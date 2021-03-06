«Мы знакомы 15 лет и всегда спасаем друг друга». Подруга Павла Мамаева рассказала об инциденте с Аланой

Юлия Дзуцева, подруга жены полузащитника «Ростова» Павла Мамаева, рассказала «СЭ» о ситуации с суицидом Аланы и конфликте с испанской моделью Ирен Гарсия Морено.

— Наши общие подруги пытались поддержать Алану накануне ее попытки суицида, — сказала Дзуцева «СЭ». — Она не отвечала. На следующий день позвонил Паша. Мои действия производились строго под диктовку Павла, даже история с четырьмя таблетками была разрешена — я не сделала ни одного действия без него. Вещи сотрудники полиции не могли трогать — пришлось мне увезти ее одну. Не знаю, что я сделала плохого. Это все, что я пока могу сказать. Не хочешь говна, не делай добра.

— Как вы оказались рядом с Аланой?

— Так вышло, что доехать в этот момент могла я. Я никого не откачивала — в квартире уже были сотрудники МЧС и медики.

— Она была в отключке, когда вы приехали?

— Нет, ее промыли до моего приезда. Все произошло так быстро. Сотрудники МЧС не могли трогать ее вещи — даже одеяло. Павел все время был на Facetime и говорил, что класть в чемодан, где найти ключи, паспорт. Потом приехал брат. На звонки журналистов после поста мы с Пашей решили придумать историю. После третьего-четвертого звонка я отключила телефоны. Я хотела любой ценой слить тему 40 таблеток, чтобы никто не узнал. Вы бы как сделали?

— Точно так же. Не стал бы выносить эту тему, но она просочилась в Telegram-каналы. И началось.

— Началось, да. Сначала она прислала аудио. А ночью выставила в сторис текст, не подумав ни о ком. Именно поэтому я попросила оставить ее в больнице. Пресса быстро переключилась на мои ответы. Поэтому я и придумала про четыре таблетки и крепкий сон. Если бы это случилось еще раз, я бы сделала то же самое.

— Вы в курсе той ситуации с испанской моделью?

— Нет, я была не в курсе. Увидела сторис за два дня до кульминации.

— А Павел что-то говорил?

— Нет. Алана не отвечала никому из подруг — приятельниц, как она говорит. Конечно, никто не думал о таком глупом поступке — это ведь Алана.

— А про девушку на сборах?

— Я не спрашивала. Да и в тот момент не до того было. Девушка зарабатывала себе на жизнь в клубе для мужчин. Так что, если иск и дойдет, думаю, сойдутся на финансовой сделке. Правда, не знаю о ней ничего.

— А за что Алана на вас злится?

— Понятия не имею за что. Мы знакомы 15 лет и всегда спасали друг друга.

— Что сейчас с Аланой? Журналисты уже несколько дней не могут до нее дозвониться.

— Сейчас она дома с мужем и детьми. Отвечать на звонки было бы глупо — у нее есть дети, у меня. Только моей дочери 14 лет, и в школу она идти не хочет.

— Почему?

— А вы как думаете? Вы видели эти скриншоты? А этот текст? Я сделала все правильно. Как сделали бы и вы, сами же сказали.

Меня успокаивает количество сообщений в поддержку. Все помнят меня по заключению ее мужа под стражу. Мне не надо спасибо — я сделала это и сделала бы еще раз.