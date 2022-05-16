От поцелуя с «прыщавой малолеткой» до трех детей. Была ли свадьба у Курниковой и Иглесиаса

Почему одна из самых загадочных звездных пар почти не афиширует свои отношения.

Роман российской теннисистки Анны Курниковой и испанского певца Энрике Иглесиаса в начале нулевых взорвал мировое медиапространство. Поп-хиты Энрике тогда знал весь мир. А россиянка считалась главным секс-символом женского тенниса. И хоть она не смогла достичь вершин на корте, внешность позволила поднять ее уровень медийной популярности. Неудивительно, что в 2001 году Курникову позвали сниматься в клипе Иглесиаса Escape.

Однако началу романтических отношений едва не помешал случай. По сценарию клипа Энрике должен был несколько раз поцеловать Анну. Это было заманчиво, учитывая внешность Курниковой. Но у девушки внезапно воспалилась губа, и певец решительно заявил, что не будет целовать «эту прыщавую малолетку». Впрочем, старания гримеров не прошли даром, и все сцены были сняты согласно изначальному сценарию.

А вот Анна была оскорблена поведением вокалиста. Мало того что отказался с ней целоваться, так еще и оказался высокомерен на съемочной площадке! Но после того как у теннисистки не сложились отношения с хоккеистом Сергеем Федоровым, судьба все же свела ее с испанцем. В 2003 году Анна завершила профессиональную карьеру из-за травм и сосредоточилась на личной жизни. Она перебралась в США и родила от Иглесиаса троих детей.

Нельзя сказать, что звездная пара много делится с миром подробностями своего быта. Они поселились в особняке стоимостью порядка 26 миллионов долларов в районе Майами под названием Бэй-Пойнт. Само собой, на территории есть теннисный корт, где Курникова регулярно тренируется. Если же теннис надоел, всегда можно поплавать в личном бассейне. Среди соседей — сплошь звезды шоу-бизнеса вроде актера Мэтта Дэймона и певца Рики Мартина.

Анна Курникова и Энрике Иглесиас. Фото Getty Images

Тай-брейк разводов

Одна из главных тайн светской жизни последних 20 лет — женаты ли Иглесиас и Курникова официально. Пара неохотно делится подробностями личных взаимоотношений. Так, о помолвке звезд стало известно спустя примерно год после их знакомства. Но с тех пор поклонники певца и теннисистки гадали, связали ли они себя узами брака. Знаменитости часто появлялись вместе на мероприятиях, но пышного свадебного торжества вроде бы не устраивали.

Слухи приутихли лишь после высказывания самой Курниковой. «Я счастлива в отношениях, вот что действительно важно», — заявила она Women's Health в ответ на вопрос, планирует ли выходить замуж за Энрике. Впрочем, периодически после этого тема свадьбы все же всплывала в прессе. Особенно оживилась светская хроника, когда Анна подписалась в соцсетях двойной фамилией Курникова-Иглесиас.

Забавно, как сам Энрике, согласно слухам, пару раз «разводился» с теннисисткой, не успев даже жениться на ней. В 2007-м в интервью шведскому изданию Aftonbladet он сообщил о разводе с Курниковой: «Сейчас я одинок, но в этом нет ничего страшного». Мировые СМИ всполошились, но быстро выяснилось, что испанец так пошутил. Спустя семь лет он сделал заявление о разводе со сцены в Лос-Анджелесе. Публику, не поверившую в это, даже пришлось убеждать.

Впрочем, как показала история, если расставания и имели место, то они были недолгими. До сих пор доподлинно неизвестно, расписалась ли пара. Однако если ни Курникову, ни Иглесиаса не смущает формат отношений без штампа, к чему условности? Их взаимная любовь и так проверена годами совместной жизни. Хотя поклонники все равно периодически пытаются узнать, не состоялась ли у пары тайная церемония.

Анна Курникова с ребенком. личные соцсети Анны Курниковой

Спортивные дети

Надо сказать, что у Иглесиаса и Курниковой и без обручальных колец получилось создать крепкую и большую семью. Но в 2013-м, накануне второго эмоционального заявления испанца о разрыве, их союз, наверное, переживал серьезный кризис. Энрике даже улетел в Испанию и погрузился с головой в работу, оставив свою женщину грустить в Майами. Причиной ссоры оказались условия, на которых они согласны были завести детей. Анне было принципиально, чтобы это произошло в браке.

Ходят слухи, что пара тайно обвенчалась, но доказательств этому нет. Так или иначе, Курникова смогла забеременеть, хоть и далеко не сразу. В 2017-м на свет появились близняшки: сын Николас и дочь Люси. Учитывая уровень конспирации, сопровождавшей это событие, информация о рождении детей стала сенсацией. Да и появление на свет дочки Маши в 2020-м могло пройти незамеченным, если бы не болтливость брата Энрике.

Сейчас соцсети Иглесиаса и Курниковой превращены в семейный фотоальбом. Родители периодически делятся с миром, как растут их дети. Так, например, мы знаем, что Люси частенько дома называют солнышком. А вот Николасу отец, ярый фанат футбола, с ранних лет прививает любовь к этой игре. Они часто играют во дворе и нередко смотрят трансляции по телевизору. Интересно, за кого семья болела в 2018-м, когда на чемпионате мира Россия играла с Испанией?

Иглесиас не скрывает, что был бы рад спортивному будущему детей: «Могу заявить открыто, что при выборе какой-то определенной сферы однозначно это будет спорт. Ведь я тоже очень люблю его. Обожаю футбол, гольф, теннис. Мне бы очень хотелось, чтобы одна из моих дочерей выбрала теннис». Энрике считает, что Курникова — лучший тренер. Конечно, с такой мамой грех не попробовать себя в этом прекрасном виде спорта.