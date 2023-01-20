Звезда египетского кино с русскими корнями нашла свое счастье в браке с известным спортсменом

История Нелли Карим, которая, несмотря на строгие нравы мусульманской страны, вышла замуж в четвертый раз и наконец нашла свой идеал мужчины.

Бывшая балерина, актриса и модель Нелли Карим провела всю юность с матерью в России, но стала звездой на родине своего отца в Египте. В африканской стране она попала в кино и покорила сердца египетских зрителей. Помимо блестящей кинокарьеры Карим может похвастаться и бурной личной жизнью: русская красавица крутила роман с известным олигархом, выходила замуж четыре раза, родила четверых детей и только совсем недавно, по ее собственным словам, нашла истинную любовь — в лице одного из лучших игроков в сквош в мире Хишама Ашура.

Голливудская история

Мама Нелли — уроженка Выборга, где всю жизнь работала учительницей. Как-то женщина повезла своих учеников на экскурсию в Ленинград и по приглашению подруги отправилась вечером в местный ресторан. Там ее заметил египетский инженер, который был в нашей стране по работе. Это была любовь с первого взгляда. После непродолжительной переписки молодые люди приняли решение сыграть свадьбу. Мама Нелли поехала жить с супругом в его родную Александрию — там же и родилась будущая актриса. С самого раннего возраста Карим любила танцевать, и в четыре года ее отдали в балетную секцию. Однако спустя всего два года, когда девочке исполнилось шесть лет, семья из-за работы вернулась в нашу страну. Следующие десять лет Нелли проведет в России, занимаясь балетом.

Фото Getty Images

В 1991 году семья решает вновь переехать в Египет, где Карим поступает в Академию искусств Александрии и продолжает заниматься балетом. В это же время 16-летняя балерина ошеломляет своих родителей новостью, что выходит замуж, и сильно из-за этого с ними ругается. Вскоре отец Нелли уходит из жизни. Избранником девушки становится 28-летний бизнесмен Бахаа Сабри. Всего в браке пара пробыла восемь лет, в этом союзе у них родились двое сыновей. Несмотря на материнство, Карим продолжала карьеру профессиональной балерины.

Когда в личной жизни началась черная полоса, Нелли решила сосредоточиться на карьере и стала звездой Каирского театра оперы и балета. Помимо этого, Карим не забрасывала и учебу, окончив аспирантуру по специальности «режиссер». Благодаря этому ее заметили в кинобизнесе, предложив ей первую роль в кино — картине «1001 ночь». Эта работа стала для Нелли Карим настоящим благословением. Успешный дебют в одночасье превратил русскую красавицу в одну из самых популярных актрис в Египте. Она снялась более чем в 30 фильмах и сериалах, получив за свою работу множество наград, включая приз за лучшую женскую роль на Каирском международном кинофестивале. Нелли признается, что ей так понравилось быть актрисой, что ради этого она бросила балет. В настоящий момент Нелли Карим является одной из самых востребованных и высокооплачиваемых актрис в Египте. Несмотря на то, что ей уже 48 лет.

Нелли Карим и Хишам Ашур. Фото Соцсети Фото Соцсети

Американские горки в личной жизни

Несмотря на то что карьера Карим взлетела до невиданных высот, в личной жизни женщину по-прежнему ждали взлеты и падения. Известно, что после развода с Бахаа Сабри Нелли сразу же вышла замуж еще раз. Об этом браке почти нет никакой информации, актриса не любит об этом вспоминать. Единственное, что известно — пара развелась всего лишь через месяц после свадьбы.

В 2004 году Карим связала себя узами брака уже в третий раз — ее новым мужем стал доктор Хани Абуэльнага. Примечательно, что пара поженилась всего лишь на четвертый день после знакомства. Однако этот факт никак не помешал супругам провести вместе 11 лет. За это время Карим родила двух дочерей. В 2015 году пара подала на развод, объяснив это тем, что любовь закончилась, но несмотря на это, Нелли и Хани по сей день являются хорошими друзьями.

В конце 2020 года все африканские и арабские СМИ начали пестреть заголовками, что Карим встречается с египетским миллиардером Омаром Исламом, который может стать для нее четвертым мужем. Позже в интервью актриса лично призналась, что влюблена и получила от олигарха предложение руки и сердца. Следующие полгода пара была счастлива и планировала роскошную свадьбу, однако позже актриса объявила, что обручение отменено и свадьбы не будет.

Фото Global Look Press

Новая любовь

Четвертый брак в жизни Нелли Карим все же случился. Несмотря на то что актриса рассталась с известным олигархом лишь в апреле, в августе 2021 года она уже вышла замуж за другого известного египтянина — бывшего игрока в сквош Хишама Мохда Ашура.

Каирец Ашур долгое время входил в десятку лучших сквошистов планеты и вместе со своим старшим братом Рами является одним из самых известных игроков этого вида спорта в Египте. Вместе с братом Хишам завоевал золотые медали командного чемпионата мира по сквошу в 2011 году. В 2014 году он завершил профессиональную карьеру и открыл собственную Академию сквоша имени Хишама Ашура, центры которой есть в Каире и Нью-Йорке. Спортсмен ездит по миру, дает уроки и мастер-классы, стараясь сделать сквош более популярным для масс.

Нелли Карим утверждает, что она всю жизнь искала такого мужа — уверенного, талантливого и трудолюбивого. Она верит, что именно с Хишамом Ашуром она наконец-то нашла свое женское счастье, несмотря на то что она на восемь лет старше своего избранника.