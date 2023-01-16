«Вечная любовь» превратилась в кромешный ад. История Пелагеи и Ивана Телегина

Суды, алименты, раздел имущества и домашнее насилие.

Любовь сквозь препятствия

Певица Пелагея и хоккеист Иван Телегин развелись в 2020 году, но продолжают судиться и делить имущество. Спортсмен проиграл уже третий суд бывшей супруге.

Молодые люди познакомились в 2015 году, оказавшись за одним столом в большой компании. Как они признавались позже, это была любовь с первого взгляда. Девушка уже была звездой Первого канала. Она сидела в жюри популярного музыкального шоу «Голос», но хоккеист не знал, кто она такая. К моменту их знакомства игрок уже несколько лет жил в гражданском браке с Евгенией Ноур. С избранницей он познакомился в стриптиз-клубе, где они и работала. Танцовщица сразу покорила Телегина, и вскоре они стали жить вместе.

Евгения Ноур, бывшая гражданская жена Телегина. Фото Соцсети

Хоккеист и его гражданская жена уже готовились стать родителями. В период беременности своей девушки Телегин стал часто уходить из дома надолго. И лишь из СМИ Ноур узнала, что у ее избранника роман с Пелагеей, после чего родила сына.

Телегин и Пелагея достаточно долго скрывали свои отношения. Сначала певицу стали замечать на матчах ЦСКА, за который тогда играл Иван. Потом уже самого спортсмена видели на съемках музыкального шоу.

Прошло всего полгода с момента их знакомства, но они решили не медлить и отправились в загс. Их не остановили предыдущие отношения Телегина, наличие новорожденного ребенка от другой женщины и тот факт, что Пелагея на пять лет старше мужа.

Пелагея и Иван Телегин. Фото Соцсети

Свадьба

Торжество прошло достаточно скромно. Расписались они 16 июня 2016 года в Кутузовском загсе. На регистрации присутствовали только самые близкие. А отмечать поехали в ресторан Chester Ferry, который находится на Рублевке. Новоиспеченная семья забронировала всего пять столов. Из известных людей на празднике присутствовали телеведущая Лера Кудрявцева с мужем-хоккеистом Игорем Макаровым, а также звезда «Вашингтона» Александр Овечкин с тогда еще невестой Анастасией Шубской.

Из звезд никто не выступал, пела для гостей сама Пелагея. Пригласили на торжество только ведущего.

Для свадьбы певица выбрала шикарное платье с открытой спиной от Galia Lahav, стоимость которого оценивается в 11,5 тысячи долларов. А медовый месяц провели в Греции в компании тех же Овечкина и Шубской.

В начале 2017 года в молодой семье произошло пополнение. Пелагея родила девочку Таисию. Чуть позже возлюбленные провели еще одну свадебную церемонию на Мальдивах, где на берегу океана поклялись в вечной любви.

Пелагея посещала матчи любимого, отправилась даже с Иваном на Олимпийские игры-2018 в Пхенчхан, где российские хоккеисты взяли золото, и отмечала с Телегиным победу ЦСКА в Кубке Гагарина. Казалось, что в звездной семье царит любовь и идиллия...

Пелагея и Иван Телегин. Фото Соцсети

Развод

В 2019 году стало известно, что Пелагея и Иван живут отдельно. Развод они оформили в 2020 году, когда уже, видимо, поняли, что не смогут помириться окончательно.

«Несмотря на то что любой развод — малоприятный процесс, мы сохраняем лояльность и надеемся, что сможем решить все вопросы интеллигентно, достойно и как положено. Верю, что люди меня поймут и не будут осуждать. Ну, и... жизнь продолжается. Не перестаем болеть за русский хоккей! Всем добра», — написала тогда в своих соцсетях певица.

Что послужило причиной разрыва, до сих пор не известно. Но многие СМИ полагают, что дело в неверности Телегина.

«Все мы мечтаем встретить одного человека и прожить с ним всю жизнь. Но не всегда это получается. Я очень рад, что в моей жизни были эти отношения. У нас есть замечательная дочь, и я всегда буду благодарен Поле за это. Но двум сильным личностям сложно ужиться вместе. В нашем разводе нет вины третьих лиц, обстоятельств или событий. У нас не получилось сохранить семью, но мы всегда будем помогать друг другу», — так комментировал развод сам Иван.

И хоть он отрицает появление третьих лиц в отношениях с певицей, в прессе и соцсетях стали появляться фотографии хоккеиста с новой возлюбленной Марией Гончар, которая является дочерью российского миллионера и светской львицей. И именно ее стали называть разлучницей звездной пары.

Мария Гончар и Иван Телегин. Фото Соцсети

Суды и домашнее насилие

Спокойно развестись Пелагее и Телегину не удалось. Бывшие супруги уже третий год делят совместно нажитое имущество и сбережения. У них в браке появились квартира в элитном комплексе «Кутузовская Ривьера», «Бентли» и дом в районе Новой Риги, который был взят в ипотеку.

Певица одержала победу по всем своим требованиям. Квартира осталась ей, так как была оформлена на ее маму. Дом и машину приняли решение продать и поделить прибыль пополам. Пелагее удалось добиться и хороших алиментов для дочери. Более того, спортсмена обязали вернуть бывшей жене крупную сумму денег, которую Иван якобы тайно выводил из общего бюджета.

Пелагея. Никита Успенский, Фото «СЭ»

Телегин сейчас пытается оспорить все решения суда, но безрезультатно. Он даже проиграл дело об алиментах. Иван платит 25 процентов от своей зарплаты на содержание дочери, при этом половина средств откладывается на специальный счет, которым ребенок сможет воспользоваться только после наступления 18-летнего возраста. Но, помимо судебных разбирательств, обсуждается и домашнее насилие в семье певицы и хоккеиста. По крайней мере, на это намекает сам Телегин.

«Прекрасно понимаю Джонни Деппа. Я сам долгое время состоял в токсичных, абьюзивных отношениях и был жертвой домашнего насилия», — признался Иван в соцсетях, комментируя громкий развод голливудских звезд Джонни Деппа и Эмбер Херд.

К сожалению поклонников певицы и хоккеиста, мирно развестись некогда яркой паре не удалось. И когда в их истории будет стоять жирная точка, тоже непонятно.