Мужа Липницкой мобилизовали. Олимпийская чемпионка осталась одна с ребенком

Экс-фигуриста и тренера Влада Тарасенко призвали на службу.

Непростые времена настали в семье олимпийской чемпионки Сочи в командных соревнованиях Юлии Липницкой. Мужа одной из самых ярких российских фигуристок Владислава Тарасенко мобилизовали. На данный момент он ожидает отправления на место службы и находится на связи со своей женой. Эту информацию сообщил Евгений Плющенко, в академии которого работал до этого экс-фигурист.

«Влад действительно попал под мобилизацию, сейчас активно проходит подготовку. Насколько мне известно, в скором времени он должен отбыть на передовую. Дома у него остались жена и маленький ребенок, но он все равно поехал. Сказал, что будет защищать Отечество. Связи напрямую с ним нет, общаемся через Юлю», — приводит «РИА Новости Спорт» слова Плющенко.

Что об этом известно

До последнего времени Тарасенко вместе с Юлией работал с юными фигуристами в академии «Ангелы Плющенко». Липницкая даже самостоятельно выводила спортсменов на соревнованиях — на том же юниорском первенстве Москвы в сентябре. А супруг поддерживал ее во всем. Но теперь в тренерской деятельности Владу придется сделать перерыв.

Как сообщает «РИА Новости спорт», Тарасенко был призван в армию в рамках частичной мобилизации. 25-летний спортсмен получил повестку и явился в военкомат, после чего был направлен на подготовку на полигон в подмосковном Алабине. Как рассказала Яна Рудковская, он мог взять отсрочку, но отказался от нее:

«Знаю, что он всячески поддерживает Юлю. Очень его ждем, его ждут дети. Влад — это душа этой группы вместе с Юлей. И для нас это был шок. Мы предложили как-то помочь, но он сказал, что помогать не надо. Хочет исполнить свой долг. Мы могли помочь с отсрочкой. Он не подпадал под категорию первых мобилизованных. Он не служил, был в спортроте. Он ничего оспаривать он не стал», — рассказала Рудковская «СЭ».

Юлия Липницкая. Фото Соцсети

Кто такой Тарасенко

Тарасенко в свое время был подающим надежды фигуристом. Он успел покататься под руководством Этери Тутберидзе, Алексея Мишина и даже Тамары Москвиной. Спортсмен в 2010 году даже обыгрывал Александра Самарина и Андрея Лазукина, но в мужском одиночном у него не сложилось. И единственная его значимая победа произошла в финале Кубка России-2015.

Причем в группе Тутберидзе Влад оказался в самом начале пути тренера. Тогда Этери Георгиевна только вернулась из США и работала на катке «Серебряный» в ДЮСШ № 8. И среди ее учениц, помимо Липницкой, была и Полина Шелепень. Однако в 2007 году Тарасенко принял решение переехать в Петербург к Алексею Мишину, с которым работал вплоть до 2013 года.

Однако больших побед Владислав не добился и попытался перейти в парное катание. Разучив основные элементы, спортсмен некоторое время катался с Никой Осиповой в школе Тамары Москвиной. Их лучший результат — четвертое место на Мемориале Панина-Коломенкина в 2017-м. Но на этом его успехи закончились — и он принял непростое для себя решение о завершении карьеры в совсем еще юном возрасте.

С тех пор Тарасенко работал в академии Евгения Плющенко. Вместе со своей супругой Юлией Липницкой он тренировал спортсменов и участвовал в различных сборах и мастер-классах. А также успел получить и образование в РГУФКСМиТ по специальности «Тренер по фигурному катанию».

Юлия Липницкая. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Отношения с Липницкой

О романе с олимпийской чемпионкой первые разговоры начались в далеком 2015 году. Тогда фигуристов заметили вместе на московском этапе «Гран-при» в «Мегаспорте». Познакомились Влад и Юля намного раньше — еще во время тренировок в группе Тутберидзе. И известно, что Тарасенко поддержал Липницкую, когда та решила уйти от Этери Георгиевны к Алексею Урманову.

Подробностей об их отношениях у СМИ не было вплоть до новостей о беременности Юлии. Поэтому для многих информация об их романе, а также о предстоящем пополнении в семье стала сюрпризом. Причем с этим событием связана не самая приятная история: когда пара хотела рассказать радостную информацию самостоятельно, ее уже распространил один известный спортивный агент, так что счастливым родителям оставалось лишь подтвердить факт и принимать поздравления.

Летом 2020 года у Липницкой и Тарасенко родилась дочь, которую назвали Каталиной. И примерно с того же времени на пальце Юлии появилось обручальное кольцо. Состоялась ли свадьба двух фигуристов, до сих пор не известно. Спортсмены не стали разглашать детали. Зато частенько делятся милыми семейными снимками в социальных сетях.

Но теперь в их семейной идиллии настали перемены. Юлия осталась с дочкой одна, пока Влад будет отдавать долг Родине. Тем более со слов Яны Рудковской, это решение Тарасенко принял самостоятельно:

«Действительно, мы гордимся. Влада призвали. Мы могли сделать ему отсрочку, но он сам принял решение идти и отстаивать честь нашей Родины. Вот такая у нас история. Душещипательная, но очень искренняя и честная. Когда мы предложили помощь, был шок, когда он отказался. Мы все переживаем, поддерживаем Юлю. Думаю, ей тяжело. Это еще одна страница драматургии нашей академии», — сказала Рудковская «СЭ».