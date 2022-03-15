Семь десятилетий бойкотов. Как политика отражается на спорте в Израиле и мусульманских странах

Представители ряда государств много лет отказываются соревноваться с израильтянами — это одна из самых сложных проблем в современном спорте.

Тезис «спорт вне политики» в последние пару недель, кажется, окончательно потерял актуальность, но и раньше он часто оставался просто красивым слоганом. Один из ярких примеров — спортивный бойкот, которого с начала 1950-х годов придерживаются в отношении сборных Израиля представители некоторых мусульманских стран. Ни дисквалификации, ни разведение команд и атлетов по разным отборочным стартам, ни призывы, ни уговоры не способны остановить скандалы. Конечно, они затрагивают не только спорт, но и сферу культуры (антиизраильские акции омрачали даже международные конкурсы красоты), но от этого не легче. «СЭ» вспомнил историю конфликта, не имеющего прямого отношения к спорту, но оказывающего на него существенное влияние.

Односторонняя позиция

Для начала пару слов о канве событий. Противостояние между Израилем и окружающими его арабскими территориями вошло в острую фазу с момента создания на Ближнем Востоке независимого еврейского государства в конце 1940-х. С тех пор здесь разного рода вооруженные конфликты (не говоря уже терактах и бытовых разборках), к сожалению, идут в режиме нон-стоп. В идеологическое противостояние с израильтянами оказались втянуты практически все мусульманские страны Азии и Африки. А в 1967 году дипломатические отношения с Израилем разорвал даже Советский Союз — это продолжалось до 1991 года.

Отсутствие дипломатических отношений — серьезное препятствие для спортивных связей, провоцирующее юридические и логистические проблемы. Именно они в 1962 году привели к недопуску сборной Израиля на Азиатские игры в Индонезию. Это обернулось грандиозным скандалом, проведением альтернативной Олимпиады и поставило МОК на грань развала.

На данный момент Израиль не признают 19 государств, а еще девять не имеют с ним дипломатических отношений. В подавляющем большинстве это представители мусульманского мира. Иногда в антиизраильских акциях принимают участие и мусульмане из стран, которые с еврейским государством не конфликтуют. Причем этот бойкот в основном является односторонним — спортсмены из Израиля публичных претензий своим мусульманским коллегам не высказывают. Во всяком случае, к крупным скандалам это не приводит.

Фирас Аль-Хатиб (в центре). Фото Global Look Press

Нарушение ценностей и идеалов

То, что Израиль с первого дня своего существования окружен враждебными государствами, — политический факт. И в такой ситуации географический принцип, распространенный в мировом спорте, грозил бесконечными проблемами. Поэтому с самого начала в воздухе витала идея перевода израильских сборных в другие конфедерации. В баскетболе и волейболе она была реализована еще в 1950-е — причем как на уровне национальных команд, так и в еврокубках.

А вот в других видах спорта это было сделано только в 1990-е. Особенно сложная ситуация складывалась в футболе, где еще в отборе ЧМ-1958 все соперники израильтян по квалификационной группе — Турция, Индонезия, Египет и Судан — согласились на технические поражения, только бы не проводить опасные со всех точек зрения поединки.

В 1967-м футбольный клуб «Маккаби» из Тель-Авива вышел в финал Кубка азиатских чемпионов, не сыграв ни единого матча (трем его соперникам были записаны поражения из-за отказа от игр). А в 1972-м этот турнир был и вовсе отменен, поскольку все его участники, за исключением «Маккаби» из Нетании, отозвали свои заявки. Пытаясь выкрутиться из этой ситуации, ФИФА в 1986-м перевела Израиль в конфедерацию Океании, что не удовлетворило никого. В итоге через четыре года израильтяне вошли в УЕФА — это сняло часть напряжения, хотя и не поставило точку в футбольных скандалах.

Например, в декабре 2020 года три футболиста из Алжира бойкотировали товарищеский матч сборной мировых легенд против сборной арабских легенд, который проводился в Дохе под эгидой ФИФА. Причиной бойкота стал тот факт, что тренером команды World Legends назначили израильского специалиста Авраама Гранта. Сирийский футболист Фирас Аль-Хатиб, согласившийся выйти на поле, был затем дисквалифицирован Олимпийским комитетом своей страны с формулировкой «за нарушение ценностей и идеалов организации, а также за отступление от национальных принципов».

Шахматы, баскетбол, дзюдо

В 1976 году Шахматная олимпиада в израильском городе Хайфа была бойкотирована не только арабскими странами, но и сборной СССР и некоторыми государствами соцлагеря, которые провели альтернативный турнир в ливийском городе Триполи. А через год от матча европейского Кубка чемпионов в Израиле отказалась баскетбольная команда ЦСКА. Игра против «Маккаби» была организована на нейтральной площадке — в бельгийском городе Виртон. Тельавивцы сумели одержать сенсационную победу со счетом 91:79.

Необходимость матча в Бельгии тогда объяснялась отсутствием дипломатических отношений между Израилем и СССР. Впрочем, гораздо чаще поводом для запрета соревнований на израильской территории служили многочисленные кризисы, из-за которых иностранные спортсмены отказывались от поездок на Ближний Восток по соображениям безопасности, а организаторы турниров охотно шли им навстречу.

Что касается чисто политических акций, то видов спорта, где на топ-уровне могли бы пересечься спортсмены из мусульманских государств и Израиля, оказалось не так много, и главной ареной для демаршей внезапно стало дзюдо. В последние два десятилетия не проходило ни одного года, чтобы кто-нибудь не отказывался от поединков с израильскими дзюдоистами по идейным соображениям. Это происходит несмотря на увещевания МОК, требования международной федерации подписать накануне старта бумаги об отказе от политических демаршей и угрозу многолетней дисквалификации. Все равно, стоит спортсмену из мусульманской страны выйти по турнирной сетке на израильтянина, как следует снятие.

Иногда отказ обставляется как случайность — например, иранец Араш Миресмаил на Играх 2004 года в Афинах просто не вписался в свою весовую категорию и не был допущен на поединок. А во время Олимпиады-2020 алжирский дзюдоист Фетхи Нурин и его тренер Амар Бенехлеф не скрывали своей политической мотивации, за что получили 10 лет дисквалификации. Иранский дзюдоист Саид Моллаи в 2019-м бежал из своей страны в Монголию после того, как тренер потребовал от него проиграть схватку ради недопущения следующего поединка с израильтянином. Официально подобные акции в сборной Ирана запрещены, но по факту на спортсменов все равно давят.

Марафонец кенийского происхождения Мушир Салем Джаухер. Фото Getty Images Фото Getty Images

Трагические страницы

Иногда бойкот приобретает совсем уж странные и радикальные формы. Например, мусульманские активисты периодически пытаются заставить отказаться от сотрудничества с израильтянами мировые спортивные бренды. Так, была организована кампания против производителя спортивной экипировки Puma из-за ее контракта с федерацией футбола Израиля, которая якобы спонсирует клубы в еврейских поселениях на Западном берегу реки Иордан. В 2012 году Лига арабских государств призвала Adidas отказаться от финансирования марафона в Иерусалиме. Ранее марафонец кенийского происхождения Мушир Салем Джаухер потерял гражданство Бахрейна из-за выступления в марафоне в израильской Тверии.

В 2009 году власти шведского города Мальме были вынуждены запретить проход зрителей на трибуны местного стадиона во время матча Кубка Дэвиса с участием сборной Израиля. У стен арены активисты проводили акцию против действий израильтян в секторе Газа, что создало опасность в том числе и для спортсменов.

В октябре 2017 года, когда израильтянин Таль Фликер завоевал золото на международном турнире по дзюдо в Объединенных Арабских Эмиратах, организаторы соревнований отказались вывешивать израильский флаг и включать гимн страны.

Ну и, конечно, все помнят нападение террористов на Олимпийскую деревню во время Игр 1972 года в Мюнхене. Все это тоже имело к спорту опосредованное отношение. Но в результате погибли 11 членов израильской делегации (пять спортсменов, четыре тренера и двое судей). И это, несомненно, самая черная страница в истории спорта.

Все бойкоты и акции не делают чести ни соревнованиям, ни их устроителям. И пока очевидно: спорт вне политики, к сожалению, не более чем мечта.