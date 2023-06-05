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Федор Смолов больше не холостяк. Футболист надел кольцо на палец красотке-диджею Карине Истоминой

Футболист «Динамо» Смолов женился на диджее и модели Истоминой
Отдел фото «СЭ»
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Футболист Федор Смолов и модель Карина Истомина поженились.
Федор Смолов и Карина Истомина.
Фото Соцсети
Со второй попытки футболист московского «Динамо» женился по-настоящему.

Об отношениях Федора Смолова и Карины Истоминой долгое время ходили только слухи и косвенные подтверждения. Пара никогда не афишировала свои отношения и обходилась лишь полунамеками в соцсетях, как вдруг удивила всех неожиданной новостью.

Молодые люди на этот раз решили ничего не скрывать и выложили все как есть — теперь они официально муж и жена. Карина отныне Смолова, а Федор покидает стан холостяков и становится, как принято считать, серьезным мужчиной.

Фото Соцсети

В 2013 году Федор должен был жениться на популярной модели и телеведущей Виктории Лопыревой. Будучи в отношениях, Смолов отвез избранницу на Мальдивы и в присутствии родителей попросил ее руки и сердца. Виктория ответила согласием, но свадьба так и не состоялась. Пара была очень красивая, но спустя два года объявила о расставании, одной из причин которого, по словам Виктории, стала легкомысленность футболиста.

Федор Смолов и&nbsp;Виктория Лопырева. «Его больше интересуют соцсети и красивые машины»: история любви и расставания Смолова и Лопыревой

С тех пор Смолову время от времени приписывали романы с моделями: например, сразу после Лопыревой Федор встречался с Мирандой Шелией, потом его сердце покорила «Мисс Россия» — 2015 София Никитчук, а еще через некоторое время Федор обнимался на фото с Юлией Левченко. Одним из последних любовных интересов Смолова также называли Марию Юмашеву — внучку Бориса Ельцина.

Фото Соцсети

Однако по-настоящему сердце футболиста завоевала Карина Истомина. Она играет диджей-сеты, работает моделью и занимается блогерством. Ее YouTube-канал «Справиться проще» посвящен ментальному здоровью, тому, как совладать с психическими проблемами и не допустить их повторения.

Да и Федор, надо думать, за восемь лет набрался жизненного опыта и готов стать настоящей опорой для семьи. Логично предположить, что перед нами крепкая пара с амбициозным будущим, а не просто очередная интрижка футболиста.

Модель и Диджей Карина Истомина.
Фото Соцсети

Впервые об их возможных отношениях стало известно лишь этой весной, и вот уже в первые дни лета Федор и Карина официально становятся мужем и женой. Поторопились они или нет, покажет только время, а пока порадуемся за молодоженов и пожелаем им отлично провести предстоящий медовый месяц.

Федор Смолов
РПЛ
фото
ФК Динамо (Москва)
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«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 21 7 2 74-20 70
2
 ЦСКА 30 17 7 6 56-27 58
3
 Спартак 30 15 9 6 60-38 54
4
 Ростов 30 15 8 7 48-44 53
5
 Ахмат 30 15 5 10 51-39 50
6
 Краснодар 30 13 9 8 62-46 48
7
 Оренбург 30 14 4 12 58-55 46
8
 Локомотив 30 13 6 11 54-46 45
9
 Динамо 30 13 6 11 49-45 45
10
 Сочи 30 11 5 14 37-54 38
11
 Урал 30 10 6 14 33-45 36
12
 Кр. Советов 30 8 8 14 32-45 32
13
 Пари НН 30 8 6 16 33-50 30
14
 Факел 30 6 12 12 36-48 30
15
 Химки 30 4 6 20 25-67 18
16
 Торпедо 30 3 4 23 22-61 13
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3.06 17:00
Зенит – Факел
 1 : 0
3.06 17:00
Кр. Советов – Спартак
 1 : 0
3.06 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 1
3.06 17:00
Локомотив – Торпедо
 3 : 1
3.06 17:00
Ахмат – Краснодар
 2 : 2
3.06 17:00
Оренбург – Динамо
 3 : 0
3.06 17:00
Пари НН – Химки
 2 : 0
3.06 17:00
Урал – Сочи
 1 : 0
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Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 23
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 20
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 19
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 12
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 20 1 4
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 28 1 4
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 26 1 9
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