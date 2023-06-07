Том Харди завоевал золото на соревнованиях по джиу-джитсу в Великобритании

45-летний актер Том Харди, известный по таким фильмам, как «Воин», «Безумный Макс», «Выживший», «Темный рыцарь: Возрождение легенды» и многим другим, завоевал очередную золотую медаль на турнире по бразильскому джиу-джитсу.

Харди победил на недавнем турнире, проходившем в Великобритании.

«Поздравляю тебя, Том, с первым местом на Reorg Open (турнире по джиу-джитсу. — Прим. «СЭ»)! — написал соперник Харди Том ДеБласс в соцсетях. — Ты на 100 процентов являешься примером человека, который действительно не только тренирует это боевое искусство, но и живет в соответствии с его кодексом».

В 2022-м Харди одержал победу на нескольких соревнованиях по джиу-джитсу, в том числе на REORG Open и UMAC Brazilian Jiu-Jitsu Open.