Эра поп-ММА: почему бои фриков так популярны?

Главное о скандальном и популярном направлении в ММА.

Никита Джигурда, Виталий Милонов, Александр Шпак сражаются в октагоне. Еще несколько лет назад это показалось бы шуткой, но не сегодня. Бои с участием фриков, ярких персон и известных людей проводятся регулярно и набирают много просмотров в интернете. Как так получилось, что профессиональные смешанные единоборства оказались вытеснены боями фриков? Мы узнали мнение нескольких участников из мира поп-ММА.

Что такое поп-ММА?

Само понятие «поп-ММА» ввел известный блогер Кимчи, который обозревает бои в YouTube. Название, происходящее от слова «попса» (модная субкультура), быстро закрепилось в речи. Вся фишка поп-ММА в том, что участие принимают непрофессионалы.

Первым в YouTube снимать поединки с хайповыми историями и звездными героями стал блогер Амиран Сардаров, известный по «Дневнику Хача». Его проект «Битва за Хайп» просуществовал недолго, но пошумел хорошо, задав тон новому направлению. Также в поп-ММА зашел спортивный блогер Артем Тарасов. Он решил подраться с вышедшим на свободу Вячеславом Дациком, на чем словил самый настоящий хайп. Все это породило новую волну интереса, стали появляться подобные проекты на просторах YouTube.

Сегодня поп-ММА в России удачно продвигают промоушены Top Dog, Hardcore Fighting, «Наше Дело», Pucnh Club и Mahatch. У них от нескольких сотен тысяч до миллионов просмотров.

Андрей Зайкин и Амиран Сардаров. Фото andreizaikin, Instagram

Основатель промоушена Punch Club Андрей Зайкин поделился своим мнением со «СЭ», почему бои с фриками настолько популярны.

«Такие поединки, как шок-контент, затрагивают струнки человеческой души. Кто-то от этого испытывает удовольствие, кто-то — омерзение и злость, а кто-то относится с сарказмом. В любом случае люди получают эмоциональную разрядку, глядя на это. Когда я смотрю, то испытываю испанский стыд. Мне именно стыдно за то, что я вижу. Эмоция? Эмоция! Еще Смоктуновский говорил, что задача театра — вывести из равновесия, а остальное уже — дело третье. Из 100 комментариев примерно 90 человек пишет «что за шляпа?», но смотрят же! Просмотры есть, ничего не накручивается, все само получается.

Сейчас сложно стать известным, раньше было намного проще. Посмотрите, какая огромная конкуренция в информационном поле! А это хороший способ быстро прославиться, заявить о себе. Поэтому многие звезды и соглашаются".

Как ММА-сообщество воспринимает фриков?

Сообщество смешанных единоборств изначально негативно восприняло новое направление. А президент Союза ММА России Радмир Габдуллин даже заявлял, что намерен бороться с организаторами поп-боев, так как они, по его мнению, позорят единоборства и привносят неправильные ценности в этот вид спорта.

Боец ММА Александр Шлеменко публично (и не раз) говорил, что не собирается участвовать в подобном, и отклоняет все «клоунские варианты», которые ему поступают.

Однако сейчас общественное мнение начинает меняться. Блогер и боец Артем Тарасов отмечает, что некоторые профессиональные промоушены уже стали добавлять фрик-бои в свои программы.

«Все по-разному относятся к боям фриков. Например, Камил Гаджиев, лидер профессионального ММА, принимает это и сам пытается создавать что-то подобное. Это как с блогерами. Мне пять лет назад было стыдно говорить, что я блогер. А сейчас это такая профессия, все хотят ими быть. Ведь тебя все знают. То же самое и эти бои. Сначала хейтят и говорят, что за фигня, а все равно выходят и дерутся. И смотрят», — сказал Тарасов «СЭ».

Артем Тарасов и Александр Емельяненко. Фото artemtarasovlive, Instagram

Почему поп-ММА набирает столько просмотров?

Пиар-менеджер бойцов ММА автор книги «За кулисами боев без правил» Наталья Буланова назвала основную причину популярности фриков и падение просмотров у профессиональных поединков.

«Основной минус большинства российских промоушенов — это то, что проводятся турниры с ноунеймами. Организаторы не занимаются раскруткой бойцов. Где конфликт? Где история противостояния? Главный акцент должен делаться на конфликт и на личность. Сейчас в России ивенты проводятся по пять раз в неделю. У нас и на всю страну-то до 10 журналистов, которые пишут про единоборства. И когда в пятницу, субботу и воскресенье проходят топовые турниры, то про них пишут всего несколько человек, а написать про всех бойцов вообще нереально».

При этом Буланова не верит, что поп-ММА будет долго популярно.

«Не думаю, что фрик-бои будут существовать все время. Даже если год назад это было что-то новое, то сейчас того же Джигурду смотрит намного меньше людей, чем в первое время. Он уже со всеми подрался, с кем мог. Если промоушены ничего нового не придумают, то скоро они сожрут сами себя. В этом плане можно отметить промоушен Punch Club. Они поняли, что поединки в стиле «Острых козырьков» в белых рубашках с подтяжками стали меньше набирать просмотров, и придумали бои в телефонной будке, джиу-джитсу в машине. Сейчас и мы с подругой тоже открыли женский промоушен, называется Pussy Fight. Поединки будут по правилам борьбы на песке, а скоро и женское ММА.

Никита Джигурда и Отар Кушанашвили. Фото nashedelo.fight, Instagram

Хотя сначала, как и многие, я отнеслась к фрик-боям негативно. Когда начала работать с Артемом Тарасовым, погрузилась в эту тему и теперь не понимаю, зачем смотреть просто бои. Я не беру сейчас во внимание UFC. Это высшая лига, венец эволюции.

Мне интересно, до какого времени профессиональные бои будут сидеть в своих домиках и делать вид, что ничего не происходит вокруг? Не нужно делать вид, что мир не меняется. Профессиональному спорту нужно многое брать из поп-ММА".

Поэтому, хочется нам или нет, но бои фриков вытеснили профессионалов и пользуются огромной популярностью. Посмотрим, чем ответит ММА-сообщество в ближайшее время.