происхождение, а мать — французское. В семье бодибилдер был старшим ребенком, помимо него росли еще двое детей: сын Кевин и дочь Николь. Интерес к спорту у мальчика появился с детства, в школе Крейг играл в американский футбол, однако физические данные (низкий рост и вес 63 килограмма) не позволили ему выйти на должный уровень. «У меня был слабоват верх тела, и вообще во мне был сильно развит комплекс маленького человека. В 16 лет при росте 168 см я весил всего 63 кг!» — вспоминал Титус в одном интервью.

Эта ситуация и послужила причиной увлечения культуризмом. Чтобы набрать мышечную массу, Титус стал ходить в тренажерный зал. Он всегда был под пристальным вниманием тренеров, ведь его генетика отлично подходила для бодибилдинга. Казалось, что он просто создан для этого вида спорта.

Уже в 1988 году спортсмен принял участие в дебютном для себя турнире. Тогда на чемпионате Хьюстона он стал первым в средней весовой категории и в абсолютном зачете. Культурист весил 79 килограммов и имел прекрасную форму, это позволило ему обыгрывать всех конкурентов. «Это был один из самых счастливых дней в моей жизни», — вспоминал Крейг. В качестве гостя на турнире присутствовал обладатель многочисленных наград в мире культуризма, входящий в Зал славы IFBB Ли Лабрада. Именитый спортсмен выделил именно Титуса. Легенда дала юноше совет начать выступать на профессиональном уровне.

Через год на этих же соревнованиях Крейг победил в абсолютной категории. После чего начал принимать участие в турнирах каждый год, совмещая выступления с работой персонального тренера. К 1991 году Титус набрал уже 93 килограмма. На турнире «Айронмен» он взял первое место. После этого его фотографии начали публиковать в журналах, среди которых «Маслмэг» и «Мускуляр Девелопмент». Он заключил рекламный контракт с компанией по производству спортивного питания.

В 1994 году мужчина принял важное решение — переехать в Калифорнию. Именно здесь он добился большого успеха. В этом же году на чемпионате США Крейг с незначительным отставанием уступил Деннису Ньюману. В следующем сезоне снова не смог стать первым, его обошел Фил Хернон. Обо проигрыша он тяжело переживал, швыряя все, что попадалось ему на пути, демонстративно срывал с плавок номерки. Это вызывало негативную реакцию публики. В 1996 году Титусу улыбнулась удача: он наконец-то победил и получил профессиональную карту бодибилдера. Это дало ему право принимать участие в турнире «Мистер Олимпия». Правда, воспользоваться шансом у него не получилось из-за проблем с законом.

Фото Oxygen

Употребление запрещенных веществ, обвинение в убийстве

В 1995 году спортсмен был приговорен к домашнему аресту на 16 месяцев на распространение наркотиков. Эти обвинения Титус отрицал, заявив, что просто хотел дома поставить себе инъекцию дека-дураболина. В этот самый момент к нему ворвались сотрудники полиции с оружием. Это действительно было ошибкой, целью стражей порядка являлся сосед Крейга, который имел репутацию местного наркодилера. Однако полицейские нашли у бодибилдера стероиды, оборот которых был запрещен.

Полиция дала спортсмену испытательный срок, который он нарушил спустя два года. Титуса застали за торговлей стероидами. На этот раз его приговорили к тюремному заключению сроком на 21 месяц. Из-за этого он пропустил ряд турниров и потерял былую форму. В 2000 году культурист предпринял попытку вернуться на профессиональный уровень. Но на «Айронмене» он стал лишь восьмым. Последующие пять лет он безуспешно выступал на разных турнирах и шоу. Два раза участвовал в «Мистер Олимпия», однако ни разу так и не попал в топ-10. С 2003 по 2005 год вел ежемесячную колонку в журнале Muscular Development.

Титус стал любителем, в этот период спортсмен познакомился со своей супругой Келли Раян, которая занималась фитнесом. В своей индустрии они считались самыми успешными и популярными. Молодая семья переехала в Лас-Вегас (штат Невада), где приобрела дом стоимостью полмиллиона долларов. Это и стало роковой ошибкой. Именно здесь пара пристрастилась к вечеринкам в ночных клубах. В результате разгульного образа жизни супруги убили свою помощницу по запуску линии по производству спортивной одежды Мелиссу Джеймс. Тело жертвы было найдено сожженным в машине посреди пустыни. Автомобиль принадлежал Келли. Влюбленные планировали сбежать в Грецию, так как страна не имела договора по экстрадиции подозреваемых в США, однако ФБР удалось их перехватить в Бостоне спустя девять дней.

Пара утверждала, что Джеймс скончалась от передозировки, но полиция подозревала, что ей вкололи большую дозу наркотиков. Правоохранители нашли достаточно улик, чтобы выдвинуть обвинение и вынести приговор в виде смертной казни. Согласно закону штата, признание вины освобождает подсудимых от лишения жизни, поэтому спортсмены сделали чистосердечное признание в совершении преступления. В 2008 году Крейгу вынесли приговор — 55 лет лишения свободы, а Райан — 17 лет. В деле также фигурировал их сообщник по имени Энтони Гросс, именно он первым признал свою вину.

Что послужило причиной убийства, доподлинно не известно. Есть несколько предположений. Первое — пострадавшая присвоила себе 100 тысяч долларов с банковского счета супругов. По другой версии, женщина была любовницей Титуса, а Келли в порыве ревности совершила преступление. В результате вскрытия было выявлено наличие в крови Мелиссы морфия и героина. При этом выяснилось, что шея жертвы была обвита металлической проволокой, рот заклеен скотчем, на трупе имелись следы от пыток электрошокером. Медэкспертиза установила, что смерть наступила из-за наркотического отравления, другие повреждения были нанесены после.

«Никогда не думал, что буду обращаться к вам с сайта заключенных, но вот я здесь... Не верьте всему, что обо мне пишут. Кое-что из этого правда, а кое-что нет. Это долгая история. Просто знайте, что я нормальный человек и нуждаюсь в истинных друзьях. Я работаю пять дней в неделю, чтобы поддерживать себя в форме, также я слежу за всеми текущими событиями. Я получаю наслаждение, читая романы и слушая различную музыку», — сообщение на сайте тюрьмы от имени Крейга.

Находясь в тюрьме, пара подала на развод. Райан просила условно-досрочное освобождение, и после нескольких отказов ее все же освободили в 2017 году. А Крейг до сих пор отбывает наказание в тюрьме, при этом надеется выйти на свободу в 2026 году.