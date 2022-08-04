«Никто бы не узнал о Курниковой, если бы не Гофман»: как теннисистку обвиняли в связях с мафией

Загадочная история из жизни первой звезды и секс-символа российского тенниса, а также ее матери.

Анна Курникова — бывшая звезда мирового тенниса и гражданская жена испанского поп-певца Энрике Иглесиаса. Она уже давно не выступает, но ее имя до сих пор не пропадает из заголовков таблоидов. А уж сколько историй и скандалов было связано с этой яркой спортсменкой во времена ее теннисной карьеры — просто не сосчитать. Вспомним один из самых громких слухов из жизни секс-символа женского тенниса.

Резонансная статья

Однажды британское издание News of the World опубликовало сенсационную статью о якобы имеющихся связях Курниковой с криминальным авторитетом Яковом Гофманом. Журналисты уверяли, что именно благодаря деньгам этого человека Анну узнали во всем мире. По данным СМИ, Гофман вложил в российскую теннисистку около полумиллиона долларов. Он покупал ей ракетки, оплачивал обучение и проживание в Академии Ника Боллетьери в США. Его даже прозвали «крестным отцом» теннисистки.

В 1990-х Гофман, по данным британцев, был главой группировки, которая занималась противозаконной деятельностью в Москве и похищала людей с целью выкупа. И тут назревает главный вопрос: как звезда тенниса могла быть связана с мафиози? Не исключено, что дело в ее матери. У Аллы Курниковой были отношения с Гофманом с 1986 по 1994 год. Возможно, поэтому он взял на себя все расходы, помогая юной теннисистке. У журналистов даже был документ, подтверждающий, что Алла и Яков осенью 1992 года должны были расписаться и стать семьей. Также опубликованы фотографии, на которых запечатлены Анна и Алла Курниковы с Гофманом на праздновании дня рождения.

Яков Гофман с Аллой и Анной Курниковыми. из личного архива

Правда, когда Курниковы перебрались в США, отношения со скандальным бизесменом прервались. Позже к Анне во Флориду приехал и ее отец Сергей.

Яков дружил с тренером по теннису Игорем Татеосовым, который дал интервью News of the World. Друг Гофмана подтвердил журналистам, что у матери теннисистки действительно были отношения с Гофманом, а также рассказал о его значимости в жизни Анны.

«Если бы не Гофман, то никто и никогда не узнал бы об Анне Курниковой. Когда она была маленькой, он платил абсолютно за все, включая поездку в США. Он был очень влюблен в Аллу, ради которой даже бросил жену. Яков сильно страдал, когда Курниковы перебрались в США и их общение прекратилось», — заявил Татеосов.

Журналисты также описали историю, как однажды Алла Курникова приехала в Россию с дочерью, которая выступала на турнире в Москве, а Гофман подкараулил Аллу и упал перед ней на колени. Он умолял женщину вернуться к нему, однако она была непреклонна и даже позвала охранников, чтобы те выпроводили ухажера из спорткомплекса. И это произошло всего за несколько месяцев до гибели Якова. Гофмана похитили другие рэкетиры, потребовав за него выкуп в 200 тысяч долларов. А когда план не удался, бандиты решили избавиться от соперника — и безжалостно сожгли его тело.

Анна Курникова. Фото Global Look Press

При этом семья Курниковых никогда не подтверждала, но и не опровергала связь с Гофманом. Не исключено, что вся история с мафиози — это домыслы британского таблоида и на самом деле все было не так.

Скандалы с участием матери Курниковой

Алла Курникова сыграла в жизни Анны неоднозначную роль. С одной стороны, мать старалась во всем поддержать свою дочь и очень хотела, чтобы к красавице спортсменке пришла заслуженная слава. С другой же стороны, женщина регулярно попадала в громкие скандалы, что не могло идти на пользу теннисистке. История с Гофманом не единичный случай.

Так, Алла Курникова однажды была арестована в США за жестокое обращение со своим пятилетним сыном. Женщина оставила ребенка без присмотра одного дома, а тот случайно выпал из окна второго этажа. Чудом мальчик не пострадал, а мать теннисистки отделалась приводом в полицию. Еще Алла подавала иск в суд США против своей же дочери. Она хотела отсудить у нее часть особняка в Майами. Позже конфликт был улажен, и семья помирилась.

Бывшая первая ракетка мира Мария Шарапова в автобиографии также писала, что мама Курниковой была причастна к ее отчислению из Академии Боллетьери. В общем, громких историй в жизни яркой теннисистки и ее окружения было много. Что из них правда, а что фантазии — мы узнаем вряд ли. Курникова редко дает интервью и ничего не комментирует журналистам.