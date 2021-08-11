«Болельщики тебя за твой язык яйцами закидают». Мамаев судится с бывшей женой, хочет забрать дочь и требует алименты с супруги

Любовь здесь больше не живет.

«Упасть ниже, оказывается, возможно»

Конфликт Павла Мамаева с бывшей супругой Аланой не угасает, а только разгорается. Полузащитник «Ростова», по словам бывшей жены, хочет отнять у нее дочь Алису и взыскать алименты.

«Мамаев подал два иска в суд Ростова по подложным основаниям, заведомо зная, что общего имущества в ростовском регионе нет и не было! Я и дочка прописаны и постоянно проживаем в Москве, сам он прописан (зарегистрирован) в Московской области. Подал туда же второй иск, пытаясь отнять у меня дочку и взыскать с меня алименты, введя суд в заблуждение тем, что якобы дочка проживает постоянно с ним в Ростове!

Он подал иск на раздел имущества, на взыскание с меня алиментов и на место жительства ребенка. Также судебный иск, поданный К. Гордон от моего имени, я попросила Лялина отозвать.

Вот такие новости. Упасть ниже, оказывается, возможно», — сообщила Алана в своем Instagram.

Мамаев предложил алименты в 150 тысяч. Алана отказалась и начала судиться: хочет четверть дохода и раздел имущества

Ранее Мамаева рассказывала, что Павел хочет выкрасть дочь и звонил ей в нетрезвом состоянии, оскорбляя Алану. Адвокат футболиста предложил бывшей супруге алименты в 150 тысяч рублей, а если та откажется, то получит 12 тысяч — прожиточный минимум на ребенка в 2021 году.

Предложение Алану не устроило, что и спровоцировало конфликт и судебные разбирательства. Бывшая супруга Мамаева претендует на четверть доходов игрока и намерена разделить с футболистом совместно нажитое имущество.

Изначально иск был подан в Пресненский суд Москвы, однако был возвращен в связи с необходимостью обратиться в нижестоящую инстанцию.

При этом в мае Алана рассказывала, что договорилась с Павлом о мирном разводе без конфликтов: «Мы просто сели, он сказал: «Алана, ничего не поменяется. Я хочу, чтобы у детей все было точно так же, как раньше. Я не хочу, чтобы у нас были какие-то ссоры, чтобы дети это видели. Давай все оставим так, как есть. Я буду делать то же самое. У тебя будут та же няня, водитель», — говорила она в интервью Super.

У Мамаева новая девушка. Она бывшая подруга Аланы

Летом Павел начал отношения с Надеждой Санько — бывшей подругой Аланы, ютуб-блогером.

Бывшая супруга Мамаева обвинила ее в том, что та проживает в его квартире и негативно влияет на футболиста. Санько позже ответила ей в своем Instagram.

«Я никогда не была с Аланой подругами, я никогда не лезла к ней в душу и не знала подробностей после развода, все, что говорит этот человек, — ложь! Все, кроме одного: что у меня с Павлом есть отношения, построенные не на лжи и предательстве, а на чувствах и уважении!» — сообщение Надежды.

Сегодня экс-супруга футболиста выложила историю в Instagram с видео, где Мамаев находится в нетрезвом виде, с подписью «Отец года».

Сторис Аланы Мамаевой. Фото Instagram

Также она пригрозила ему сливом архивных материалов.

«Уверена, дальше в ход пойдут личные архивы, интим и т. д. Я уже готова! И предупреждаю, Павел, я пока не готова тебя ровнять с землей, у меня как-никак с тобой общая дочь и уважение к 8 годам брака. Но!!! Не заиграйся! Иначе болельщики тебя за твой язык яйцами на поле закидают».