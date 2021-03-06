«Мы знакомы 15 лет и всегда спасаем друг друга». Подруга Павла Мамаева рассказала об инциденте с Аланой
— Наши общие подруги пытались поддержать Алану накануне ее попытки суицида, — сказала Дзуцева «СЭ». — Она не отвечала. На следующий день позвонил Паша. Мои действия производились строго под диктовку Павла, даже история с четырьмя таблетками была разрешена — я не сделала ни одного действия без него. Вещи сотрудники полиции не могли трогать — пришлось мне увезти ее одну. Не знаю, что я сделала плохого. Это все, что я пока могу сказать. Не хочешь говна, не делай добра.
— Как вы оказались рядом с Аланой?
— Так вышло, что доехать в этот момент могла я. Я никого не откачивала — в квартире уже были сотрудники МЧС и медики.
— Она была в отключке, когда вы приехали?
— Нет, ее промыли до моего приезда. Все произошло так быстро. Сотрудники МЧС не могли трогать ее вещи — даже одеяло. Павел все время был на Facetime и говорил, что класть в чемодан, где найти ключи, паспорт. Потом приехал брат. На звонки журналистов после поста мы с Пашей решили придумать историю. После третьего-четвертого звонка я отключила телефоны. Я хотела любой ценой слить тему 40 таблеток, чтобы никто не узнал. Вы бы как сделали?
— Точно так же. Не стал бы выносить эту тему, но она просочилась в Telegram-каналы. И началось.
— Началось, да. Сначала она прислала аудио. А ночью выставила в сторис текст, не подумав ни о ком. Именно поэтому я попросила оставить ее в больнице. Пресса быстро переключилась на мои ответы. Поэтому я и придумала про четыре таблетки и крепкий сон. Если бы это случилось еще раз, я бы сделала то же самое.
— Вы в курсе той ситуации с испанской моделью?
— Нет, я была не в курсе. Увидела сторис за два дня до кульминации.
— А Павел что-то говорил?
— Нет. Алана не отвечала никому из подруг — приятельниц, как она говорит. Конечно, никто не думал о таком глупом поступке — это ведь Алана.
— А про девушку на сборах?
— Я не спрашивала. Да и в тот момент не до того было. Девушка зарабатывала себе на жизнь в клубе для мужчин. Так что, если иск и дойдет, думаю, сойдутся на финансовой сделке. Правда, не знаю о ней ничего.
— А за что Алана на вас злится?
— Понятия не имею за что. Мы знакомы 15 лет и всегда спасали друг друга.
— Что сейчас с Аланой? Журналисты уже несколько дней не могут до нее дозвониться.
— Сейчас она дома с мужем и детьми. Отвечать на звонки было бы глупо — у нее есть дети, у меня. Только моей дочери 14 лет, и в школу она идти не хочет.
— Почему?
— А вы как думаете? Вы видели эти скриншоты? А этот текст? Я сделала все правильно. Как сделали бы и вы, сами же сказали.
Меня успокаивает количество сообщений в поддержку. Все помнят меня по заключению ее мужа под стражу. Мне не надо спасибо — я сделала это и сделала бы еще раз.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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