«Мечтал об этом с детства». Лучшему ниндзя страны всего 18, но у него уже много титулов

Познакомьтесь с победителем проекта «Суперниндзя».

Накануне на телеканале СТС завершился показ сезона экстремального шоу «Суперниндзя». На протяжении нескольких недель за победу боролись десятки участников, среди которых были и известные всей стране спортсмены.

А победу одержал один из самых юных претендентов — Юрию Прокудину всего 18 лет. Тем не менее он уже давно входит в элиту ниндзя-спорта в России. «СЭ» связался с Юрием, и тот рассказал, за счет чего выиграл в телешоу, и насколько развито ниндзя-движение в стране, дал несколько советов тем, кто хочет попробовать свои силы в этом виде спорта. И пообещал, что будет защищать титул и в следующем сезоне проекта.

Мечтал об этой победе пять лет

— Юрий, позвольте вас поздравить с победой в первом сезоне шоу «Суперниндзя»! Какие эмоции испытывали после триумфа?

— Последний этап был непростым, у нас была настоящая заруба один на один со скалолазом Даней Ширяевым. И когда я первым забрался на самый верх 25-метрового вертикального препятствия, сначала даже не понял, что выиграл! И не сразу осознал, что наконец-то добился своего и сумел доказать, что эту полосу можно пройти. Наверное, секунд пять стоял вообще без каких-либо эмоций. А вот когда уже спустился с этой башни, увидел всех ребят, которые кричали, поддерживали меня, пришла безумная радость. Потому что победить в проекте мечтал, наверное, последние лет пять, с тех самых пор как начал заниматься ниндзя-спортом.

— То есть это можно назвать серьезным достижением для вас?

— Да, конечно. Когда я только увлекся этим, шоу как раз начало выходить в России. Я смотрел все выпуски и понимал, что могу его выиграть. Хотелось это доказать, прежде всего самому себе. Ради этого я активно тренировался все эти годы. Поэтому победа стала для меня незабываемым событием.

— Вам всего 18. Каково это — со второй попытки обыграть всех соперников, многие из которых гораздо старше?

— Возраст здесь не играет большой роли. Все зависит от подготовки. Большая часть участников «Суперниндзя» все-таки не специализируется именно на этом — среди них есть скалолазы, гимнасты, представители воркаута и так далее. Я же занимаюсь именно ниндзя-спортом, и в этом мое преимущество. Представителей ниндзя-движения на шоу было не так много.

— Что вы вынесли из участия в предыдущей инкарнации проекта и чем тот неудачный опыт помог вам в шоу «Суперниндзя»?

— Могу сказать, что и в других странах нет участников, которые выиграли бы ниндзя-шоу с первой попытки. Здесь есть несколько причин. Например, отсутствие подготовленности именно к съемкам, которые сами по себе намного тяжелее, чем соревнования. Многочасовое ожидание, сложные погодные условия, как в нынешнем году — морально очень трудно через это проходить, если ты ранее уже не участвовал в подобном. Поэтому опыт съемок в шоу «Русский ниндзя» мне очень помог, я уже примерно представлял, что меня ждет. К тому же за прошедший год я набрал хорошую форму и на этот раз был лучше готов физически.

Юрий Прокудин. СТС

На «Суперниндзя» собирается невероятное количество классных людей

— Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Артур Далалоян, которого тоже пригласили для участия в нынешнем сезоне проекта, сказал мне, что давно является поклонником таких шоу. Но, выйдя на старт полосы в «Суперниндзя», понял, что она не похожа ни на одну из тех, которые он видел ранее. Согласны?

— Ниндзя-спорт — он вообще как раз о новых препятствиях и опыте. Когда ты приезжаешь на соревнования, никогда точно не знаешь, какую полосу подготовили организаторы. И нужно быть всесторонне развитым и готовым к любому повороту событий. Обычно я еще до старта десятки раз прохожу полосу еще в голове. Поэтому лично у меня проблем с техникой прохождения трассы не было, я плюс-минус понимал, как будут работать все препятствия. Опыт здесь решает.

— Еще для Далалояна было сложно, что, в отличие от гимнастики, нельзя ничего трогать руками до самого начала попытки.

— Опять же, я не первый год в ниндзя-спорте, и в основном на всех соревнованиях такая же система. Приезжаешь, видишь полосу, и нужно выйти и с первого раза попробовать все сделать. Но с каждым стартом такая задача дается все легче и легче.

— Что запомнилось во время съемок?

— Кроме не очень хорошей погоды и победы? (Смеется.) Для меня шоу — это всегда новые знакомства, сюда съезжается невероятное количество классных ребят и девушек со всей страны, в том числе известных спортсменов. Это для меня на первом месте.

— Теперь вы обладатель титула шоу «Суперниндзя». Планируете его защищать?

— Безусловно, я уже даже подал анкету на следующий сезон. Теперь все будет зависеть от организаторов. Я же буду тренироваться и ждать нового шанса. Надо доказать, что мне не просто повезло.

Юрий Прокудин. СТС

Занял четвертое место и разозлился

— Далеко не все телезрители знают, что за пределами шоу, подобным «Суперниндзя», существуют такие дисциплины, как ниндзя-спорт и бег с препятствиями. А ведь последний, или как его еще называют, OCR (Obstacle Course Running), с 2019 года официально признан Минспортом. Как вы пришли в ниндзя-движение?

— С 6 до 14 лет я занимался спортивной гимнастикой. А когда мне было 13, мы с семьей поехали в Белоруссию и попали на старейшую в этой стране гонку с препятствиями Bison Race. Я тогда даже не представлял себе, что такое OCR, но пробежал и занял четвертое место среди юниоров. Мне, с одной стороны, очень понравилось, а с другой — было обидно, что не дотянул до призеров. Вскоре после этого я узнал, что в Москве открылся первый специализированный ниндзя-зал, и начал постоянно туда ходить на тренировки. И сразу понял, что это мое.

— Что привлекло вас в этом виде спорта?

— Пожалуй, разнообразие. На каждом старте появляются новые препятствия — зацепы, перелеты и так далее. Поэтому мне никогда не надоедает. При этом нужно все-таки разделять OCR и ниндзя-спорт, это разные направления, хоть у них и много общего. В беге с препятствиями есть дистанция 100 метров, которая максимально близка к ниндзя-спорту.

— Какими навыками необходимо обладать, чтобы добиваться успеха в этих дисциплинах?

— Самый важный аспект — это техника и умение работать своим телом в пространстве. Второе — это хват. Например, в шоу «Суперниндзя» участвовало много скалолазов, которые далеко прошли как раз за счет шикарного хвата. Третье — баланс, есть препятствия, которые нужно проходить чисто на ногах.

— Насколько сейчас развит ниндзя-спорт в России?

— В нашей стране все началось всего пять-шесть лет назад. Тогда начали появляться залы, специализированные уличные пространства. После официального признания Минспортом в 2022-м появилась сборная России по OCR на дистанции 100 метров, в которую я вхожу. Сейчас проводится все больше стартов, спорт развивается, хотя и не так быстро, как хотелось бы. Но постепенно к нему приходит популярность, в том числе и благодаря таким шоу, как «Суперниндзя». Если же говорить о мировых лидерах, то сейчас это США. Там телешоу выходят уже 15 лет, и в стране тысячи спортсменов и много мест для тренировок. Я спрашивал друзей из ниндзя-движения, и они сказали, что в США примерно 300 специализированных ниндзя-залов.

Юрий Прокудин (второй слева). СТС

Советы начинающим ниндзя

— Вы первым в стране стали кандидатом в мастера спорта по бегу с препятствиями. А какими успехами на международной арене можете похвастать?

— Я несколько раз участвовал в чемпионатах мира и Европы, других крупных соревнованиях. В 2022 году у меня все хорошо пошло, я стал вторым на чемпионате мира по стометровке в OCR, который проходил в США. Потом выиграл финал европейской ниндзя-лиги в Германии, а также турнир «Ниндзя челлендж» в Лас-Вегасе. Я периодически путешествую по разным странам, выступаю на соревнованиях и тренируюсь за границей, чтобы развиваться как спортсмен.

— Кстати, ваш вид спорта как-то затронули различные санкции и события последнего года?

— Поскольку у нас пока еще неолимпийские дисциплины, то нет, нас ничего не коснулось. За последний год никаких проблем не было. Ни с какими ограничениями на соревнованиях столкнуться не пришлось.

— Из чего состоит ваша подготовка, над чем работаете на тренировках?

— Я занимаюсь пять раз в неделю примерно по два — два с половиной часа. Обычно две-три тренировки посвящены развитию физической силы. Хват, бицепс, пальцы, все в таком духе. Также два-три раза в неделю работаю над техникой и прохождением трасс в специализированном зале в Москве. Если впереди важные соревнования, я примерно представляю формат и в нашем ниндзя-зале пробую строить похожие трассы. За одну тренировку можно пройти сразу несколько. Кстати, тренера как такового у меня нет — когда я пришел, ниндзя-спорт только зарождался в России. Поэтому все пять лет я работаю один.

— Можете дать пару советов начинающим ниндзя?

— В первую очередь, не нужно перегружать мышцы. В нашем спорте 95 процентов нагрузки все-таки приходится на руки, и если сразу начать тренироваться больше трех раз в неделю, могут не выдержать связки. Вкатываться в работу нужно постепенно. Залов для ниндзя-спорта в стране еще не так много, но в Москве, Петербурге и других крупных городах с этим проблем быть не должно — найдите зал. Там будут квалифицированные тренеры, и они помогут сделать вам первые шаги. В начале пути это очень поможет. Если же у вас поблизости нет ниндзя-зала, ищите скалодром. Походы туда помогут вам развивать хват, это важный фактор. Также подпишитесь в соцсетях на ниндзя-атлетов, российских и зарубежных. Смотрите, что они делают, и учитесь у них.

Юрий Прокудин. СТС

Здорово, когда твои ученики добиваются успехов

— У вас самого сколько подписчиков?

— Не очень много. В Instagram (соцсеть признана экстремистской и запрещена на территории России. — Прим. «СЭ») около четырех тысяч. Хотя периодически приходят в личные сообщения просьбы что-то показать, объяснить. Отвечаю на них — я же сейчас сам работаю тренером в ниндзя-клубе в Москве, помогаю ребятам развивать свои навыки.

— Вы окончили школу с золотой медалью и поступили в МГСУ. Не было трудно совмещать учебу и спорт и почему выбрали именно строительный вуз?

— Думаю, учиться мне помогает дисциплина. Я стараюсь меньше времени тратить на разные бесполезные вещи и больше внимания уделять саморазвитию. У меня была цель поступить в вуз на бюджет, я ее достиг. Почему именно МГСУ? Мне действительно было сложно определиться. Но решающую роль сыграло то, что именно этот университет оканчивал мой отец, который давно работает в строительной сфере. Люди ведь никогда не перестанут строить, а значит, после получения диплома я точно найду работу. Пока я учусь на втором курсе и выбором доволен.

— А какое место в будущем отводите ниндзя-спорту? Это все-таки больше хобби или то, что может стать профессией?

— Это больше чем хобби. Возможно, я буду развивать карьеру именно в этом направлении. Понятное дело, что век спортсмена не такой длинный, с возрастом все сложнее поддерживать форму. Но есть возможность стать тренером и передавать опыт другим. Мне этот вариант нравится, тем более что сейчас я уже начал работать в ниндзя-клубе. Очень здорово, когда твои ученики добиваются успехов!