«Убийца не садовник!», или Как освежить классический нуар. Рецензия на фильм «Вальдо»

Яркий желто-оранжевый постер дерзко завлекает в кинозал, непонятное название ассоциируется с детскими мультфильмами, а усатый-бородатый Мэл Гибсон уж слишком похож на испанского рыцаря из средневекового романа. Что это вообще за мешанина и кроется ли за ней хоть какой-то смысл? Анна Константинова разбирает новый детектив Тима Киркби по косточкам.

Постер фильма «Вальдо».

От создателя ироничного сериала «Дрянь», получившего аж две награды на «Золотом глобусе», можно было ожидать многого. Тим Киркби, режиссер «Вальдо», впервые после нескольких серий «Бруклина 9-9» взялся снимать детектив. За основу он взял первый роман Ховарда Майкла Гулда из популярнейшей серии о бывшем копе, который не в ладах с местной полицией Лос-Анджелеса, но успешно расследует запутанные преступления. Дуэт этих двух мужчин (именно Ховарда Гулда попросили написать сценарий к экранизации) довел до зрителя, казалось бы, уже виденную и читанную историю о поимке убийцы. Но поверьте, это кино способно удивить.

Закадровый голос рассказывает, до чего человечество довело свою родную планету бездумным потреблением, а бородатый мужчина в позе лотоса впитывает энергию солнца. После трагичных событий он отказался от всего материального, оставил все свои дела и вещи и теперь живет где-то за городом в сломанном трейлере, а вся его компания — курица.

Чарли Ханнэм в роли Чарли Вальдо.

Размеренное утро скрывшегося от цивилизации героя сменяется чередой гостей, задумавших втянуть Чарли Вальдо (Чарли Ханнэм), бывшего копа с темным прошлым, в расследование убийства. Крупная ТВ-звезда Аластер Пинч (Мэл Гибсон), известный пьяница, подозревается в убийстве жены, но директору кинокомпании невыгодно терять актера, поэтому он нанимает детектива, давно отошедшего от дел. Расследование, которое Вальдо начал только потому, что его старая знакомая пропала, двигается очень медленно, а подозрительные люди все время встают у него на пути и вырубают до потери сознания. В этом деле никто не говорит правду, все обстоятельства тщательно скрываются, а роскошные девушки ищут с героем близости.

Все, что мы видим в фильме: роковые красотки (каноничные блондинка и брюнетка), полицейский в отставке, громкое убийство, беспросветный мрак и полоски света через жалюзи — это спутники классических нуарных детективов 40-50-х годов. В середине прошлого столетия с помощью этих средств выражалось шаткое положение человечества, ощущавшееся после Второй мировой войны. И, казалось бы, что общего может быть у «черного» фильма и современного комедийного детектива? Но «Вальдо» и есть классический нуар, лишь приправленный острыми шутками и актуальными вопросами.

Морена Баккарин, сыгравшая старую подругу детектива.

В отличие от недавнего подражания нуару «Дьявол в деталях» Джона Ли Хэнкока, стилизованного детектива с ослабленным сюжетом, фильм Тима Киркби держит зрителя в напряжении, мастерски лавируя между Сциллой и Харибдой смешного и волнительного. Похожий баланс был в полюбившемся публике «Достать ножи» с Дэниэлом Крейгом: мы переживали за главную героиню, но не могли сдержать улыбки при виде поступков той сумасшедшей семейки.

Помимо отсылок к нуару можно заметить несколько комических намеков на культовые комедии. Отдельно в фильме подчеркнуто всегда резкое пробуждение героя Чарли Ханнэма, напоминающее «доброе утро» Билла Мюррея в «Дне сурка», где ведущий прогноза погоды застрял в одном дне, пока не изменил свое отношение к миру. Метафора, может, и толстая, но меткая. Чтобы Вальдо размотал этот запутанный клубок, ему пришлось пойти на собственные изменения. И если видимые метаморфозы (он сбривает неопрятную бороду, которую растил не один год) превращают его в другого человека, то внутренние сдвиги открывают глаза на правду.

За правду, что интересно, ратует и главный подозреваемый — муж убитой, сыгранный Мэлом Гибсоном. Его герой так напился, что не может вспомнить событий той ночи, и поэтому готов понести наказание. Иронично, что о наказании зазвездившийся актер знает почти на расстоянии вытянутой руки: в популярной передаче типа нашего «Суд идет» он довольно бездарно играет судью.

Мэл Гибсон в роли Аластера Пинча.

Гримерам мистера Гибсона одновременно хочется задавать провокационные вопросы и аплодировать, потому что усы и борода Аластера Пинча делают из телевизионного судьи вылитого Дон Кихота. А мы помним о наивности и мечтательности, свойственных этому персонажу. Самопровозглашенный рыцарь бросался в бой при первой возможности и был явно не от мира сего. В той или иной мере это свойственно и подозреваемому актеру! Это наблюдение может дать небольшой ключ к досрочному раскрытию тайны. Ведь именно ради этого мы и смотрим детективы: разобрать все по полочкам, соединить улики воедино и найти того, кто нарушил спокойствие.

Построенный по схеме типичного нуара и не теряющий основных элементов жанра, «Вальдо» не пугает и не вводит в депрессию, как классические прототипы, а наоборот: вытаскивает из уныния. Смешит тут и сам детектив, и подозреваемые, и антагонисты, но при этом суть фильма — все еще попытка разгадать запутанное убийство.

Оно, кстати, свершится не одно, подозреваемых несколько, и пускай пресловутого «садовника» в развязке нет, убийцу найдут, а вы будете удивлены. Замысловатая история расследования дополнена элементами триллера, зрелищным экшеном и сценами ревности. Этот фильм — отличный пример грамотной переработки устаревшего жанра.

Поэтому, если вы не знаете, чем занять свой вечерок, поищите сеанс в соседнем кинотеатре, возьмите с собой друзей или себя любимого и зарядитесь энергией от странного детектива-минималиста.