12 лет назад Александр Овечкин был помолвлен с теннисисткой. Почему у них не сложилось?

История любви главной звездной пары российского спорта 2010-х.

Рассказывать о наградах и достижениях Александра Овечкина и Марии Кириленко можно долго. Ови, как Александра прозвали болельщики, считается величайшим хоккеистом своего поколения, который гонится за «вечным» снайперским рекордом легендарного Уэйна Гретцки. Мария — экс-звезда сборной России по теннису, королева парного разряда и победительница 18 турниров WTA. В начале 2010-х годов все отечественные СМИ торжествовали от новости, что эти двое влюблены друг в друга и теперь они официально пара.

Возлюбленные были вместе три года и даже были помолвлены, однако летом 2014-го Мария отменила запланированную свадьбу, не назвав определенной причины. От знакомства и бурного романа до помолвки и ее неожиданного разрыва одной из самых медийных пар в истории России — в нашем свежем материале.

Татьяна Дорогутина, Фото архив «СЭ»

«Даже представить не могу, сколько денег ушло на все эти эсэмэски»

Знакомство пары вышло довольно неожиданным — в сентябре 2011 года Александр случайно попал на полуфинальный матч парного турнира US Open, где Мария выступала с Надеждой Петровой. Александр сразу же заметил Кириленко и в перерыве их тренировки решил завести разговор с Надеждой с целью познакомиться с Марией и взять у нее номер телефона, с чем он успешно и справился. «Я смотрел на нее, а она на меня. И мы сразу влюбились, это произошло довольно случайно. Мы с ней разговорились и обменялись телефонами. После этого все пошло-поехало — почти два месяца мы переписывались каждый день. Даже представить не могу, сколько денег ушло на все эти эсэмэски», — вспоминал нападающий «Вашингтона».

На вопрос, чем Кириленко заинтересовала прославленного хоккеиста, Овечкин отвечает, что ему нравится тот факт, что Мария относится к нему не как к мировой суперзвезде. Интересно, что Мария никогда не увлекалась хоккеем и даже не знала о величии своего ухажера: «До нашего знакомства я слышала о Саше, что это хоккеист без переднего зуба. Вокруг все только о нем и говорили, а я только по фамилии его помнила. Обо всех его результатах и достижениях узнала, когда мы уже начали встречаться».

Свои чувства пара долго скрывала от СМИ и общественности, но регулярные слухи, которые портили жизнь обоим, заставили Марию и Александра признаться, что они состоят в отношениях. «Я и моя девушка Мария! Она моя королева!» — вот так подписал Александр их совместную фотографию, которую он опубликовал на своих страницах в соцсетях.

Алексей Иванов, Фото архив «СЭ»

«Самый высокооплачиваемый кэдди в истории WTA»

«Мы помогаем друг другу и всегда поддерживаем. Она же тоже спортсмен, и она понимает, что свободное время по ходу сезона должно уходить на отдых и восстановление. Точно так же я отношусь и к ней», — именно так Овечкин описывал секрет идеальных отношений между двумя популярными спортсменами.

В отношениях звезд была потрясающая гармония, построенная на понимании и взаимоуважении. Именно Марию Кириленко Овечкин называл причиной его взлета в НХЛ, когда по итогам сезона-2012/13 он вернул себе титул лучшего снайпера лиги. Положительное влияние Марии на Александра отметили и в «Вашингтон Кэпиталз». К примеру, форвард «Столичных» Мэтт Хендрикс заявил, что именно серьезные отношения превратили Овечкина в того игрока, которого мы все знаем: «Как только человек решает остепениться, его приоритеты меняются в лучшую сторону. Перестаешь думать, чем сегодня заняться и куда пойти, то же самое произошло и с Ови. Думаю, что он счастлив, это и сказывается на его игре». Александр, который до встречи с Кириленко был завсегдатаем модных вечеринок, с этим фактом соглашался.

Отношения с Александром положительно сказались и на успехах Марии. Теннисистка стала хоккейной фанаткой, а Овечкин влюбился в теннис. Александр присутствовал на всех матчах своей возлюбленной, мотивировал и подсказывал. Более того, хоккеист появлялся на трибунах настолько часто, что журналисты придумали для него забавное прозвище — «самый высокооплачиваемый кэдди в истории WTA». Кириленко также признавалась, что именно возлюбленный помогал ей настроиться перед финальными матчами на Олимпиаде в Лондоне, которые принесли Марии олимпийскую медаль.

В сезоне-2012/13, когда в НХЛ случился локаут, Александр жил в Москве и выступал за родное «Динамо». Именно в тот момент он понял, что это идеальный момент сделать предложение своей возлюбленной, и в декабре 2012 года пара обручилась.

Никита Успенский, Фото архив «СЭ»

Помолвка была разорвана из-за измены Овечкина?

Проблемы в отношениях пары начались в начале 2014 года, когда Овечкин готовился к, по его же словам, турниру «всей своей жизни» — Олимпиаде в Сочи. После завершения турнира WTA в Австралии теннисистка вернулась в Россию и отправилась в Сочи вместе со своим молодым человеком. Как окажется позднее, Олимпиада в Сочи стала для легендарного хоккеиста двойным ударом — сборная России провалила турнир, а после завершения Игр Александр и Мария больше не появлялись на публике вместе.

Слухи о размолвке звездной пары быстро распространились по всем отечественным СМИ, и летом 2014 года Мария Кириленко подтвердила, что они расстались: «Мы с Сашей больше не вместе, и это было только мое решение — отменить нашу свадьбу. Не хочу уточнять, но причин для разрыва было много. Я продолжаю уважать его как человека и желаю ему дальнейших успехов в спорте. А я сосредоточусь на своей карьере».

Долгое время ходили слухи, что Александр изменил Марии с олимпийской чемпионкой Каролиной Севастьяновой, так как после разрыва с Кириленко Овечкина сразу увидели вместе с гимнасткой. Несмотря на то что Мария опровергла эти заявления, СМИ и болельщики были уверены, что причиной разрыва их отношений стала именно измена со стороны прославленного хоккеиста. Это же подтверждает и напарница Марии Надежда Петрова.

Как бы там ни было, расставание пошло на пользу обоим спортсменам: Мария вышла замуж за главу Комитета государственных услуг города Москвы Алексея Степанова, с которым воспитывает двоих детей, а Александр вот уже как шесть лет женат на Анастасии Шубской, в браке с которой у него родилось двое сыновей.