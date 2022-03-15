Семь десятилетий бойкотов. Как политика отражается на спорте в Израиле и мусульманских странах
Тезис «спорт вне политики» в последние пару недель, кажется, окончательно потерял актуальность, но и раньше он часто оставался просто красивым слоганом. Один из ярких примеров — спортивный бойкот, которого с начала 1950-х годов придерживаются в отношении сборных Израиля представители некоторых мусульманских стран. Ни дисквалификации, ни разведение команд и атлетов по разным отборочным стартам, ни призывы, ни уговоры не способны остановить скандалы. Конечно, они затрагивают не только спорт, но и сферу культуры (антиизраильские акции омрачали даже международные конкурсы красоты), но от этого не легче. «СЭ» вспомнил историю конфликта, не имеющего прямого отношения к спорту, но оказывающего на него существенное влияние.
Односторонняя позиция
Для начала пару слов о канве событий. Противостояние между Израилем и окружающими его арабскими территориями вошло в острую фазу с момента создания на Ближнем Востоке независимого еврейского государства в конце 1940-х. С тех пор здесь разного рода вооруженные конфликты (не говоря уже терактах и бытовых разборках), к сожалению, идут в режиме нон-стоп. В идеологическое противостояние с израильтянами оказались втянуты практически все мусульманские страны Азии и Африки. А в 1967 году дипломатические отношения с Израилем разорвал даже Советский Союз — это продолжалось до 1991 года.
Отсутствие дипломатических отношений — серьезное препятствие для спортивных связей, провоцирующее юридические и логистические проблемы. Именно они в 1962 году привели к недопуску сборной Израиля на Азиатские игры в Индонезию. Это обернулось грандиозным скандалом, проведением альтернативной Олимпиады и поставило МОК на грань развала.
На данный момент Израиль не признают 19 государств, а еще девять не имеют с ним дипломатических отношений. В подавляющем большинстве это представители мусульманского мира. Иногда в антиизраильских акциях принимают участие и мусульмане из стран, которые с еврейским государством не конфликтуют. Причем этот бойкот в основном является односторонним — спортсмены из Израиля публичных претензий своим мусульманским коллегам не высказывают. Во всяком случае, к крупным скандалам это не приводит.
Нарушение ценностей и идеалов
То, что Израиль с первого дня своего существования окружен враждебными государствами, — политический факт. И в такой ситуации географический принцип, распространенный в мировом спорте, грозил бесконечными проблемами. Поэтому с самого начала в воздухе витала идея перевода израильских сборных в другие конфедерации. В баскетболе и волейболе она была реализована еще в 1950-е — причем как на уровне национальных команд, так и в еврокубках.
А вот в других видах спорта это было сделано только в 1990-е. Особенно сложная ситуация складывалась в футболе, где еще в отборе ЧМ-1958 все соперники израильтян по квалификационной группе — Турция, Индонезия, Египет и Судан — согласились на технические поражения, только бы не проводить опасные со всех точек зрения поединки.
В 1967-м футбольный клуб «Маккаби» из Тель-Авива вышел в финал Кубка азиатских чемпионов, не сыграв ни единого матча (трем его соперникам были записаны поражения из-за отказа от игр). А в 1972-м этот турнир был и вовсе отменен, поскольку все его участники, за исключением «Маккаби» из Нетании, отозвали свои заявки. Пытаясь выкрутиться из этой ситуации, ФИФА в 1986-м перевела Израиль в конфедерацию Океании, что не удовлетворило никого. В итоге через четыре года израильтяне вошли в УЕФА — это сняло часть напряжения, хотя и не поставило точку в футбольных скандалах.
Например, в декабре 2020 года три футболиста из Алжира бойкотировали товарищеский матч сборной мировых легенд против сборной арабских легенд, который проводился в Дохе под эгидой ФИФА. Причиной бойкота стал тот факт, что тренером команды World Legends назначили израильского специалиста Авраама Гранта. Сирийский футболист Фирас Аль-Хатиб, согласившийся выйти на поле, был затем дисквалифицирован Олимпийским комитетом своей страны с формулировкой «за нарушение ценностей и идеалов организации, а также за отступление от национальных принципов».
Шахматы, баскетбол, дзюдо
В 1976 году Шахматная олимпиада в израильском городе Хайфа была бойкотирована не только арабскими странами, но и сборной СССР и некоторыми государствами соцлагеря, которые провели альтернативный турнир в ливийском городе Триполи. А через год от матча европейского Кубка чемпионов в Израиле отказалась баскетбольная команда ЦСКА. Игра против «Маккаби» была организована на нейтральной площадке — в бельгийском городе Виртон. Тельавивцы сумели одержать сенсационную победу со счетом 91:79.
Необходимость матча в Бельгии тогда объяснялась отсутствием дипломатических отношений между Израилем и СССР. Впрочем, гораздо чаще поводом для запрета соревнований на израильской территории служили многочисленные кризисы, из-за которых иностранные спортсмены отказывались от поездок на Ближний Восток по соображениям безопасности, а организаторы турниров охотно шли им навстречу.
Что касается чисто политических акций, то видов спорта, где на топ-уровне могли бы пересечься спортсмены из мусульманских государств и Израиля, оказалось не так много, и главной ареной для демаршей внезапно стало дзюдо. В последние два десятилетия не проходило ни одного года, чтобы кто-нибудь не отказывался от поединков с израильскими дзюдоистами по идейным соображениям. Это происходит несмотря на увещевания МОК, требования международной федерации подписать накануне старта бумаги об отказе от политических демаршей и угрозу многолетней дисквалификации. Все равно, стоит спортсмену из мусульманской страны выйти по турнирной сетке на израильтянина, как следует снятие.
Иногда отказ обставляется как случайность — например, иранец Араш Миресмаил на Играх 2004 года в Афинах просто не вписался в свою весовую категорию и не был допущен на поединок. А во время Олимпиады-2020 алжирский дзюдоист Фетхи Нурин и его тренер Амар Бенехлеф не скрывали своей политической мотивации, за что получили 10 лет дисквалификации. Иранский дзюдоист Саид Моллаи в 2019-м бежал из своей страны в Монголию после того, как тренер потребовал от него проиграть схватку ради недопущения следующего поединка с израильтянином. Официально подобные акции в сборной Ирана запрещены, но по факту на спортсменов все равно давят.
Трагические страницы
Иногда бойкот приобретает совсем уж странные и радикальные формы. Например, мусульманские активисты периодически пытаются заставить отказаться от сотрудничества с израильтянами мировые спортивные бренды. Так, была организована кампания против производителя спортивной экипировки Puma из-за ее контракта с федерацией футбола Израиля, которая якобы спонсирует клубы в еврейских поселениях на Западном берегу реки Иордан. В 2012 году Лига арабских государств призвала Adidas отказаться от финансирования марафона в Иерусалиме. Ранее марафонец кенийского происхождения Мушир Салем Джаухер потерял гражданство Бахрейна из-за выступления в марафоне в израильской Тверии.
В 2009 году власти шведского города Мальме были вынуждены запретить проход зрителей на трибуны местного стадиона во время матча Кубка Дэвиса с участием сборной Израиля. У стен арены активисты проводили акцию против действий израильтян в секторе Газа, что создало опасность в том числе и для спортсменов.
В октябре 2017 года, когда израильтянин Таль Фликер завоевал золото на международном турнире по дзюдо в Объединенных Арабских Эмиратах, организаторы соревнований отказались вывешивать израильский флаг и включать гимн страны.
Ну и, конечно, все помнят нападение террористов на Олимпийскую деревню во время Игр 1972 года в Мюнхене. Все это тоже имело к спорту опосредованное отношение. Но в результате погибли 11 членов израильской делегации (пять спортсменов, четыре тренера и двое судей). И это, несомненно, самая черная страница в истории спорта.
Все бойкоты и акции не делают чести ни соревнованиям, ни их устроителям. И пока очевидно: спорт вне политики, к сожалению, не более чем мечта.