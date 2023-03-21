«Стэтхэм был посредственностью». Как британец прибыл в СССР и поел в московском «Макдоналдсе»

История об уникальных фото голливудского актера и прыгуна в воду.

Знаменитый актер Джейсон Стэтхэм в своей юности, в 1990 году, приехал в Россию в составе сборной Великобритании по прыжкам в воду. Вместе с командой он выступил на старейшем международном турнире «Весенние Ласточки». В свободное время будущая звезда исследовал Москву и гулял по центральным улицам. Вместе с коллегами Стэтхэм решил посетить Пушкинскую площадь, где находился первый российский ресторан «Макдоналдс». Тренер британцев Ким Уайт сфотографировал Джейсона на фоне очереди в кафе быстрого питания. Сейчас этот снимок выглядит забавным.

Во время соревнований в Москве по прыжкам в воду Стэтхэм попросил сделать совместное фото со сборной СССР. На тот момент советская команда была одной из лучших в мире со звездами вроде Валерия Стаценко и Владимира Тимошинина. Кто бы мог подумать, как изменится жизнь парня с густой черной шевелюрой справа.

Редкие фото Стэтхэма в России впервые были опубликованы в книге тренера Алексея Евангулова «Всерьез о курьезах большого спорта». По словам специалиста, Стэтхэм не показывал выдающихся результатов в прыжках в воду.

«Он выступал в конце 80-х, — приводит слова Евангулова matchtv.ru. — Был посредственным прыгуном. Но оказался талантливым актером. Между прочим, его тренер Ким Уайт, который воспитывал Стэтхэма с начала и до конца его спортивной карьеры, сейчас является моим заместителем, работает в моем подчинении. Ким тоже подтверждает, что Стэтхэм был посредственным прыгуном в воду».

Главный успех Стэтхэма в прыжках в воду случился на Играх Содружества в 1990 году в Новой Зеландии. Тогда он стал 8-м в прыжках с метрового трамплина, 10-м с 10-метровой платформы и 11-м на трехметровом трамплине. Британец считал, что мог занять более высокое место, но помешали брызги во время исполнения.

Несмотря на распространенный миф, Стэтхэм не участвовал в Олимпийских играх 1988 года в Сеуле. Эту информацию он опроверг в интервью IGN: «Кто это написал, моя мама?»

По словам Стэтхэма, прыжки в воду были для него словно хобби. Ему приходилось зарабатывать деньги, занимаясь уличной торговлей.

«Когда окончил школу, я продавал дешевую бижутерию, — говорил Стэтхэм в интервью Ивану Урганту на Первом канале. — Сидел около магазина «Харрэдс» и торговал ненастоящими украшениями с парфюмами. Как попал в кино? Был режиссер, который искал человека с улицы, а не с актерским образованием. Вот так меня и взяли на роль «Карты, деньги, два ствола». Это был Гай Ричи».

Джейсон Стэтхэм. Фото Global Look Press

Благодаря богатому спортивному прошлому Стэтхэм преуспел в кино. Увлечения боевыми искусствами и страсть к адреналину сделали его эталоном крутого парня в голливудских фильмах. Джейсон исполняет все трюки самостоятельно и практически не пользуется услугами каскадеров в кино.

«Много разных видов спорта было в моей жизни, — рассказал в интервью Первому каналу Стэтхэм. — И единоборства, гимнастика, нырял много. Я многое из этого делаю в своих фильмах. То, чему я научился в детстве. Мне приятно всем этим заниматься. Такой адреналин я получаю. И страх, который появляется, нужно через это как-то пройти. Я привык с детства. После фильма «Перевозчик» Люка Бессона я стал делать практически все каскадерские работы самостоятельно. И горжусь этим».

Стэтхэм завершил спортивную карьеру более 20 лет назад, но до сих пор пристально следит за возможностями своего тела. В 55-летнем возрасте Джейсон имеет отличную физическую форму и продолжает сниматься в боевиках. Все это благодаря шестидневным тренировкам в неделю с бывшим морским пехотинцем Логаном Худом. Прыжки в воду научили Стэтхэма важнейшим принципам спорта — дисциплине и сосредоточенности. Вряд ли бы без них он так преуспел.