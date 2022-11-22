«В балете — как и в спорте, есть отмена русских». Сергей Полунин — о требованиях американцев и родном Херсоне

Интервью звездного российского танцовщика.

Сергей Полунин — все равно что Месси в мире балета. Или по крайней мере один из Месси, которых на всю планету наперечет. Поэтому, увидев его среди судей «Ледникового периода», невозможно было не попросить об интервью. В шоу выступает его жена Елена Ильиных. Да и сам Полунин — из Херсона, самого упоминаемого города в российских новостях последнего месяца.

Мы поговорили и о шоу, и о судьбах родины Полунина.

Хотелось бы выступить в «Ледниковом периоде», но боязно

— Сергей, удивился, что увидел вас здесь, на фигурном катании. Следите?

— Слежу обязательно, потому что моя жена Елена тут катается. (Смеется.) Честно, «Ледниковый период» — одна из моих любимых передач. Вот правда. Когда видишь лед, сразу праздничное настроение, и правильная эмоция возникает. Всегда интересно смотреть — как праздник на душе. Плюс здесь много креатива. Постоянно придумывается что-то новое, очень заметен элемент искусства. Команде надо поставить 20 номеров за неделю. Это серьезная работа. Я ставлю два-три соло-номера в год, может быть. А здесь каждую неделю нужна новая композиция, новая задумка. За этим интересно наблюдать.

— И как вам?

— Каждый участник вызывал новые эмоции. Чего не ожидаешь. Думаешь: ну сейчас выйдут, и будет повтор предыдущей программы. А они — раз! — и удивляют.

— Если бы вам предложили поучаствовать в «Ледниковом», согласились бы? Пара с Еленой Ильиных просится.

— Очень хотелось бы, на самом деле. Но не хочется так — от тебя чего-то ждут, а ты потом выходишь и не справишься. Это сидит в голове. Не то чтобы я стесняюсь... Но боязно.

— Вам, танцовщику с мировым именем, бояться?

— Если ты выходишь, хочется выглядеть как профессионал. А я не думаю, что у меня получится профессионально. Фигуристы прошли много лет тренировок. У меня так с серфингом уже случилось. Думал, сейчас буду рассекать по волнам, а в итоге...

— Не утонули же.

— На километр отплыли и еле-еле выплыли. Переоценить свои силы тоже не хочется.

Сергей Полунин и Елена Ильиных. Фото Соцсети Фото Соцсети

Елена сейчас не тренирует

— Нам сейчас скажут, что «Ледниковый» не спорт. За спортивным фигурным катанием следите?

— Да, мне очень нравятся спортивная гимнастика и фигурное катание. Иногда надо куда-то бежать, и ты включаешь — и такой: надо посмотреть. Или часто так: с сыном надо провести время, давно не видел. Надо бежать, а тут на «Ледниковый период» попал. И так хочется посмотреть!

— Дети в основном на Елене?

— Когда идет «Ледниковый период», мы Елену вообще не видим. Три месяца она каждый день с 9 утра до часу ночи на катке. Сейчас компактнее производство передачи, за неделю-полторы надо поставить два номера. Это сильный стресс. Причем я знаю, что все участники все время на льду — независимо от уровня подготовки.

— Но Елена сейчас меньше тренирует, насколько понимаю.

— В этом году не тренирует, да, но все время на льду. Так что ждем Елену с детьми дома. (Смеется.) Потом будем проводить с ними максимальное время.

Сергей Полунин с сыном. Фото Соцсети

Сказали: «Сделай политическое заявление, тогда тебе открываются двери»

— Вы уже много лет в западных театрах были белой вороной из-за откровенных высказываний, сейчас все стало еще сложнее?

— Контакты усложнились, но я в этом живу уже давно, лет пять. Я уже закален санкциями.

— В спорте есть отстранение российских спортсменов. В балете тоже есть отмена русских, так называемый «кэнселинг»?

— Есть, это не придуманное. Я поначалу скептически относился — наверное, немного додумывают. Ни на йоту, ни на маленький процент. У тебя спрашивают: либо ты высказываешься, тогда мы тебя принимаем, либо извини. То есть у тебя есть опция.

— Вам так говорили?

— Да, прямо в Америке. Мне сказали: приезжай, сделай statement (заявление. — Прим. «СЭ»), что ты против того, что происходит на Украине. Все, тогда тебе открываются двери. Но что будет следующим, что они у тебя попросят? Наговорить на своих родителей? Так что у русских артистов есть проблемы. Знакомая балерина из Мюнхена думала переехать в Британию, ей сказали: будешь statement делать? Она ответила «нет». И все на этом закончилось.

— В спорте похожая ситуация. Давайте проговорим, насколько это по делу, ведь кто-то считает, что все справедливо.

— Нет, это не справедливо. Спорт и искусство объединяют. Да, в спорте больше конкуренции, но это хорошо, она должна двигать прогресс. Но эти вещи должны объединять нации. Как футбол сейчас во время чемпионата мира. В любое время.

— Тогда вам ответят: вы же сделали татуировку с президентом России. Получается, высказались.

— Высказываться можно. Ты можешь придерживаться нейтральной позиции, но для меня этот выбор хуже всего. Ты не к Богу тянешься, не к Дьяволу, а просто барахтаешься где-то между, в полупозиции. Это делает нас никем. Все равно выбор должен быть, но при этом я за объединение. То есть я не покидаю Россию, но я за то, чтобы находить пути деэскалации. Везде есть люди хорошие и плохие, в любой стране. Я сделал выбор, но все равно буду искать пути примирения.

Сергей Полунин. Фото Дарья Исаева, «СЭ» Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Херсон

— Вы уроженец Херсона, и я не могу вас не спросить о ситуации там. Ваша семья в этом городе?

— Да, половина семьи осталась, половина уехала сюда. Поэтому мы больше называем это гражданским конфликтом. Во мнениях люди разделились — кто-то нейтрален, кто-то за одну сторону, кто-то за другую. Это действительно подходит под данное определение.

— Тяжело, когда раскол проходит прямо по семье?

— Да, конечно. Разные ветви моей родословной, скажем так, в разном ментальном отношении к происходящему. Бабушка за одно, мама за другое, папа за третье, брат за четвертое. Нет единой линии.

— Но все живы?

— Да, но в городе нет воды, света и обогрева. А наступает зима. Стало поспокойнее, но очень сложная ситуация для всех. Поэтому я за то, чтобы максимально постараться найти компромисс, улучшить ситуацию.

— У вас разные татуировки, в том числе и украинские символы есть. Внутри себя вы компромисс нашли, получается?

— Татуировки давно уже. Для многих, понимаю, такой симбиоз кажется необычным. Но я чувствую себя в нем гармонично.