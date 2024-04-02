История Кейт Миддлтон: брак с принцем Уильямом и болезнь

Вслед за Карлом III рак диагностировали у принцессы Уэльской.

Кейт Миддлтон (Кэтрин Элизабет Маунтбэттен-Виндзор, герцогиня Корнуолльская и Кембриджская)

Дата рождения: 9 января 1982 года

Место рождения: Рединг (Великобритания)

Рост: 175 см. Вес: 59 кг.

Детство и юность Кейт

Кейт Миддлтон родилась 9 января 1982 года в Рединге. Ее родители работали в авиакомпании British Airways. Отец Майкл Фрэнсис Миддлтон был авиадиспетчером, а мать Кейт Кэрол Элизабет — стюардессой. Позже женщина основала компанию по пошиву детских костюмов для праздников Party Pieces. Бизнес был успешным, семейство смогло купить роскошный особняк георгианской эпохи XVIII века. У Кейт также есть младшая сестра Филиппа Шарлотта и брат Джеймс Уильям.

В 1987 году детей отправили в частный интернат Святого Эндрю. Именно здесь Миддлтон впервые встретила принца Уильяма во время школьного хоккейного матча. Член королевской семьи играл за сборную школы Ладгроув против команды школы Святого Эндрю. После окончания интерната Кейт перешла в элитную школу Даунт Хаус, затем поступила в известный частный колледж Мальборо. После она взяла перерыв в учебе на год и отправилась путешествовать. Девушка посетила Чили, где в качестве волонтера помогала благотворительной программе Raleigh International улучшать уровень образования в странах третьего мира. Также Миддлтон слушала лекции по искусствоведению в Италии. Вернувшись в Англию, она поступила в шотландский Сент-Эндрюсский университет на искусствоведческий факультет. Именно в это учебное заведение поступил и принц Уильям.

В юности девушка занималась теннисом, нетболом и легкой атлетикой.

Кейт Миддлтон. Фото Global Look Press

История любви Кейт и принца Уильяма

До отношений с принцем Уэльским девушка встречалась со студентами Виллем Марксом и Рупертом Финчем.

В 2002-м в Сент-Эндрюсском университете проходил показ мод. Миддлтон в качестве модели дефилировала в полупрозрачном платье. Принц Уильям сразу же влюбился в стройную брюнетку, несмотря на то, что состоял в отношениях с дочерью лондонского врача Оливией Хант. Член королевской семьи начал ухаживать за Кейт.

Через год пара стала жить вместе: влюбленные сняли загородный дом рядом с университетом. При этом они пытались скрыть свой роман. Это им удавалось вплоть до 2004 года. Именно тогда папарацци застали влюбленную парочку вместе. Снимки девушки появились на первых полосах мировых изданий. Миддлтон пришлось даже подать в суд на журналистов, которые преследовали ее и вмешивались в частную жизнь.

В этом же году Кейт окончила университет с отличием. Миддлтон начала помогать матери с бизнесом, затем устроилась в магазин Jigsaw в отдел закупок. И это несмотря на то, что она пребывала в статусе подруги принца и была представлена королевской семье.

Периодически Уильям увлекался другими девушками. Пара даже брала паузу в отношениях. Причиной размолвки стала яркая блондинка Изабелла Анструтер-Гох-Калсорп. Однако эта интрижка была недолгой, девушка предпочла принцу Уэльскому внука мультимиллионера Сэма Бренсона. Кейт тоже не теряла время и закрутила роман с мужчиной по имени Генри Ропнер.

В 2007-м Кейт и Уильям воссоединились. А спустя три года объявили о помолвке. Роскошная свадьба, которая состоялась 29 апреля 2011 года, транслировалась во многих странах. Церемония прошла в Вестминстерском аббатстве.

В списке гостей значились самые известные британцы, среди них певец и композитор Элтон Джон, актер Роуэн Аткинсон, режиссер Гай Ричи, футболист Дэвид Бэкхем. В общей сложности было приглашено 1900 человек. Певец Джордж Майкл даже посвятил молодоженам песню. Сборы от продаж композиции были переведены на благотворительность.

В семье родилось трое детей: Джордж Александр Луи (род. 2013), Шарлотта Елизавета Диана (род. 2015) и Луи Артур Чарльз (2018).

Принц Уильям и Кейт Миддлтон. Фото Global Look Press

Общественная деятельность

После того как герцогиня Кембриджская стала членом королевской семьи, на нее наложились официальные монаршие обязанности.

«Первоначально работа Кейт как члена королевской семьи заключается в помощи мужу в давно запланированных патронажных мероприятиях и исполнении других официальных обязанностей. Также, как любому другому члену королевской семьи, Кейт нужно поддерживать главу страны как дома, так и за рубежом», — говорится на официальном сайте британской монархии.

Также принцесса уделяет много времени благотворительности. Она курирует организации Place2Be, Nursing Now, патронирует Королевский колледж акушеров. Миддлтон, которая изучала искусствоведение в университете, покровительствует нескольким крупным музеям. Например, Музею Виктории и Альберта, где собрана коллекция декоративно-прикладного искусства.

Принцесса часто посещает лондонские школы с просветительской миссией, в 2023-м участвовала в военном параде в звании полковника ирландской гвардии. Герцогиня Кембриджская много времени уделяет своему проекту Центру раннего детства Королевского фонда (RFCEC).

С 2022 года, после того как принц Гарри лишился королевских титулов, супруге его брата достались спортивные обязанности бывшего члена королевской семьи. Миддлтон — официальный королевский покровитель Национальной лиги регби и Регбийного союза Англии. Также принцесса Уэльская — большая фанатка тенниса. Она регулярно посещает Уимблдонский турнир и участвует в церемонии награждения победителей. Так, в 2022 году на турнире без участия российских игроков из ее рук трофей получила представительница Казахстана, уроженка Москвы Елена Рыбакина.

Уильям и Кейт часто посещают другие страны с государственными визитами. В поездке по Канаде в 2011-м они заехали на Невольничье озеро, уничтоженное пожарами. Во время визита во Францию они встретились с жертвами теракта в Париже в 2015 году.

Елена Рыбакина и Кейт Миддлтон на Уимблдоне в 2022 году. Фото Global Look Press

Болезнь Кейт Миддлтон

С января 2024 года Кейт Миддлтон перестала появляться на публике, что вызвало массу вопросов у общественности. Кенсингтонский дворец сообщил, что принцесса Уэльская перенесла операцию на брюшной полости, процесс восстановления продлится до Пасхи. Однако никаких подробностей больше не было. Это породило череду слухов и домыслов. Например, британская пресса писала, что хирургическое вмешательство было неудачным и даже что Кейт впала в кому. Принц Уильям отказывался комментировать состояние своей супруги. На мероприятии в честь Дня святого Давида в марте он проигнорировал вопрос журналистов о самочувствии принцессы.

В марте герцогиню Кембриджскую засняли журналисты, 42-летняя принцесса Уэльская сидела на пассажирском сиденье автомобиля своей матери Кэрол. На Кейт были надеты большие солнцезащитные очки. Затем 10 марта в День матери Дворец опубликовал фото принцессы с детьми. Однако у общественности снимок вызвал сомнения. В первую очередь, многие не верят, что кадр был сделан в этом году. Пользователи сети обратили внимание на желтые листья дерева, а также размытые манжеты, необычный угол юбки Шарлотты и смещенную молнию у Кейт. Это навело на мысли, что кадр был сделан с помощью фоторедактора.

22 марта Кейт Миддлтон выложила ролик, в котором призналась, что у нее онкологическое заболевание.

«Это, конечно, стало огромным шоком, и мы с Уильямом делаем все возможное, чтобы все осознать и решить эту проблему в частном порядке ради нашей молодой семьи. Со мной все в порядке, с каждым днем я становлюсь сильнее. Уильям рядом со мной — это очень помогает», — рассказала в видео Миддлтон.

По рекомендации медиков принцесса проходит курс профилактической химиотерапии. Какой именно тип рака у Кейт Миддлтон — не сообщается.