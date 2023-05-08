«Спать с Ди Каприо — дурной тон»: сногсшибательную модель и диджея называют новой девушкой Смолова

Откуда появились слухи о романе форварда «Динамо» и Карины Истоминой.

Похоже, у одного из лучших нападающих РПЛ появилась новая любовь. Ее зовут Карина Истомина. Девушке 29 лет. Она является моделью и блогером. Россиянка ведет YouТube-канал «Справиться проще», где с экспертом обсуждает проблемы ментального здоровья.

Помимо этого Истомина занимается музыкой. Diamond April (ее псевдоним) — популярный диджей в Москве и за рубежом. Девушка выступает с DJ-сетами перед матчами «Динамо». Вероятно, где-то там состоялось знакомство с Федором Смоловым.

Карина публикует сторис с форвардом на домашних играх бело-голубых и регулярно общается со спортсменом в соцсетях. Москвичка присутствовала на дне рождении Смолова, а в начале мая игрок выложил несколько совместных фотографий.

Весьма серьезный шаг для футболиста, который не любит афишировать личную жизнь. Так что еще известно о новой возможной избраннице Смолова?

Фото Соцсети

Карина с детства мечтала стать рок-музыкантом, однако в 16 лет решила построить карьеру в модельном бизнесе. Высокий заработок в этой сфере позволил девушке самостоятельно оплатить обучение на факультете журналистики в НИУ ВШЭ. Эффектная девушка с юных лет получала приглашения от крупных агентств. Поэтому в 18-летнем возрасте Истомина заключила контракт с компанией Avant Models Management. Россиянка посетила много стран и поработала с крупнейшими брендами Yeezy, Petra и ASOS.

В течение двух лет жизни в Нью-Йорке с Кариной произошло много интересных историй. При этом не все закончились хеппи-эндом. Однажды американский рэпер Канье Уэст снял россиянку с мероприятия за день до модного показа. Одной из причин было то, что девушка — белая и худая.

Другой инцидент случился на вечеринке в Америке. Актер Леонардо Ди Каприо прямо из-под носа увел подругу Истоминой.

«Я пришла со знакомой в клуб, и ее увел Ди Каприо, а я стояла в платье на каблуках и думала: «Какого черта мужчина в кепочке забрал мою спутницу?» А потом на меня упала Пэрис Хилтон и отдавила мне ногу, — вспоминала Истомина на YouTube-канале «Нежный редактор». — Когда ты в Нью-Йорке и тусуешься с моделями, то все как бы переспали с Леонардо Ди Каприо. Это считается дурным тоном — с ним спать. Еще с Джаредом Лето».

К 22 годам Истомина вернулась в музыкальную индустрию. Сперва она хотела стать критиком, но в итоге увлеклась диджеингом. Основам ее обучил лидер группы Tesla Boy Антон Севидов. Карина оказалась способной ученицей и быстро узнала, как создавать миксы из хип-хопа, фанка, диско и других направлений.

«У меня социофобия, — говорила Истомина в интервью Карену Адамяну на YouTube-канале «Макарена». — Я очень переживаю перед каждым сетом, даже когда тщательно готовлюсь. Но когда я встаю за пульт, то мне так нравится... И это вообще единственное, наверное, что я делаю и испытываю искреннее счастье. Мне очень нравится играть и дарить эмоции. Смотреть на людей, которые танцуют. Я кайфую, это мое поприще. Готова этим постоянно заниматься. Подсаживаешься ли на этот адреналин? Нет, он ведь здоровый. На него не подсаживаешься. Искренние и здоровые эмоции хочется дарить. Это что-то созидательное».

Вскоре Карина стала одним из самых востребованных диджеев в Москве. На талантливую музыкантку также обратили внимание за границей. Сервис Apple Music заключил контракт с Истоминой на создание авторских плей-листов. В 2020-м ее пригласили на вечеринку, посвященную Супербоулу, где она выступила с DJ-сетом.

Фото Соцсети

В истории Карины есть очень болезненный момент, связанный с Севидовым из Tesla Boy. Их личные отношения получились очень сложными. Путеводитель девушки в мир диджеинга изменял ей, что стало причиной разрыва. Расставание получилось болезненным и сильно сказалось на внутреннем состоянии. Москвичке пришлось обратиться к психотерапевту.

Последующие романы тоже не получились удачными. Каждая новая разлука сильнее погружала Карину в депрессию. Спустя некоторое время Истоминой поставили диагноз «пограничное расстройство личности».

Болезненный опыт послужил причиной создания проекта «Справиться легче». Истомина с психологом Наташей Каданцевой помогает людям с психологическими проблемами. Вместе они оказывают поддержку тем, кто имеет схожую проблему. За два года канал собрал почти 200 тысяч подписчиков и тонну отзывов с благодарностями.

Возможно, теперь в жизни Истоминой наступил новый этап, который будет связан со Смоловым. Не важно, что это, любовь или дружеские отношения.