Что случилось с Липницкой, Сотниковой и Загитовой? И какое будущее ждет Валиеву и Щербакову

Российские олимпийские чемпионки по фигурному катанию по-разному продолжили карьеры вне спорта. Реализовали ли они себя?

В России пять олимпийских чемпионок-одиночниц, из которых три уже завершили карьеру. У всех них по-разному сложилась судьба после спорта. Юлия Липницкая не стала публичной персоной и ушла в дела семейные, Аделина Сотникова создала свою школу, а Алина Загитова (вот уж никто бы не подумал!) начала карьеру телеведущей. Как у фигуристок получились столь разные жизненные траектории и что будет с двумя чемпионками Пекина — Камилой Валиевой и Анной Щербаковой?

Юлия Липницкая

Юлия Липницкая. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Выиграв Олимпиаду в Сочи в командном турнире, 15-летняя Липницкая моментально стала национальным символом. Это стало понятно еще до начала личного турнира, в котором Юлия не справилась с грузом ответственности и финишировала пятой. Тренер фигуристки Этери Тутберидзе объяснила результат подопечной «вниманием журналистов».

Однако позже Тутберидзе и Липницкая схлестнулись в конфликте сами. Фигуристка покинула группу. В фигурнокатательной тусовке говорят, что Липницкая якобы дерзко ответила Тутберидзе на эмоциональные слова, а за нее вступился еще один фигурист в группе — Владислав Тарасенко. Кто был первым и кто виноват, теперь уже никто не знает, да и не имеет значения. Липницкая ушла в Сочи, в группу к Алексею Урманову, но вскоре карьера была завершена. Одной из причин называлась анорексия.

Липницкая по статистике является пятым человеком в мире фигурного катания по количеству запросов в «Википедии» с 2015 года (данные 2020 года, наверняка с тех пор в топ-5 как минимум вошла Камила Валиева), но несмотря на это, она не пошла на капитализацию своего имени. Наверняка ее откровения о работе в «Хрустальном», мемуары о Сочи вызвали бы эффект разорвавшейся бомбы, но Юлия выбрала непубличность. Знакомые фигуристки объясняют это особенностями характера. Вы действительно не найдете с ней почти никаких интервью, и помню, как всегда непросто было завязывать журналистам с Юлией разговор на пресс-подходах.

Хотя изначально Липницкая хотела пойти по тренерско-менеджерской стезе, там получилось не все гладко. Совместная с Еленой Ильиных академия закончила свое существование, и Липницкая стала тренировать в «Ангелах Плющенко». Она наставляет на путь истинный маленьких детей, но и на этом поприще, скажем, у Липницкой обошлось без прорыва. Скорее это работа для души.

В июне 2020 года Липницкая родила дочь. От того самого Владислава Тарасенко, который катался с ней у Тутберидзе. Жизнь Липницкой настолько была окутана тайной, что после публикации новости многие болельщики даже не догадывались, от кого ребенок. Сейчас Липницкая воспитывает дочь и редко появляется на публике.

Аделина Сотникова

Аделина Сотникова. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Аделина выбрала другой путь. Сотникова долгое время не объявляла о завершении карьеры, хотя кататься, как и Липницкая, прекратила почти сразу после победной Олимпиады. Но Сотникова активно вела соцсети, снималась в эффектных фотосессиях и ходила на гламурные тусовки, регулярно участвовала в ледовых шоу — также под эгидой Евгения Плющенко.

Но это была лишь одна сторона медали. На деле Сотникова пережила не одну операцию. Ей удалили две грыжи, потом диски между позвонками заменили имплантами и скрепили титановой пластиной. Тем не менее о завершении карьеры Аделина объявила лишь в марте 2020 года, спустя пять лет после заключительного официального старта. А через несколько месяцев основала собственную школу Sotka School. На открытии присутствовал генеральный директор Федерации фигурного катания России Александр Коган, который вручил первый в истории почетный знак за достижения в фигурном катании. Но, опять же, пока больших побед школа Сотниковой не одерживала и скорее концентрируется на работе с самыми юными фигуристами.

Алина Загитова

Алина Загитова. Фото Global Look Press

Чемпионка Пхенчхана, пожалуй, строит самую заметную карьеру из всех наших прим. После Олимпиады она еще и выиграла чемпионат мира, затем приостановила карьеру и долгое время находилась в подвешенном состоянии, храня интригу относительно своего будущего. Все стало понятно осенью 2020 года, когда вместо контрольных прокатов и Кубка России Загитова предупредила федерацию об участии в шоу «Ледниковый период» в роли ведущей. Профессия тележурналиста на Первом канале стала главным вектором развития для Алины. Вокруг этого амплуа продолжались ожесточенные споры. Кто-то называл Загитову недостойной роли ведущей, интервьюера и телеэксперта из-за ошибок и непрофессиональной дикции, но Илья Авербух и фанаты фигуристки защищали свою любимицу.

Очевидно, она спрогрессировала за полтора года работы, но при этом не стала звездой, которая владеет умами миллионов. У нее было много контрактов со спонсорами и влияние в Японии, но при этом Загитова участвует в меньшем количестве шоу, чем, к примеру, Евгения Медведева. У нее очень популярные соцсети, но Алина редко залезает на другие поляны, кроме спортивной, и ограничивается развлекательным контентом. Основания загитовской медиаимперии, на которую она вполне могла претендовать с такой армией поклонников, не случилось. Более того — к ведению ее соцсетей было немало вопросов: иногда не хватало просто SMM-менеджера, который купировал бы орфографические ошибки. Да и глобальное будущее Загитовой — сама она допускает, что станет тренером.

Камила Валиева и Анна Щербакова

Анна Щербакова. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Все три вышеупомянутые фигуристки не продержались после своих побед и двух лет в профессии. В случае с Валиевой и Щербаковой это может повториться.

Камила уже стала мировой звездой, у нее немало рекламных контрактов, а после кампании «Камила, мы с тобой» она может быть лицом на любом крупном спортивном (и не только) государственном мероприятии. Но многое зависит от исхода дела, которое рассматривается в РУСАДА и CAS. Так или иначе, именно Валиева, потерявшая свое личное золото на Олимпиаде в Пекине, — самый очевидный кандидат на то, чтобы наконец пройти два олимпийских цикла.

Что касается Щербаковой, то она, возможно, самая интеллектуальная фигуристка России и способна себя проявить в самых разных сферах деятельности. Но пока вокруг ее будущего сплошные интриги. Сама она допустила, что завершит карьеру в случае сохранения отстранения российских спортсменов от международных соревнований. Сейчас большинство олимпийских героев сидят на карантине перед встречей с руководством страны, а Щербакова как ни в чем не бывало участвует в шоу. Это интересный шаг, смысл которого нам еще предстоит узнать.