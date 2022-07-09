«Выйти замуж — идея нелепая»: почему Капризов расстался с дочкой Маликова

С кем сейчас встречается известный хоккеист.

25-летний хоккеист «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов давно считается завидным женихом. Он — олимпийский чемпион, играет в НХЛ, где его зарплата составляет 9 миллионов долларов в год. Ему приписывают романы с известными девушками России. Расскажем, как сейчас обстоят дела в личной жизни у нападающего.

Романы Капризова

Ранее были слухи, что Кирилл встречался с олимпийской чемпионкой по фигурному катанию Алиной Загитовой, с которой они познакомились на Играх в Пхенчхане, где вместе защищали цвета флага России. К слову, весьма удачно. Загитова взяла серебро в командном зачете и золото в одиночном катании. Капризов забросил шайбу, которая принесла золотые медали национальной команде. Спортсмены сидели вместе в самолете из Кореи в Россию, мило беседовали и аэропорт Шереметьево покинули вместе.

Также игрок «Миннесоты Уайлд» крутил бурный роман с участницей шестого сезона шоу «Холостяк» (ТНТ) Николь Сахтариди. Влюбленные перебрались в США, однако очень быстро поняли, что не подходят друг к другу. Так отношения, не успев начаться, тут же закончились.

После всех событий в личной жизни 25-летний спортсмен перестал отвечать журналистам и писать в соцсетях о своих отношениях. Единственный раз, когда Капризов приоткрыл завесу тайны, было в интервью для подкаста «Черкас Атлант» на YouTube в июле 2021-го. Тогда он признался, что у него есть девушка.

«Личная жизнь должна оставаться личной. Но русские девушки лучше американских. Точнее одна русская девушка», — смущаясь, признался Кирилл.

Этой девушкой была дочь популярного в девяностые певца Дмитрия Маликова.

Стефания и Дмитрий Маликовы. из личных соцсетей

История любви. Стеша Маликова

21-летняя девушка — выпускница факультета журналистики МГИМО, владеет несколькими языками, пробует себя в роли модельера и шьет платья. К слову, Стеша сама себя обеспечивает, доход ей приносит блогерская деятельность. Звездный отец Дмитрий Маликов признался, что не обеспечивает дочь финансово.

Ни Кирилл, ни Стеша Маликова свои отношения ни разу не комментировали. Также молодые люди не демонстрировали совместных фотографий. Но влюбленные попадали в объективы папарацци, на которых они гуляют по Москве, держатся за руки и обнимаются. Впервые их застали в «Кофемании» на Большой Никитской за обедом, где они проводили время вместе, нежно обнимаясь.

Пара даже летала на совместный отдых. Из-за карантинных условий, связанных с пандемией COVID-19, они выбрали путешествие по России. Подписчики заметили их на Алтае. Здесь Кирилл и Стеша делали фотографии на фоне одних и тех же пейзажей и выкладывали их одновременно. Фанаты сразу вычислили, что они проводят время вместе. Также начинающий модельер и хоккеист лайкают посты друг друга. Ранее в разговоре с журналистами Капризов признавался, что не ставит лайки под фотографиями девушек в соцсетях, так как для него это особенный жест внимания.

Стефания Маликова и Кирилл Капризов. из личных соцсетей

Фанаты звездной пары верили, что Маликова в скором времени переедет к любимому в Америку. Также они надеялись, что молодые люди скрепят свой союз в ЗАГСе. Поклонники считают, что возлюбленные очень похожи внешне. Но девушка призналась, что не спешит под венец.

«Мне кажется, странное желание — хотеть замуж. Нормально хотеть найти своего человека, пройти с ним через какие-то препятствия, начать строить совместные планы на жизнь. Только потом выйти замуж. За конкретного человека, а не просто замуж за первого встречного. Сама по себе идея фикс — выйти замуж — очень нелепая», — заявляет Стеша.

Однако до свадьбы, о которой так мечтали поклонники, так дело и не дошло. В феврале 2022-го стало известно, что Кирилл и Стеша расстались. Не говорили об отношениях, также не стали афишировать и расставание. Но окружение Маликовой признавалось, что разрыв был болезненным и не очень красивым.

«Пережила неприятное расставание с молодым человеком. Боль утихла, но не растворилась. На эмоциях она даже сказала: «Больше никаких парней!» — писали в СМИ.

Напомним, ранее Стеша Маликова встречалась с сыном миллиардера и депутата Госдумы Владимира Груздева Леонидом. Красивые отношения неожиданно для всех закончились. Сейчас девушка сосредоточена на карьере. Капризов также пока одинок.