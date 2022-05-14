Пьяный тренер крыл детей матом — его уволили. Скандал в Академии «Авангарда»

Такое поведение не сошло с рук, но для детского хоккея подобное — рядовой случай.

Утро субботы хоккейные телеграм-каналы всколыхнуло видео. В дверях купе поезда, где сидят подростки, появляется мужчина в форме хоккейного клуба «Авангард». Используя нецензурную лексику, он обзывает ребят и угрожает им, обещая «позвонить папе» и лишить места в составе. Предположительно, мужчина был нетрезв, так как дикция на записи весьма нечетка, а речь — несвязная.

Мужчина оказался тренером Академии «Авангарда» Егором Шастиным, а ребята — командой 2004 года рождения. Разговор прошел во время поездки по стране. Из увиденного совершенно неясно, происходила ли эта беседа в шутливой форме или действительно имела угрожающий характер. Судя по тому, как ребята оправдывались перед тренером, им было не смешно. Скорее всего, один из наиболее смекалистых записал видео, чтобы поскорее от него избавиться.

Егор Шастин — потомственный тренер. Его отец Евгений, так же воспитанник омского хоккея, много лет выступал за киевский «Сокол» в чемпионате СССР, а затем 10 сезонов работал помощником главного тренера в «Авангарде». Егор Шастин так же играл за «Авангард» и еще за несколько клубов российской Суперлиги, КХЛ и ВХЛ. С сезона- 2017/18 он начал тренерскую карьеру ассистентом в «Омских Ястребах», а в прошлом стал тренером по нападающим в ЮХЛ — как раз в команде 2004 года рождения.

«Авангард» на видео отреагировал молниеносно:

«В связи с видеоматериалами, появившимся сегодня в сети Интернет, в Хоккейной Академии «Авангард» начато внутреннее расследование, на время которого Егор Шастин отстранен от тренерской деятельности в Академии. По итогам расследования будет принято решение, о чём мы сообщим дополнительно», — говориться в официальном сообщении клуба.

Ясно, что затем последует увольнение. Но несмотря на жесткое решение, случившееся стало скандалом исключительно из-за публикации. Сам по себе факт такого общения тренера, тем более с почти уже взрослыми детьми, не удивляет в спортивном мире никого.

Вот лишь публикации навскидку:

В самом «Авангарде» детский тренер бил детей клюшкой по голове.

Или вот статья «СЭ» четырехлетней давности:

И такого было масса — это лишь из опубликованного.

С тех пор мало что изменилось. Ради интереса загляните во время хоккейного сезона в субботу или воскресенье в любую хоккейную школу. Послушайте, что кричат тренеры детям во время игр. Такое общение давно в порядке вещей. Появилось больше камер — теперь за это тренера могут уволить, но только если он будет неугоден какой-то группе: родителям детей, либо самой школе. Возможно, именно по этой причине подобное когда-нибудь все-таки будет искоренено. Но случится это не сегодня и не завтра.