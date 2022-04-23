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Что случилось с Липницкой, Сотниковой и Загитовой? И какое будущее ждет Валиеву и Щербакову

Олимпийские чемпионки по фигурному катанию из России по-разному продолжили карьеры вне спорта
Отдел спорта «СЭ»
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Юлия Липницкая, Аделина Сотникова, Алина Загитова.
Юлия Липницкая.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Аделина Сотникова.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Алина Загитова.
Фото Global Look Press
Анна Щербакова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Российские олимпийские чемпионки по фигурному катанию по-разному продолжили карьеры вне спорта. Реализовали ли они себя?

В России пять олимпийских чемпионок-одиночниц, из которых три уже завершили карьеру. У всех них по-разному сложилась судьба после спорта. Юлия Липницкая не стала публичной персоной и ушла в дела семейные, Аделина Сотникова создала свою школу, а Алина Загитова (вот уж никто бы не подумал!) начала карьеру телеведущей. Как у фигуристок получились столь разные жизненные траектории и что будет с двумя чемпионками Пекина — Камилой Валиевой и Анной Щербаковой?

Юлия Липницкая

Юлия Липницкая. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Юлия Липницкая.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

Выиграв Олимпиаду в Сочи в командном турнире, 15-летняя Липницкая моментально стала национальным символом. Это стало понятно еще до начала личного турнира, в котором Юлия не справилась с грузом ответственности и финишировала пятой. Тренер фигуристки Этери Тутберидзе объяснила результат подопечной «вниманием журналистов».

Однако позже Тутберидзе и Липницкая схлестнулись в конфликте сами. Фигуристка покинула группу. В фигурнокатательной тусовке говорят, что Липницкая якобы дерзко ответила Тутберидзе на эмоциональные слова, а за нее вступился еще один фигурист в группе — Владислав Тарасенко. Кто был первым и кто виноват, теперь уже никто не знает, да и не имеет значения. Липницкая ушла в Сочи, в группу к Алексею Урманову, но вскоре карьера была завершена. Одной из причин называлась анорексия.

Юлия Липницкая. Липницкая теперь работает на Плющенко. Где она была все это время?

Липницкая по статистике является пятым человеком в мире фигурного катания по количеству запросов в «Википедии» с 2015 года (данные 2020 года, наверняка с тех пор в топ-5 как минимум вошла Камила Валиева), но несмотря на это, она не пошла на капитализацию своего имени. Наверняка ее откровения о работе в «Хрустальном», мемуары о Сочи вызвали бы эффект разорвавшейся бомбы, но Юлия выбрала непубличность. Знакомые фигуристки объясняют это особенностями характера. Вы действительно не найдете с ней почти никаких интервью, и помню, как всегда непросто было завязывать журналистам с Юлией разговор на пресс-подходах.

Хотя изначально Липницкая хотела пойти по тренерско-менеджерской стезе, там получилось не все гладко. Совместная с Еленой Ильиных академия закончила свое существование, и Липницкая стала тренировать в «Ангелах Плющенко». Она наставляет на путь истинный маленьких детей, но и на этом поприще, скажем, у Липницкой обошлось без прорыва. Скорее это работа для души.

Ученики спортивной школы &laquo;Локомотив&raquo;. «Не заметил, чтобы Липницкая помогала школе. Но почему она должна это делать?»

В июне 2020 года Липницкая родила дочь. От того самого Владислава Тарасенко, который катался с ней у Тутберидзе. Жизнь Липницкой настолько была окутана тайной, что после публикации новости многие болельщики даже не догадывались, от кого ребенок. Сейчас Липницкая воспитывает дочь и редко появляется на публике.

Аделина Сотникова

Аделина Сотникова. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Аделина Сотникова.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

Аделина выбрала другой путь. Сотникова долгое время не объявляла о завершении карьеры, хотя кататься, как и Липницкая, прекратила почти сразу после победной Олимпиады. Но Сотникова активно вела соцсети, снималась в эффектных фотосессиях и ходила на гламурные тусовки, регулярно участвовала в ледовых шоу — также под эгидой Евгения Плющенко.

Аделина Сотникова. «Затяжные каникулы для фигуриста — огромный риск. Все, что наработано на льду, летит в тартарары». Колонка Сотниковой

Но это была лишь одна сторона медали. На деле Сотникова пережила не одну операцию. Ей удалили две грыжи, потом диски между позвонками заменили имплантами и скрепили титановой пластиной. Тем не менее о завершении карьеры Аделина объявила лишь в марте 2020 года, спустя пять лет после заключительного официального старта. А через несколько месяцев основала собственную школу Sotka School. На открытии присутствовал генеральный директор Федерации фигурного катания России Александр Коган, который вручил первый в истории почетный знак за достижения в фигурном катании. Но, опять же, пока больших побед школа Сотниковой не одерживала и скорее концентрируется на работе с самыми юными фигуристами.

Алина Загитова

Алина Загитова. Фото Global Look Press
Алина Загитова.
Фото Global Look Press

Чемпионка Пхенчхана, пожалуй, строит самую заметную карьеру из всех наших прим. После Олимпиады она еще и выиграла чемпионат мира, затем приостановила карьеру и долгое время находилась в подвешенном состоянии, храня интригу относительно своего будущего. Все стало понятно осенью 2020 года, когда вместо контрольных прокатов и Кубка России Загитова предупредила федерацию об участии в шоу «Ледниковый период» в роли ведущей. Профессия тележурналиста на Первом канале стала главным вектором развития для Алины. Вокруг этого амплуа продолжались ожесточенные споры. Кто-то называл Загитову недостойной роли ведущей, интервьюера и телеэксперта из-за ошибок и непрофессиональной дикции, но Илья Авербух и фанаты фигуристки защищали свою любимицу.

Алина Загитова. Алина Загитова: биография, карьера в фигурном катании, достижения, личная жизнь

Очевидно, она спрогрессировала за полтора года работы, но при этом не стала звездой, которая владеет умами миллионов. У нее было много контрактов со спонсорами и влияние в Японии, но при этом Загитова участвует в меньшем количестве шоу, чем, к примеру, Евгения Медведева. У нее очень популярные соцсети, но Алина редко залезает на другие поляны, кроме спортивной, и ограничивается развлекательным контентом. Основания загитовской медиаимперии, на которую она вполне могла претендовать с такой армией поклонников, не случилось. Более того — к ведению ее соцсетей было немало вопросов: иногда не хватало просто SMM-менеджера, который купировал бы орфографические ошибки. Да и глобальное будущее Загитовой — сама она допускает, что станет тренером.

Камила Валиева и Анна Щербакова

Анна Щербакова. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Анна Щербакова.
Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Все три вышеупомянутые фигуристки не продержались после своих побед и двух лет в профессии. В случае с Валиевой и Щербаковой это может повториться.

Камила уже стала мировой звездой, у нее немало рекламных контрактов, а после кампании «Камила, мы с тобой» она может быть лицом на любом крупном спортивном (и не только) государственном мероприятии. Но многое зависит от исхода дела, которое рассматривается в РУСАДА и CAS. Так или иначе, именно Валиева, потерявшая свое личное золото на Олимпиаде в Пекине, — самый очевидный кандидат на то, чтобы наконец пройти два олимпийских цикла.

Камила Валиева. Биография Камилы Валиевой: от рекордов до олимпийского золота

Что касается Щербаковой, то она, возможно, самая интеллектуальная фигуристка России и способна себя проявить в самых разных сферах деятельности. Но пока вокруг ее будущего сплошные интриги. Сама она допустила, что завершит карьеру в случае сохранения отстранения российских спортсменов от международных соревнований. Сейчас большинство олимпийских героев сидят на карантине перед встречей с руководством страны, а Щербакова как ни в чем не бывало участвует в шоу. Это интересный шаг, смысл которого нам еще предстоит узнать.

Фигурное катание
Олимпиада
Аделина Сотникова
Алина Загитова
Анна Щербакова
Камила Валиева
Юлия Липницкая
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