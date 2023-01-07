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«Хочу, чтобы дочь жила на две страны». История любви шахматиста Раджабова и внучки актрисы Максаковой

Валентина Глазко
Корреспондент
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Анна и Любовь Максаковы, Теймур Раджабов.
Лавстори светской львицы из России и знаменитого азербайджанского гроссмейстера.

В конце позапрошлого года светская львица Анна Максакова неожиданно для всех сделала громкое заявление, что выходит замуж за обладателя Кубка мира по шахматам Теймура Раджабова. Об этом она написала в своих соцсетях, прикрепив фото из Дубая, где проходил FIDE World Chess Championship 2021. Девушка приехала поддержать своего жениха. Ранее об их романе не было известно представителям общественности.

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Выпускница МГИМО

Раджабов — известный во всем мире шахматист. Будучи 14-летним юношей, он вошел в топ-100 лучших гроссмейстеров ФИДЕ. Примечательно, что его отец в юношеские годы тоже занимался данным видом спорта, первые шаги делал рядом со знаменитым Гарри Каспаровым (признан иноагентом в России). На счету Теймура три победы на чемпионате Европы, третье место на чемпионате мира и Кубок мира.

Для Раджабова этот брак не первый. Шахматист уже был женат на наследнице вице-президента Госнефтекомпании Эльшада Насирова Эльнаре. Пара зарегистрировала свои отношения в 2011 году, а спустя два года они стали родителями. В семье появилась дочь. Но в 2020 году стало известно, что семья распалась. Теперь спутницей звезды шахмат является Анна Максакова.

23-летняя девушка не просто светская львица, она наследница известной семьи. Анна является внучкой народной артистки РФ Людмилы Максаковой, а также племянницей оперной певицы Марии Максаковой. Родной брат Анны Петр женат на дочери российского модельера Валентина Юдашкина.

Сама Максакова — выпускница факультета международного бизнеса и делового администрирования в МГИМО. Звездная наследница также была дебютанткой Tatler 2016.

Теймур Раджабов и Анна Максакова. Фото Соцсети
Фото Соцсети

Свадьба и пополнение

Если первая свадьба гроссмейстера прошла в Азербайджане, то вторая — в России. Пара расписалась в загсе «Барвиха Luxury Village» в начале января 2022 года. Возлюбленные отказались от шикарного торжества, свадьба была скромной — в кругу близких и родных. Также невеста не стала надевать традиционное свадебное платье, выбрав обычное коктейльное — цвета топленого молока, которое разбавляли синие цветы. Жених, в свою очередь, отказался от галстука и бабочки.

Народная артистка РСФСР Людмила Максакова прокомментировала свадьбу внучки.

«Внучка вышла замуж за чемпиона мира по шахматам! Хорошо! Наконец умный человек появился в нашей семье», — резюмировала актриса на пресс-конференции.

После замужества Анна перестала активно вести свои соцсети, а вот ее избранник, наоборот, часто делится значимыми событиями со своими подписчиками. Сперва он разместил фото с церемонии бракосочетания, пописав I love you, а спустя время опубликовал счастливую новость о пополнении в семействе.

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Своим подписчикам гроссмейстер раскрыл пол ребенка. «Добро пожаловать в этот мир, малышка Ника», — написал Теймур. Также молодой отец признался, что старается во всем помогать своей супруге с ребенком.

«Стараюсь высыпаться. Не мне судить, какой я папа, наверное, жизнь покажет, про себя нескромно говорить... Помогаю ли жене? Конечно, могу помочь. Все я делаю! Шучу, но по мере возможности всегда помогаю. Это естественные вещи. Хотя в азербайджанских семьях принято, что супруга с тещей обычно занимаются домом и детьми, а мужчина — добытчик», — рассказал Раджабов Moscow-Baku.ru.

Шахматист отметил, что хотел бы, чтобы его дочь жила на две страны, а также свободно говорила как на русском, так и на азербайджанском языке.

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