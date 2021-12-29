Самые значимые события в спорте за 2021 год

Вспоминаем все: от Олимпиады до Евро.

2021 год оказался богат событиями. Состоялись летние Олимпийские игры и чемпионат Европы по футболу, которые изначально должны были пройти еще в 2020-м, но из-за пандемии их перенесли на год. В других видах спорта соревнования то отменялись, то переносились, но все же яркие победы, рекорды, обидные поражения и травмы случались. Давайте все вспомним и подведем итоги.

Олимпийские игры

Перенесенные летние Олимпийские игры на 2021 год сохранили за собой наименование Токио-2020 из-за маркетинговых соображений. У многих возникало недопонимание, почему 2020, а проходят Игры в 2021-м? Но самое главное, что Олимпиада, к которой готовились спортсмены не четыре года, а пять лет, состоялась несмотря ни на что.

Российские спортсмены выступали в нейтральном статусе и без флага страны, как команда ROC (аббревиатура Олимпийского комитета России на английском языке). Наши атлеты завоевали 71 медаль (20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые), заняв пятое место в основном зачете и третье — в неофициальном (по количеству золота). И этот результат для нашей страны стал лучшим за 17 лет!

Первое место на ОИ досталось команде США (39-41-33), второе — у спортсменов из Китая (38-32-18), а тройку лидеров замкнула сборная Японии (27-14-17).

Если же говорить о триумфаторах Токио-2020 из России, то в первую очередь стоит отметить синхронистку Светлану Ромашину, которая на этих Играх стала единственной в мире семикратной олимпийской чемпионкой в своем виде спорта.

Порадовало выступление и российских теннисистов. Анастасия Павлюченкова и Андрей Рублев, впервые сыгравшие в паре, стали олимпийскими чемпионами в миксте. В финале турнира они обыграли соотечественников Елену Веснину и Аслана Карацева (и тут у нас серебро). А Карен Хачанов завоевал серебряную медаль в одиночном разряде.

Золотая медаль Олимпиады в Токио. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Долгожданное золото взяла и наша прыгунья в высоту Мария Ласицкене, а пловец Евгений Рылов, прославившийся благодаря еще и своей маске с котиком, взял сразу две награды высшей пробы — в заплывах на 100 м и 200 м на спине.

Спортивные гимнасты Никита Нагорный, Денис Аблязин, Артур Далалоян и Давид Белявский принесли нашей команде первую с 1996 года золотую медаль в командном многоборье. Женская сборная их поддержала: Лилия Ахаимова, Виктория Листунова, Ангелина Мельникова и Владислава Уразова впервые для России взяли награду высшей пробы в командном многоборье.

Случались и досадные поражения. Гимнастки, фаворитки турнира Дина и Арина Аверины вернулись домой без олимпийского золота. Победу в индивидуальном многоборье одержала «художница» из Израиля Линой Ашрам, которая уронила ленту во время выступления. Дина все выполнила без ошибок, но осталась только второй, Арина — четвртая. В групповом многоборье российская команда впервые за 25 лет тоже осталась без золота, взяв серебро. Как следствие — бурные споры и подозрения в заговоре стали главным скандалом для России на ОИ-2020.

Фехтовальщица Софья Великая третью Олимпиаду подряд становится серебряным призером. На этот раз в финале 36-летняя саблистка уступила Софии Поздняковой, дочери президента Олимпийского комитета России Станислава Позднякова. Кстати, видео, как он поздравлял свою дочку с важной победой, разлетелось по соцсетям.

Правда, золото Великая все же добыла в Токио, но в командном первенстве, а помогли ей Ольга Никитина и та же Позднякова.

Чем еще запомнилась Олимпиада?

— Впервые разыграли медали в серфинге, скалолазании, скейтбординге, карате и баскетболе 3 на 3.

— Скандал с белорусской легкоатлеткой Кристиной Тимановской, которая из-за публичных споров с главным тренером команды не выступила в Токио по решению властей своей страны. В итоге она даже попросила политическое убежище у Польши.

— Выступление первого трансгендера на ОИ — штангистки Лорел Хаббард из Новой Зеландии.

— Психологические проблемы американской гимнастки Симоны Байлз и многое другое.

Федор Кудряшов после матча с Хорватией. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Футбол

Главное событие года в мире футбола - чемпионат Европы, который перенесли на 2021-й, но сохранили имя Евро-2020. Турнир провели на 11 стадионах в 11 городах Европы. Принять матчи из всех заявленных мест не смог только Дублин (Ирландия) из-за сложной эпидемиологической обстановки, их игры перенесли в Санкт-Петербург и Лондон. Запланированные матчи в Бильбао состоялись в Севилье. Во всем другом пандемия не смогла остановить футбольный праздник.

Хотя на старте чемпионата Европы чуть не произошла трагедия: полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен перенес сердечный приступ, рухнув без сознания на газон во время матча с Финляндией. Врачи быстро подоспели на помощь, а позже в клинике ему установили подкожный дефибриллятор.

Евро-2020 выиграла сборная Италии во главе с бывшим главным тренером петербургского «Зенита» Роберто Манчини. В финале турнира «Скуадра адзурра» обыграла команду Англии в серии пенальти — 1:1 (3:2).

А вот российская сборная турнир провалила, не выйдя в плей-офф. На групповом этапе наши парни разгромно проиграли Бельгии (0:3) и Дании (1:4), победить удалось лишь в матче с финнами и то с минимальным счетом (1:0).

В начале июля случилось знаковое событие: Российский футбольный союз отправил Станислава Черчесова в отставку. Пять лет он стоял у руля команды, но теперь началась новая эра. Сборную возглавил экс-тренер «Спартака» и «Ростова» Валерий Карпин.

Начал Валерий Георгиевич борьбу за путевку на ЧМ-2022 удачно: пять побед и одна ничья, но поражение Хорватии из-за автогола Федора Кудряшова лишило россиян первого в места в группе H. Теперь наша национальная команда будет бороться за путевку в Катар через стыки по новым правилам. Сначала Россия встретится с Польшей (24 марта), а в случае победы сыграет с победителем матча Швеция — Чехия (29 марта).

Зато приятные новости были на клубном уровне. Московский «Спартак» и петербургский «Зенит» пробились в евровесну. В этом сезоне изменились правила, поэтому красно-белые, сенсационно занявшие первое место в группе с «Наполи» и «Лестером», вышли сразу в? финала Лиги Европы. И тут отдельно нужно вспомнить отбитый пенальти Александра Селихова, который арбитр назначил в компенсированное время. Матч жизни для голкипера!

Спринт через 3...2...1...



Эмоции сразу после финального свистка ? pic.twitter.com/c1QPcVZAk1 — ФК «Спартак-Москва» ? (@fcsm_official) December 9, 2021

Сине-бело-голубые, заняв третье место в своей лигочемпионской группе, сыграют в 1/16 финала Лиги Европы. В соперники команде Сергея Семака попался испанский «Бетис».

Что еще было яркого в футболе в 2021 году?

— Скандалы в «Спартаке» и звездный час гражданской жены Леонида Федуна Заремы Салиховой (телеграм-канал, ее интервью, перепалка с экс-спортдиром Дмитрием Поповым и критика Руя Витории).

— Аргентинский нападающий Лионель Месси сенсационно покинул «Барселону», подписав контракт с «Пари Сен-Жермен».

— Вечный конкурент Лео — Криштиану Роналду тоже сменил клуб. Португалец перешел из туринского «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед».

— Многолетний капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос подписал контракт с «ПСЖ».

— Сборная Франции выиграла Лигу наций УЕФА-2020/21, победив в финале команду Испании (2:1).

Илья Ковальчук. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Хоккей

В начале года российская молодежка оставила своих фанатов без новогоднего подарка, вернувшись с МЧМ-2021 без медалей. Команда Игоря Ларионова была близка к пьедесталу, но в матче за третье место уступила Финляндии (1:4).

В Континентальной хоккейной лиге в 2021 году свершилось знаковое событие. Омский «Авангард» впервые в своей истории выиграл Кубок Гагарина. «Ястребы» в финальной серии одолели московский ЦСКА.

Порадовали успехи российских хоккеистов и за океаном. «Тампа-Бэй» второй год подряд и третий раз в истории выиграла Кубок Стэнли. Помог это сделать Никита Кучеров, который из-за восстановления от травмы присоединился к команде только в плей-офф. Куч стал лучшим бомбардиром и ассистентом на этой стадии. Андрей Василевский получил награду «Конн Смайт Трофи», которая вручается самому ценному игроку плей-офф. Ярко играют и ставят рекорды в НХЛ и Александр Овечкин («Вашингтон»), и Кирилл Капризов («Миннесота»).

А вот сборная России провалила и без того многострадальный чемпионат мира. Турнир должен был состояться в Белоруссии и Латвии, но из-за политических разногласий Минск лишили права проведения турнира, все матчи состоялись в Риге. Россияне на ЧМ уверенно дошли до 1/4 финала, обыграв на групповом этапе Чехию (4:3), Великобританию (7:1), Данию (3:0), Швейцарию (4:1), Швецию (3:2 Б) и Белоруссию (6:0), а уступили только Словакии (1:3). Но уже в первом матче плей-офф «Красная машина» проиграла канадцам в овертайме (1:2).

Федор Емельяненко. Фото Bellatormma, Instagram

ММА

В смешанных единоборствах порадовало возвращение в клетку Федора Емельяненко. На первом турнире Bellator в России он одержал победу нокаутом в первом раунде над американцем Тимоти Джонсоном. Теперь Последний Император планирует провести прощальный бой в Москве, который запланирован на лето.

В UFC тоже было чему порадоваться. Протеже Хабиба Нурмагомедова Ислам Махачев больше года не выступал, но вернулся и выдал три досрочные победы над Дрю Добером, Тиагу Мойзесом и Дэном Хукером. Камбэк был и у шведа с чеченскими корнями Хамзата Чимаева, который грозился уйти из ММА после перенесенного коронавируса. Он победил китайца Ли Джинлианга удушающим приемом сзади. Соперник Хамзата даже потерял сознание. Петр Ян в 2021 году стал временным чемпионом. Весной его дисквалифицировали за запрещенный удар коленом в голову Алджамейну Стерлингу, а в октябре россиянин выиграл бой против Кори Сэндхагена за временный пояс.

В октябре состоялся долгожданный для многих фанатов ММА реванш между Магой Исмаиловым и Владимиром Минеевым. Бойцы три года избегали встречи друг с другом в октагоне, устраивая перепалки и драки на публике. И если первый бой завершился ничьей, то во втором поединке победу нокаутом в третьем раунде одержал Волжанин.

Камила Валиева. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Фигурное катание

Год начался без чемпионата Европы, который отменили из-за сложной эпидемиологической обстановки. Зато провели чемпионат мира в Стокгольме, который оказался триумфальным для России. На этом турнире наша страна завоевала по три квоты на Олимпиаду в Пекине в парном катании, танцах на льду и женском одиночном катании. Мужчинам же предстояло еще подтвердить одно место, с чем позже справился Марк Кондратюк, выиграв бронзу на Nebelhorn Trophy.

Российские фигуристы на чемпионате мира завоевали 6 медалей из 12 и повторили рекорд ЧМ-1998 и ЧМ-1999. А еще весь пьедестал у женщин-одиночниц заняли наши представительницы. Анна Щербакова стала победительницей, второе место сенсационно заняла Елизавета Туктамышева, которая поехала на мировое первенство впервые с чемпионского для себя 2015 года. Александра Трусова, совершившая камбэк в произвольной программе, взяла бронзу. Золотые награды также завоевали пара Анастасия Мишина/Александр Галлямов и танцоры на льду Виктория Синицина/Никита Кацалапов. Пара Бойкова и Козловский выиграла бронзу.

Отметим также, что Россия впервые в своей истории выиграла командный чемпионат мира-2021, который проходил в Осаке (Япония). Капитаном сборной была Туктамышева.

Главным открытием года можно назвать ученицу Этери Тутберидзе Камилу Валиеву, которая мощно ворвалась из юниорок во взрослые соревнования, установила несколько мировых рекордов и выиграла чемпионат России. А еще в этом же году Трусова и Косторная вернулись в «Хрустальный» от Плющенко.

Наши девушки (Камила Валиева, Елизавета Туктамышева, Майя Хромых, Анна Щербакова, Алена Косторная) завоевали пять из шести мест в финале «Гран-при», но, к сожалению, турнир отменили.

Для фигуристов это был только разгон. Впереди — чемпионат Европы и Олимпийские игры.

Даниил Медведев. Фото Getty Images

Теннис

Триумфальным год выдался и для российского тенниса. Мужская сборная России в составе Даниила Медведева, Андрея Рублева, Евгения Донского и Аслана Карацева в начале года выиграла ATP Cup, а в декабре впервые за 15 лет одержала победу на Кубке Дэвиса. Женская сборная (Дарья Касаткина, Анастасия Павлюченкова, Людмила Самсонова, Вероника Кудерметова и Екатерина Александрова) победила на командном чемпионате мира (Кубок Билли Джин Кинг) впервые за 13 лет.

Как мы уже говорили выше, три медали (золото и два серебра) завоевали теннисисты на Олимпиаде.

Для Даниила Медведева этот год выдался самым успешным в карьере. Он впервые для себя выиграл турнир «Большого шлема». В финале US Open Медведев обыграл первую ракетку мира Новака Джоковича из Сербии (6:4, 6:4, 6:4). Хотя ранее он проиграл сербу в финале Открытого чемпионата Австралии (5:7, 2:6, 2:6). Также Даниил одержал победы на турнирах ATP 250 в Марселе, АТР на Мальорке и Мастерсе 1000 в Торонто. Как итог: Медведев — вторая ракетка мира.

Анастасия Павлюченкова сенсационно дошла до финала Roland Garros, где уступила чешке Барборе Крейчиковой (1:6, 6:2, 4:6). Андрей Рублев выиграл турнир ATP-500 в Роттердаме и стал победителем выставочного турнира в Абу-Даби. Дарья Касаткина выиграла турнир WTA в Санкт-Петербурге и Phillip Island Trophy в Мельбурне.

2021 год получился выдающимся для российских спортсменов. Ждем впечатляющих результатов и в 2022-м, где нас ждут зимние Олимпийские игры в Пекине и чемпионат мира по футболу в Катаре.