Азербайджанская гимнастка стала третьей женой шейха, а теперь просит о помощи

История спортсменки, жизнь которой после неудачного замужества превратилась в настоящий ад.

В 2020 году азербайджанская гимнастка Зейнаб Джавадлы, которая за несколько лет до этого вышла замуж за арабского шейха Саида Аль Мактума, опубликовала видео с просьбами о помощи. По словам девушки, она не раз подвергалась насилию со стороны бывшего высокопоставленного супруга, а также стала жертвой преследования в отношении нее, детей и ее родителей. Расскажем, как Зейнаб познакомилась с мужем и в какой момент все пошло не так.

Зейнаб Джавадлы.

Кто такая Зейнаб Джавадлы

В 16 лет Ирина Винер-Усманова приглашала Зейнаб тренироваться с российской сборной, но на международных соревнованиях та всегда представляла родной Азербайджан и спортивный клуб из Баку «Нефтчи». И делала она это довольно успешно — у спортсменки много наград, в том числе две бронзы чемпионатов мира, а также бронза и серебро чемпионатов Европы. Завершить спортивную карьеру Зейнаб была вынуждена в 2012 году из-за травмы. Практически сразу после этого девушка начала свою тренерскую карьеру. Сначала она работала в турецких клубах, а затем вернулась в Баку, где открыла секцию гимнастики для детей.

История знакомства спортсменки и шейха

В 2015 году в азербайджанском городе Габала проходил «Гран-при» по стендовой стрельбе, посвященный памяти Гейдара Алиева. На эти соревнования представлять ОАЭ приехал Саид Аль Мактум — спортсмен, принадлежащий к правящей семье Дубая. Отец спортсмена на протяжении 16 лет был эмиром Дубая, а сейчас эту должность занимает его дядя.

В Габале шейх познакомился с бывшей гимнасткой и через несколько месяцев предложил ей выйти замуж. Зейнаб согласилась на роль третьей жены. Первой женой шейха была дальняя родственница, а второй — Наталья Алиева, которая на момент знакомства с шейхом работала официанткой в минском отеле, где тот остановился. Свадьба Зейнаб и шейха была воспринята общественностью неоднозначно, и Зейнаб даже пришлось высказаться по этому поводу. Девушка сказала, что принцев специально не искала, а все случившееся назвала «судьбой». В течение нескольких лет брака Зейнаб родила троих дочерей и делилась их фотографиями на личных страницах соцсетей. Однако в 2020 году она опубликовала видео, где просила о помощи.

Зейнаб Джавадлы с детьми. из личных соцсетей

Развод и преследование

В начале 2020 года Зейнаб Джавадлы развелась с Саидом Аль Мактумом и переехала из королевского дворца в частную виллу с детьми и своими родителями. После этого она стала подвергаться насилию и преследованию.

На видео, опубликованном в сентябре 2020 года, спортсменка плакала и просила о помощи. Зейнаб утверждала, что после развода и переезда она стала жертвой физического и эмоционального насилия со стороны бывшего мужа, а в ответ на просьбы о помощи слышала: «Это проблема шейха, мы ничего не можем сделать». По словам девушки, у них не было ни еды, ни воды, а телефон с доказательствами насилия у нее забрали. На видео также демонстрировалось, как какие-то люди уводят из дома родителей бывшей гимнастки, и слышно, как кто-то из детей говорит: «Вы не можете нас забрать».

Как рассказала подруга Зейнаб, целью бывшего мужа спортсменки было возвращение детей во дворец. Девушка обращалась за помощью в посольство Азербайджана, чтобы покинуть Дубай с детьми, но там ей помочь не смогли.

Долгое время ничего о судьбе Зейнаб не было известно, впрочем, как и сейчас. В начале 2022 года на нескольких новостных порталах появилась новость о том, что Зейнаб предстанет перед судом в Дубае. Иск якобы связан с лишением ее родительских прав и изъятием детей. Однако после этого новых подробностей дела не было. Никакой массовой кампании в мировом спорте, как в случае с якобы пропавшей китайской теннисисткой Пэн Шуай, нет и в помине. С одной стороны, бывшая гимнастка сама виновата, что согласилась на такую рискованную супружескую партию. С другой — у Зейнаб такое же право на жизнь без насилия, как у всех остальных людей. И с этой точки зрения ее злоключения — пятно на репутации мирового спортивного сообщества.