«Почувствовал вибрацию». Фигуристка Ильиных выходит замуж за артиста балета Полунина

Олимпийской чемпионке Елене Ильиных сделали предложение, от которого она не смогла отказаться.

Ситуация в российском фигурном катании нынче такая, что главные новости — об отношениях. То Трусова и Кондратюк взорвут своими совместными фотографиями в Дубае, теперь пришел черед фигуристки Елены Ильиных и эксцентричного артиста балета Сергея Полунина.

Публичное предложение на английском

Сегодня в одной из соцсетей 32-летний уроженец Херсона публично предложил своей возлюбленной руку и сердце, причем сделал это на английском языке:

— Will you marry me? My heart and soul belongs to you. I love you («Ты выйдешь за меня? Мое сердце и душа принадлежат тебе. Я люблю тебя»), — сопроводил видео с кольцом Полунин.

Ильиных репостнула запись и ответила согласием, написав Yes I do (хотя знатоки английского сказали бы, что правильнее было бы написать Yes I will, но главное — результат).

Елена Ильиных и Сергей Полунин. личные соцсети Елены Ильиных

Свадьба звездной пары — давно ожидаемое событие. Они начали встречаться в 2019 году, с тех пор у пары родились два ребенка, их назвали необычными именами Мир и Дар. Однако до узаконивания отношений дело не доходило — Полунин много гастролировал, в мире бушевала пандемия, а из свадьбы, видимо, планировалось сделать большое событие. Сам Сергей объяснял ситуацию так: «Все будет. Просто ждем правильного момента, когда откроются границы».

Видимо, поняв, что границы в обозримом будущем по разным причинам не откроются, Полунин решил закрыть тему.

Скандальный танцовщик и бывшая партнерша Кацалапова

Полунин многими специалистами считается номером один в мировом танце, но его политические взгляды сказались на карьере. Например, Полунин со скандалом уходил из балета зарубежных театров из-за поддержки руководства России, критиковал европейские порядки.

Елена Ильиных к моменту знакомства с Полуниным уже завершила карьеру. Долгое время она каталась с Никитой Кацалаповым, выиграла с ним золото Сочи-2014 в командном турнире, но затем Никита сменил партнершу и стал кататься (и встречаться) с Викторией Синициной. После этого на непродолжительное время к Никите стали негативно относиться фанаты, но время все расставило по местам. С Викторией он также достиг очень успешных результатов. Ильиных вскоре завершила карьеру, развивала академию с Юлией Липницкой, а затем стала тренером в «Ангелах Плющенко». Правда, была там скорее консультантом, чем постоянным тренером.

Знакомство в запрещенной соцсети

Сергей Полунин и Елена Ильиных познакомилась в 2019 году в соцсетях, и даже здесь танцовщик рассказывал о случае довольно экзотично и эзотерично.

В феврале 2019-го Полунин удалил все посты из Instagram (деятельность социальной сети признана экстремистской и запрещена на территории России), желая очистить свою жизнь и начать заново. Но пролистывая личные сообщения, «ощутил энергетику и вибрацию» от экрана, когда на нем появилось сообщение Ильиных «спасибо за искусство». Сама Елена узнала о Полунине тоже случайно: мама посоветовала ей посмотреть фильм о пластичном танцовщике, и девушка впечатлилась умениями одного из лидеров мирового танца. «У меня такое в первый раз», — признавался впоследствии Полунин, комментируя историю знакомства. Завязалась переписка, и стало понятно, что молодые люди подходят друг другу.

Похожего мнения придерживалась Ильиных:

— Он очень светлый. Классный. Лучший, любимый. То, что он есть в моей жизни, то, что я первый раз ощутила это чувство любви, для меня подарок судьбы. Я всю жизнь занималась спортивной карьерой: тренировка — дом, самолет — соревнования... Другого не видела. Конечно, знала чувство любви как человек, у которого есть родные, близкие, мама, брат, 10 собак в доме. Но у меня никогда не было того, что я испытываю сейчас. Когда тебе дарят любовь — это счастье, — говорила фигуристка Hello.

Елена Ильиных и Сергей Полунин. личные соцсети Елены Ильиных

Полунин привел Ильиных в балет

Впервые они встретились в Мюнхене на спектакле «Спартак», а вскоре Ильиных сыграла одну из главных ролей в шоу своего спутника «Распутин» — императрицы Александры Федоровны. Полунин остался доволен перевоплощением фигуристки и рассказывал в интервью «СЭ», что его друзья-коллеги ожидали менее успешного выступления от Ильиных:

— Результат на сцене... Она была артистом — это для меня самое важное. Единственный не минус даже, а необычность — на репетициях сама Лена не до конца верила, что у нее все получится. Я ее втянул в это, у нее в целом не было планов выходить на сцену. Этот момент был психологически сложный. Убедить и ее, и всех вокруг, когда продукт не готов, — это было самое тяжелое. Но у Лены мощнейшая энергия — а это то, что считывает, чувствует зритель. Мы же смотрим не на движения, а на энергетику. Как в футболе, в любом виде спорта: даже если спортсмен хорош, его неинтересно смотреть, если нет харизмы, истории. Лена притягивает к себе, на нее хочется смотреть. Она была красивая, артистичная, — подвел итог Полунин.

Последние дни Сергей и Елена провели в Дубае. Теперь можно ожидать масштабную свадьбу харизматичных танцовщика и фигуристки.