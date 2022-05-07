«Я чувствовала его дыхание на своей шее». Фигуристка-жертва изнасилования стала героиней фильма

Француженка Сара Абитболь хранила свою страшную тайну почти 30 лет.

Десятикратная чемпионка Франции в парном катании в паре со Стефаном Бернади завоевала бронзу чемпионата мира 2000 года, пять раз выигрывала бронзу чемпионатов Европы и дважды серебро. На днях во Франции покажут документальный фильм о карьере спортсменки, в ходе которой она столкнулась с сексуальным насилием со стороны тренера.

Об этих шокирующих подробностях своей жизни рассказала сама Сара. Она выпустила книгу «Такое долгое молчание» (Un si long silence) в январе 2020 года, в которой осудила поведение своего тренера Жиля Бейера с 1990 по 1992 год. Тогда фигуристке было всего 15-17 лет. Она объяснила свои откровения желанием привлечь внимание общественности к данной проблеме. И придать смелости тем девушкам, которые столкнулись с подобным.

Обложка журнала.

Более 20 лет молчания

Сейчас Саре 46 лет. В январе 2020 года издание L'Obs опубликовало признание фигуристки с ее портретом на обложке. С момента страшных событий прошло 20 лет. В момент совершения преступления Абитболь была 15-летней девушкой с длинной коричневой косичкой, жизнерадостной и амбициозной, надеждой для сборной Франции. И тогда же она встретилась с новым тренером — 32-летним мистером Бейером, как его называла сама спортсменка. Он ей не нравился — Жиль был достаточно жестоким на льду и имел странные привычки вне его: «У него странные привычки. Во время растяжки на полу он ложился на спины фигуристов. Он раздвигал нам ноги руками, мы дышали его дыханием в наши шеи», — рассказала Сара L'Obs.

Впервые изнасилование произошло на сборах в 1990 году. «Тренер был с нами днем и ночью. Все девочки жили в отдельных открытых боксах, там дверей не было. Тренер заходил с фонариком — проверить, все ли в порядке. Однажды он разбудил меня со своим фонариком, сел ко мне на кровать и начал меня целовать. И даже больше того — он начал делать ужасные вещи, вплоть до сексуального насилия», — вспоминает фигуристка.

Однако заявить на своего тренера Сара не решалась. Уж слишком большой был авторитет у специалиста в Федерации фигурного катания Франции.

«Я не хотела подавать жалобу — просто хотела, чтобы это закончилось. Я прекратила есть, не могла спать. Я молчала в первую очередь из-за стыда. Это отвратительно, ужасно. Он сам мне говорил, что это секрет. Мои родители переехали из Нанта в Париж, чтобы дать мне шанс сделать карьеру. Как я могла им сказать такое?» — цитирует L'Obs Абитболь.

От тренера фигуристка сбежала в парное катание. В 1992 году тренер Жан-Ролан Ракль поставил Сару в пару со Стефаном Бернади. Вместе фигуристы завоевали множество медалей, а также активно включали в программу до четырех разных выбросов, что было их фирменным элементом. Однако события 1990-1992 годов не давали покоя девушке.

Позднее Сара все-таки предприняла попытку — обратилась в министерство спорта. Но в ведомстве тогда решили закрыть глаза на данную ситуацию. Однако Жан-Франсуа Ламур, который был министром спорта Франции в те годы, в интервью 2020 года заявил, что не помнит разговора с Абитболь. А фигуристка, по ее словам, с 2003 года принимала антидепрессанты, боялась посещать незнакомые места и путешествовать в одиночестве.

Сара Абитболь и Стефан Бернадис. Фото Global Look Press

Признание в книге

И вот спустя 30 лет, в январе 2020 года, вышла книга фигуристки. В ней она подробно рассказала обо всех событиях, которые происходили с 1990 по 1992 год. И ее откровения принесли свои плоды — прокуратура Парижа начала расследование по подозрению в сексуальном насилии в отношении несовершеннолетней Абитболь против 62-летнего Бейера.

Сара заявила, что испытала облегчение после того, как было открыто дело, так как она сама не могла подать иск против своего бывшего тренера в связи с истечением срока давности.

«Этот рассказ наконец-то начинает приносить плоды. И я взволнована, потому что боролась за это в течение 30 лет», — заявила спортсменка в эфире телеканала BFMTV.

В конце января Жиль Бейер передал AFP заявление, в котором признал неуместными интимные отношения с фигуристкой и извинился перед ней: «Я сожалею, что она не говорила мне об этом все эти годы. Мы регулярно виделись, но никогда я не мог заметить глубину ее ран». Однако Сара извинения не приняла и заявила, что речь идет не о «неуместных» интимных отношениях, а о настоящих изнасилованиях.

31 января на сайте парижского клуба Club des Fran?ais volants, где работал Байер, вышло заявление об отстранении его от всех должностей и любой деятельности на фоне обвинений в его адрес. Хотя совсем недавно он значился на ресурсах организации как менеджер и технический советник.

Сара Абитболь. Фото Global Look Press

Ажиотаж вокруг истории

После признаний Абитболь о случаях сексуального насилия заявили еще несколько фигуристок — таким образом, своим примером Сара придала уверенности другим пострадавшим и помогла им набраться смелости и заговорить о случившемся. Элен Годар заявила, что Бейер занимался с ней сексом, когда ей было 13 и 14 лет. Во французском фигурокатательном обществе возник настоящий скандал.

Министр спорта Роксана Марасиняню потребовала объяснений от главы Французской федерации ледовых видов спорта (FFSG) Дидье Гайаге относительно сохранения должности за Жилем Бейером в составе федерации до 2018 года. И впоследствии Гайаге был вынужден подать в отставку.

Помимо расследования в прокуратуре делом заинтересовалась супруга президента Франции Брижит Макрон. AFP со ссылкой на источник в окружении первой леди сообщил, что госпожа Макрон встретилась с фигуристкой и обсудила ее историю.

В феврале 2020 года Абитболь объявила, что создаст ассоциацию помощи жертвам сексуального насилия.

«Мы уже подумали о нескольких способах — возможно, социальная помощь для детей в клубах, психолог, который приходил бы два-три раза в год, чтобы попытаться с ними поговорить. Я хочу создать свою ассоциацию. Мы разрабатываем устав, чтобы помочь жертвам и позаботиться о том, чтобы такое никогда не повторилось», — приводит L'Equipe слова Сары.