«Я не сразу увидела в нем своего будущего мужа. История любви Максима Афиногенова и Елены Дементьевой

В следующем году звездные супруги отпразднуют 20 лет со дня начала отношений.

Максим Афиногенов — один из лучших хоккеистов своего поколения. За его плечами 10 сезонов в НХЛ, бронза Олимпиады, а также полный комплект наград чемпионатов мира по хоккею, включая золото легендарного турнира 2008 года, на котором наша сборная вернула себе титул спустя 15 лет. Не меньше восторженных отзывов можно написать и про избранницу Максима — теннисистку Елену Дементьеву. Елена — победительница 22 турниров WTA, финалистка двух турниров Большого шлема, а также Олимпийская чемпионка 2008 года. Вот уже почти как 20 лет они вместе и воспитывают двоих детей.

Максим Афиногенов. Никита Успенский, Фото архив «СЭ»

«Со спортсменами не знакомлюсь»

Максим Афиногенов был большим любителем тенниса и уже до знакомства со своей будущей супругой знал о ней. Молодые люди познакомились в 2004 году во Франции на турнире «Ролан Гаррос», в котором Елена дошла до финала. Примечательно, что первая встреча у спортсменов явно не задалась. Максим, отдыхая с друзьями, встретил Дементьеву и пригласил девушку за их столик. Теннисистка не только не приняла это предложение, но и сопроводила будущего супруга возмущенным взглядом. «Я тогда правда возмутилась! Молодые люди сидят на стадионе, играют в карты, пьют вино и предлагают мне присоединиться. Я такого не приемлю. Для меня «Ролан Гаррос» — святое место», — так объясняла свою реакцию прославленная спортсменка.

«Я чуть сквозь землю не провалился. Но тогда сразу подумал, что Лена — мечта любого мужчины и я буду добиваться ее, несмотря ни на что», — делился впечатлениями о неудачной первой встрече с будущей женой Максим Афиногенов. Стоит отметить, что произвести хорошее второе впечатление у хоккеиста получилось, это подтверждает и Елена: «Макс приходил на все мои игры в Париже, болел и поддерживал. Было очень приятно. После окончания турнира у нас получилось уже познакомиться получше. Забавно, что мы могли познакомиться еще в 1999 году в Майами. Нас с мамой пригласили на хоккей, и места у нас были рядом с родителями Максима. После игры мама хотела позвать их на ужин, даже сказала мне, что у них есть молодой сын хоккеист, но тогда у меня было предубеждение, что со спортсменами не знакомлюсь».

Парижский «Ролан Гаррос» стал для Максима Афиногенова и Елены Дементьевой судьбоносным. С тех самых пор они стали встречаться и больше не расставались. В 2007 году хоккеист сделал предложение своей избраннице, однако свадьбу возлюбленные сыграли лишь в 2011 году, раньше это сделать мешали загруженные графики звездных спортсменов.

Елена Дементьева. Александр Вильф, Фото архив «СЭ»

Главная спортивная свадьба России

Пара сыграла свадьбу в 2011 году, когда Елена объявила о завершении своей спортивной карьеры. «Все эти семь лет наших отношений мы оба были сконцентрированы на карьере. Спорт занимал главное место в жизни. К тому же нам понадобилось время, чтобы сблизиться. Максим не сразу вошел в круг нашей семьи, его не так радушно, как мне хотелось бы, приняла моя мама. Это был долгий процесс. И могу сказать, что я не сразу увидела в нем своего будущего мужа», — так Елена Дементьева объясняет причины, почему пара так долго тянула со свадьбой.

Церемония бракосочетания прошла в Москве в июле на крыше отеля «Ритц» на фоне Красной площади и Кремля. На торжестве присутствовали около 150 гостей, среди которых были главные звезды отечественного спорта. Со стороны жениха на свадьбе присутствовали Александр Овечкин, Илья Ковальчук, Алексей Яшин, Виктор Козлов. Невесту поддержать приехали Светлана Кузнецова, Мария Кириленко, Вера Звонарева, Динара Сафина, Шамиль Тарпищев и многие другие. Также во время свадьбы включили видеопоздравление от Каролины Возняцки и Роджера Федерера.

Елена Дементьева и Максим Афиногенов. Федор Успенский, Фото «СЭ»

«С рождением детей пропал весь эгоизм»

Сейчас пара воспитывает двоих детей — дочь Веронику и сына Сергея, который пошел по стопам отца. После завершения карьеры в 2020 году Максим Афиногенов стал уделять семье все свободное время, тренируется вместе с сыном, регулярно посещает его игры и тренировки. Довольно успешно развивается и послеигровая карьера Елены Дементьевой — в октябре 2011 года она стала телеведущей, работая в программе «Кухня» на КХЛ-ТВ. Позднее она комментировала матчи на турнирах Большого шлема, а также вела свою авторскую программу «Вкус победы». В 2015 году она окончила Московский педагогический государственный университет по специальности «Журналистика».

По словам Елены, секрет успешных отношений заключается в работе над собой и любви к своим детям: «В быту бывает особенно тяжело, особенно если речь идет о семейной жизни, где нужно искать компромиссы и заботиться о других. Я работаю над собой до сих пор — в этом смысле мне гораздо сложнее, чем мужу, дело в наших видах спорта. Максим привык работать в команде, а в теннисе все по-другому, каждый сам за себя. Основная черта характера Максима, которая меня поражает до сих пор — неравнодушие. Его не надо просить, намекать, Макс всегда готов помочь в любых вопросах. Такие люди — редкость. Как правило, в нашем мире никому ни до кого нет дела. Пожалуй, именно это качество меня и покорило в нем. Но если говорить об эгоизме, с рождением детей его не осталось — ты принадлежишь не себе, а живешь ради них и для них».