Липницкая дождалась мужа из зоны СВО. История любви олимпийской чемпионки

Юлия нашла свою любовь в группе Тутберидзе и вместе со своим возлюбленным много лет.

На днях в семье Юлии Липницкой случилось радостное событие — она отмечала день рождения своей дочки Каталины. И радость получилась двойной — домой из зоны СВО прибыл в отпуск ее супруг, Влад Тарасенко, который осенью был мобилизован. «А это папин отпуск», — подписала трогательный ролик в социальных сетях Липницкая, на котором она вместе с дочкой встретила своего супруга.

Пара знакома довольно давно — еще во время Олимпиады в Сочи Юлию и Влада видели вместе, хотя фигуристке тогда было всего пятнадцать. Теперь, спустя почти десятилетие, они уже в качестве супругов и родителей очаровательной девочки переживают серьезное испытание в отношениях.

Знакомство

Известно, что познакомились спортсмены еще в группе Этери Тутберидзе, которая стала первым тренером Тарасенко. Причем, как говорят источники, это произошло еще до Олимпийских игр в Сочи в 2014 году. Однако сотрудничество Влада и Этери Георгиевны было недолгим — фигурист решил попробовать свои силы в Санкт-Петербурге у Алексея Мишина.

Но в 2014 году он решил вернуться к Тутберидзе. Известно также, что фигурист поддерживал Юлию во время самого главного турнира в ее жизни — на Олимпийских играх в Сочи. Причем многие источники из «Хрустального» утверждают, что уже тогда они были парой. А познакомились спортсмены еще раньше — в 2012 году.

А уже в 2015-м Липницкая и Тарасенко появились вместе на публике — их заметили на трибунах «Мегаспорта» во время «Гран-при Москвы». И сомнений в их теплых взаимоотношениях уже не оставалось.

Тогда же Юлия начала делиться снимками в социальных сетях, но которых также присутствовал Влад. Но при этом публично свои отношения пара не подтверждала и никак не комментировала. Но известно, что именно Тарасенко поддерживал Липницкую в трудные моменты — после ухода от Тутберидзе и завершения карьеры.

Фото Соцсети

Олимпийская чемпионка рассказывала, что считает себя закрытым человеком. И поэтому не выносила в публичное пространство некоторые детали своей жизни:

«Я не публичный человек. Так было всегда. С детства я была очень сильным интровертом. Чтобы заговорить с незнакомым человеком, мне приходилось делать усилия над собой. Сейчас я намного проще общаюсь с разными людьми, стала гораздо общительнее. Но у меня уже выработались некие привычки, стереотипы, которым я следую», — говорила Липницкая в интервью ФФККР.

Семья

Именно из-за закрытости Юлии новости о ее беременности были неожиданными для широкой публики, ведь мало кто знал подробности ее личной жизни. А тут сразу новость о пополнении в семействе! Но с этим счастливым моментом в жизни фигуристки случилась не самая приятная история.

К сожалению, информация о скором пополнении в семье появилась в СМИ не от самой Липницкой и даже не от ее возлюбленного. Первым новость сообщил один из журналистов-инсайдеров. Конечно же, Юлия и Влад были шокированы произошедшим. В итоге сама фигуристка сделала заявление.

«Мы с Владом хотели сами рассказать об этом событии на одном из каналов, у которого был эксклюзив на новость. Мы вместе уже много лет. Конечно, хотели рассказать о беременности спокойно и своевременно. Жаль, что не получилось. Благодарим всех за поздравления и добрые слова», — отметила Липницкая.

Летом 2020 года в семье ЮлиИ и Влада родилась дочь. Девочку дали необычное имя — Каталина. Но счастливая мама часто называет свою малышку ласковым сокращением Катуся. Липницкая периодически делится семейными снимками, в том числе — и со своей дочерью.

До сих пор неизвестно, сыграли ли фигуристы свадьбу. Однако кольцо на пальце Юлии все-таки есть. Поэтому можно предположить, что счастливое событие в жизни пары все-таки состоялось, но осталось в секрете от публики. И это решение Липницкой и Тарасенко можно только уважать.

Разлука

Завершить карьеру фигуристы решили практически в один промежуток времени. Юлия объявила об этом в августе 2017 года. По ее словам, решение далось непросто, но оно было окончательным и бесповоротным. Ходили слухи, что якобы именно Тарасенко повлиял на Липницкую. Но фигуристка назвала подобные доводы бредом.

«В одной из газет вышла статья. Пока читала, думала, что анекдот. Там из правды только два слова — Юля и Липницкая. Все! Зачем-то придумали какого-то молодого человека, который якобы повлиял на мое решение завершить карьеру. Были приведены какие-то высказывания родственника нашей семьи, который пожелал остаться анонимным. У меня нет родственников и друзей, которые могли бы позволить себе что-то в этом роде. Вся статья — это целиком и полностью фантазия журналиста. Автору пятерку за сочинение!» — сказала Липницкая ФФККР.

Влад подобных громких заявлений не делал, но по ходу его дальнейшей деятельности было понятно, что с профессиональным спортом он закончил. Фигурист успел попробовать себя и в парном катании, но больших успехов ему в паре с Никой Осиповой в школе Тамары Москвиной достичь не удалось. И он решил переключиться на тренерскую работу вместе со своей возлюбленной.

Сначала Юлия создала академию с Еленой Ильиных. А потом начала тренировать в «Ангелах Плющенко». Вместе с Владом они готовили спортсменов и участвовали в различных сборах и мастер-классах. Липницкая также продолжила выступать, но уже в шоу. Зрителям удалось вновь насладиться катанием олимпийской чемпионки в ледовой постановке «Золушка».

Фото Соцсети

Сейчас фигуристы переживают непростое испытание. Тарасенко осенью 2022 года был мобилизован и до текущего момента находился в зоне СВО. Однако ко дню рождения их с Юлией дочери Влад получил возможность увидеть своих близких — вернулся домой на время отпуска.