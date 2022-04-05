Канадцы не пустили россиян даже на соревнования по перетягиванию резинки. Санкции добрались до Крайнего Севера

Скандал с устранением сильных конкурентов и политическими претензиями к нашим спортсменам затронул и Всемирные Арктические игры.

Мало кто знает, но в данный момент на Ямале проходит самый настоящий аналог Олимпиады для спортсменов северных территорий России. Уровень мастерства, понятно, не самый топовый — фигуристки набирают примерно половину баллов относительно звезд класса Валиевой и Трусовой, соревнования по лыжам и биатлону еще впереди.

Олимпиада, на которой мы едва не обыграли американцев

Старт называется Всероссийские Арктические игры — и задумывался как отбор на Всемирные Арктические игры, запланированные в Канаде на 2023 год. Неофициально эти Игры носят имя северной Олимпиады и включают в себя как олимпийские виды спорта типа керлинга или даже стрельбы из лука, но также и традиционные игры народов Заполярья.

С 2004 года Россию на этой необычной Олимпиаде представляет сборная Ямало-Ненецкого автономного округа. Всего в Арктических играх принимают участие 9 региональных команд: Аляска (США), Северо-Западные Территории, Юкон, Нунавик, Нунавут, Северная Альберта (все — Канада), Гренландия (Дания), Лапландия (Норвегия, Швеция, Финляндия, Россия) и Ямал (Россия). Ранее на Игры от нас приезжали сборная Чукотки, Тюменской и Магаданской областей, а в 1992 году даже приняла участие собственно сборная России. И завоевала одно серебро — вот про это восторженно пишет тогдашняя газета Игр, сравнивая нашего биатлониста на снегоступах Александра Тасьманова с русским скоростным самолетом.

Статья из газеты.

Впоследствии Тасьманов стал факелоносцем перед Олимпиадой в Сочи-2014.

Александр Тасьманов (слева) с серебряной медалью Арктических игр-1992. Don True, Fort Smith, NWT

Предыдущие арктические Игры 2018 года Ямал чудом не выиграл. Сложно это представить, но американская Аляска обогнала наш Ямал после розыгрыша 250 комплектов медалей лишь по бронзе! Обе команды завоевали по 51 золотой медали и 38 серебряных, и лишь 36 бронз против 20 у нас перевесили в пользу принципиальных соперников. Причем вручают тут в качестве наград так называемые «улу», сделанные традиционными ножами инуитских женщин.

Салехард может лишиться Игр

И вот в этот раз наши решили устроить справедливый отбор, пригласили на Ямал все отечественные арктические субъекты федерации — чтобы сформировать единую сборную и отправить в Канаду. Однако после начала событий на Украине оргкомитет Игр даже ненцев не пожалел. И выступил с сообщением, в котором говорилось об отстранении сборной Ямала. Причины понятны, но де-факто можно сказать: американцев, то есть аляскинцев, обезопасили от самого внушительного конкурента.

Салехард еще и собирался проводить Арктические игры 2026 у себя, первые в истории в России. Официально был назначен городом-хозяином мероприятия. Теперь и эту Олимпиаду наше Заполярье вряд ли получит.

Но экзотичнее выглядят даже не сборные, которые собираются на Игры, а сами арктические виды спорта. В Салехарде сейчас соревнуются в относительно привычных для болельщика забавах: фигурное катание, биатлон, лыжи, стрельба из лука, настольный теннис (хотя набор уже необычный). Несмотря на отстранение от международных соревнований, на открытие собственных Игр в столице Ямала набился полный зал.

Виды спорта на Играх — перетягивание резинки и толкание бревна

На Всемирных играх видов спорта аж 29. Среди них футзал и баскетбол, но также гонки на собачьих упряжках, биатлон в снегоступах (может, здесь нашим везет больше?), скоростной бег в снегоступах и целый ряд инуитских игр: вот, например, высотный удар ногами — спортсмен разбегается и должен добить до висящего на определенной высоте предмета и приземлиться.

Есть виды спорта — перетягивание рук, перетягивание резинки головой (раньше в программе было перетягивание ушами, но из-за обилия травм и риска кровопролития его убрали), толкание бревна один на один и многое другое.

Или есть так называемые ручные виды спорта (hand games). Две команды по четыре спортсмена садятся друг против друга и угадывают, в чьей руке находится камушек у команды соперников. И за это все дают медали в общий зачет, про это пишут в CBC и снимают фильмы! Игра сопровождается звуками национального барабана и круговыми покачиваниями членов команды. Напоминает все это сеанс экзорцизма.

У Арктических игр есть и летний аналог — Всемирная эскимосско-индейская Олимпиада, но в ней принимают участие только жители Северной Америки. Дисциплины там еще более потрясающие.

Теперь всей этой красоты мы лишимся. Впрочем, есть и хорошая новость — чемпионаты России по городкам и лапте в российском спортивном календаре остались.